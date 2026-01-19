No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo

River Plate ya sumó tres incorporaciones en el mercado de pases, pero Marcelo Gallardo mantiene como prioridad la llegada de un futbolista ofensivo que le aporte desequilibrio y profundidad al equipo. Aunque no pudo cerrar a ninguno de los nombres que tenía en carpeta, el entrenador ya tiene al jugador que podría cumplir el rol que buscaba en Sebastián Villa.
La llegada del colombiano al club de Núñez está frenada y desde River la consideran muy difícil, aunque prefieren no darla por descartada de manera definitiva.
Una de las principales prioridades de Marcelo Gallardo en este mercado de pases fue la incorporación de un jugador ofensivo que le aporte desequilibrio al equipo.
Sin embargo, River recibió varias negativas por distintos nombres que estaban en carpeta, como Tadeo Allende, Claudio Echeverri, Santino Andino y Gianluca Prestianni, entre otros.
Otro de los futbolistas que sonó con fuerza fue Sebastián Villa, aunque por el momento su llegada parece caída debido a que el Millonario no se mueve de su oferta de cuatro millones de dólares a Independiente Rivadavia. En las últimas horas, el delantero comenzó a ser vinculado con Cruz Azul de México, aunque hasta ahora no hubo avances concretos.
Más allá del mercado, River disputó un amistoso el pasado sábado ante Peñarol y uno de los puntos altos fue el juvenil Ian Subiabre. El joven tuvo algunos minutos y generó un peligro que no suelen aportar los habituales titulares en la faceta ofensiva.
Habrá que ver si surge algún nuevo nombre para reforzar ese sector del campo. Por ahora no hay urgencias, aunque el panorama podría cambiar en las próximas horas.
Más sobre River Plate
El pasado sábado 17 de enero, River Plate empató frente a Peñarol de Uruguay en un nuevo amistoso de preparación y luego se impuso en la definición por penales, continuando con su puesta a punto de cara a la competencia oficial.
Hasta el momento, el Millonario incorporó a tres futbolistas en este mercado de pases: Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña. Habrá que ver si el club de Núñez vuelve a acelerar por algún refuerzo puntual, aunque por ahora no parece que vaya a ocurrir en el corto plazo.
Las negociaciones por Sebastián Villa y Jhohan Romaña, quienes podrían haberse convertido en el cuarto y quinto refuerzo respectivamente, se encuentran por el momento frenadas.
De cara al inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River ya tiene confirmadas sus primeras doce presentaciones. Estas serán las tres iniciales:
- Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00
- Fecha 2: vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00
- Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – domingo 1 de febrero, 21.30
