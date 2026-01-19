No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo

Más allá del mercado, River disputó un amistoso el pasado sábado ante Peñarol y uno de los puntos altos fue el juvenil Ian Subiabre. El joven tuvo algunos minutos y generó un peligro que no suelen aportar los habituales titulares en la faceta ofensiva.

Habrá que ver si surge algún nuevo nombre para reforzar ese sector del campo. Por ahora no hay urgencias, aunque el panorama podría cambiar en las próximas horas.

image

El pasado sábado 17 de enero, River Plate empató frente a Peñarol de Uruguay en un nuevo amistoso de preparación y luego se impuso en la definición por penales, continuando con su puesta a punto de cara a la competencia oficial.

Hasta el momento, el Millonario incorporó a tres futbolistas en este mercado de pases: Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña. Habrá que ver si el club de Núñez vuelve a acelerar por algún refuerzo puntual, aunque por ahora no parece que vaya a ocurrir en el corto plazo.

Las negociaciones por Sebastián Villa y Jhohan Romaña, quienes podrían haberse convertido en el cuarto y quinto refuerzo respectivamente, se encuentran por el momento frenadas.

image

De cara al inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River ya tiene confirmadas sus primeras doce presentaciones. Estas serán las tres iniciales:

Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00

vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00 Fecha 2: vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00

vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00 Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – domingo 1 de febrero, 21.30

