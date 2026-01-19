Mundial 2026: DirecTV y DGO dan el golpe con 104/104 partidos transmitidos

La plataforma de DirecTV, transmitirá la totalidad de los encuentros.

Además, este año es peculiar debido a que River, Racing y San Lorenzo (tres equipos grandes) jugarán la Copa Sudamericana y esa competencia también se podrá seguir por DGO.

image

DIRECTV también ofrecerá la cobertura más completa del fútbol uruguayo, a partir de la adquisición de los derechos de transmisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sobre la Primera División y las principales categorías de la segunda división.

Mundial 2026

Luego del sorteo realizado el 5 de diciembre de 2025, así quedaron conformados los grupos de cara al Mundial 2026:

Grupo "A" : México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda)

: México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda) Grupo "B" : Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1(Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia/ Herzegovina)

: Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1(Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia/ Herzegovina) Grupo "C" : Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia Grupo "D" : EEUU, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

: EEUU, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo) Grupo "E" : Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador Grupo "F" : Paises Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)

: Paises Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) Grupo "G" : Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda Grupo "H" : España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Grupo "I" : Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irák)

: Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irák) Grupo "J": Argentina, Argelia, Austria, Jordania.

Grupo "K" : Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo)

: Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo) Grupo "L": Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

La Selección Argentina integrará el Grupo J, que a priori aparece como accesible. Sin embargo, en una eventual instancia de dieciseisavos de final, podría cruzarse con rivales de peso como Uruguay o España, provenientes del Grupo H.

image

El certamen, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

