Manuel Adorni sacudió a todos con el anuncio que hizo de TV Pública

"La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026. Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos. Fin."

Habrá que ver que otros medios se encargarán de la transmisión, pero lo que estaba en duda, finalmente fue confirmado por el seno del gobierno de Javier Milei.

Mundial 2026 y la Selección Argentina

Luego del sorteo realizado el 5 de diciembre de 2025, así quedaron conformados los grupos de cara al Mundial 2026:

Grupo "A" : México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda)

: México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda) Grupo "B" : Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1(Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia/ Herzegovina)

: Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1(Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia/ Herzegovina) Grupo "C" : Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia Grupo "D" : EEUU, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

: EEUU, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo) Grupo "E" : Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador Grupo "F" : Paises Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)

: Paises Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) Grupo "G" : Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda Grupo "H" : España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Grupo "I" : Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irák)

: Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irák) Grupo "J": Argentina, Argelia, Austria, Jordania.

Grupo "K" : Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo)

: Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo) Grupo "L": Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

La Selección Argentina integrará el Grupo J, que a priori aparece como accesible. Sin embargo, en una eventual instancia de dieciseisavos de final, podría cruzarse con rivales de peso como Uruguay o España, provenientes del Grupo H.

Cabe remarcar que en marzo, los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán una prueba importante cuando se enfrenten a España en la Finalissima.

