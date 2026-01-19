La Selección Argentina de Lionel Scaloni buscará repetir lo conseguido en Qatar 2022 en el Mundial de Norteamérica 2026. En cuanto a la televisación de la competencia, Manuel Adorni hizo un anuncio acerca de la TV Pública que sacudió a todos.
Manuel Adorni sacudió a todos con el anuncio que hizo de TV Pública
A meses del Mundial de Norteamérica, Manuel Adorni hizo un anuncio sobre la TV Pública que sacude a los simpatizantes de la Selección Argentina.
TyC Sports siempre se vende como "el canal del Mundial" y Telefe, en el último tiempo, se consolidó como uno de los canales que transmite todos los partidos de la Albiceleste. El Jefe de Gabinete hizo un anuncio importante al respecto.
Manuel Adorni y la TV Pública
Cada vez falta menos para el Mundial de Norteamérica 2026 y una de las principales dudas de los simpatizantes del fútbol es en donde pueden sintonizar los partidos de la Selección Argentina.
Tanto TyC Sports como la TV Pública fueron los encargados de transmitir los encuentros en 2022 y en el último tiempo, Telefe se incorporó a la televisación de los encuentros y el canal estatal dejó de hacerlo.
En esta sitnonía, el Jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni anunció fiel a su estilo:
"La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026. Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos. Fin."
Habrá que ver que otros medios se encargarán de la transmisión, pero lo que estaba en duda, finalmente fue confirmado por el seno del gobierno de Javier Milei.
Mundial 2026 y la Selección Argentina
Luego del sorteo realizado el 5 de diciembre de 2025, así quedaron conformados los grupos de cara al Mundial 2026:
- Grupo "A": México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda)
- Grupo "B": Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1(Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia/ Herzegovina)
- Grupo "C": Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
- Grupo "D": EEUU, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)
- Grupo "E": Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
- Grupo "F": Paises Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)
- Grupo "G": Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
- Grupo "H": España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
- Grupo "I": Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irák)
- Grupo "J": Argentina, Argelia, Austria, Jordania.
- Grupo "K": Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo)
- Grupo "L": Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
La Selección Argentina integrará el Grupo J, que a priori aparece como accesible. Sin embargo, en una eventual instancia de dieciseisavos de final, podría cruzarse con rivales de peso como Uruguay o España, provenientes del Grupo H.
Cabe remarcar que en marzo, los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán una prueba importante cuando se enfrenten a España en la Finalissima.
