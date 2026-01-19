Este lunes 19 de enero, el Jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni confirmó que la TV Pública transmitirá partidos del Mundial 2026. En este sentido, no es menor remarcar que DirecTV/DGO darán el golpe sobre la mesa, independientemente de lo que pase con la Selección Argentina.
TODOS LOS PARTIDOS
Mundial 2026: DirecTV y DGO dan el golpe con 104/104 partidos transmitidos
Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y DirecTV- DGO ya saben la cantidad de partidos que transmitirán.
El canal DSPORTS anunció su programación para 2026, que se destacará con la transmisión de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
En medio de la incertidumbre de cuántos partidos transmitirá cada emisora, DirecTV dio el golpe sobre la mesa: los 104 encuentros se televisarán por DSPORTS.
Cabe recordar que esta competencia tendrá la particularidad de que contará con 48 equipos. Esto genera que haya mayor cantidad de grupos y por ende, más cantidad de partidos.
La plataforma de DirecTV, transmitirá la totalidad de los encuentros.
Además, este año es peculiar debido a que River, Racing y San Lorenzo (tres equipos grandes) jugarán la Copa Sudamericana y esa competencia también se podrá seguir por DGO.
DIRECTV también ofrecerá la cobertura más completa del fútbol uruguayo, a partir de la adquisición de los derechos de transmisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sobre la Primera División y las principales categorías de la segunda división.
Mundial 2026
Luego del sorteo realizado el 5 de diciembre de 2025, así quedaron conformados los grupos de cara al Mundial 2026:
- Grupo "A": México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda)
- Grupo "B": Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1(Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia/ Herzegovina)
- Grupo "C": Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
- Grupo "D": EEUU, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)
- Grupo "E": Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
- Grupo "F": Paises Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)
- Grupo "G": Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
- Grupo "H": España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
- Grupo "I": Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irák)
- Grupo "J": Argentina, Argelia, Austria, Jordania.
- Grupo "K": Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo)
- Grupo "L": Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
La Selección Argentina integrará el Grupo J, que a priori aparece como accesible. Sin embargo, en una eventual instancia de dieciseisavos de final, podría cruzarse con rivales de peso como Uruguay o España, provenientes del Grupo H.
El certamen, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.
