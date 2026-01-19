urgente24
Mundial 2026: DirecTV y DGO dan el golpe con 104/104 partidos transmitidos

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y DirecTV- DGO ya saben la cantidad de partidos que transmitirán.

19 de enero de 2026 - 11:52
Mundial 2026 y DGO

Mundial 2026 y DGO

El canal DSPORTS anunció su programación para 2026, que se destacará con la transmisión de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

DirecTV, DGO, DSPORTS y el Mundial 2026

2026 no será un año más en el mundo del fútbol debido a que será el Mundial de Norteamérica.

image

En medio de la incertidumbre de cuántos partidos transmitirá cada emisora, DirecTV dio el golpe sobre la mesa: los 104 encuentros se televisarán por DSPORTS.

Cabe recordar que esta competencia tendrá la particularidad de que contará con 48 equipos. Esto genera que haya mayor cantidad de grupos y por ende, más cantidad de partidos.

La plataforma de DirecTV, transmitirá la totalidad de los encuentros.

Además, este año es peculiar debido a que River, Racing y San Lorenzo (tres equipos grandes) jugarán la Copa Sudamericana y esa competencia también se podrá seguir por DGO.

image

DIRECTV también ofrecerá la cobertura más completa del fútbol uruguayo, a partir de la adquisición de los derechos de transmisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sobre la Primera División y las principales categorías de la segunda división.

Mundial 2026

Luego del sorteo realizado el 5 de diciembre de 2025, así quedaron conformados los grupos de cara al Mundial 2026:

  • Grupo "A": México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda)
  • Grupo "B": Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1(Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia/ Herzegovina)
  • Grupo "C": Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
  • Grupo "D": EEUU, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)
  • Grupo "E": Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
  • Grupo "F": Paises Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)
  • Grupo "G": Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
  • Grupo "H": España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
  • Grupo "I": Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irák)
  • Grupo "J": Argentina, Argelia, Austria, Jordania.
  • Grupo "K": Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo)
  • Grupo "L": Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

La Selección Argentina integrará el Grupo J, que a priori aparece como accesible. Sin embargo, en una eventual instancia de dieciseisavos de final, podría cruzarse con rivales de peso como Uruguay o España, provenientes del Grupo H.

image

El certamen, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

