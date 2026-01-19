General Motors de mal en peor: El horizonte para el resto del año se presenta complejo

En ese sentido, desde el gremio advierten que esta situación profundiza la incertidumbre laboral y económica de los empleados y sus familias, viendo afectada su capacidad de planificación y consumo ante la falta de ingresos completos.

Según lo señalado por fuentes sindicales, la decisión de GM no hace más que exponer la caída sostenida de las ventas que atraviesa la industria automotriz en general y la compañía en particula.

Hace de 2022, la planta se dedica exclusivamente a la producción de la Chevrolet Tracker, aquel modelo que depende fuertemente de la exportación. Sin embargo, el derrumbe de ventas en Brasil, principal destino, impactó en la actividad y aceleró las políticas de ajuste.

image GM frena su producción.

2026 complicado

Delegados del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) en Alvear indicaron que los frenos productivos se deben a un derrumbe "estrepitoso" en las ventas de la multinacional, lo que genera "una incertidumbre total sobre el futuro de la terminal".

De acuerdo al INDEC, la utilización de la capacidad instalada en la industria automotriz fue del 46,3% en noviembre, por debajo del 64,7% registrado en el mismo mes del año anterior.

El secretario general de SMATA local, Sergio Gazzera, no erró con el pronóstico. A principios de diciembre anticipó que para el 2026 estimaban, desde el sector, "un año igual o peor en términos de actividad y empleo".

La persistencia de este esquema de parates mensuales señala que la industria automotriz nacional enfrenta dificultades profundas para recuperar su dinamismo y garantizar la continuidad laboral a largo plazo.

Con un mercado local golpeado por la pérdida de poder adquisitivo y tasas de financiación que recién comienzan a ceder, el horizonte para el resto del año se presenta complejo.

image Crisis industrial.

La baja venta de vehículos eléctricos complica a General Motors

Tal lo informó Urgente24, el retroceso en las ventas de vehículos eléctricos se intensificó en el último trimestre de 2025, luego de que la administración Trump eliminara un crédito fiscal de US$ 7.500 para los consumidores y buscara desmantelar regulaciones destinadas a reducir las emisiones de automóviles.

Como consecuencia, las ventas de vehículos eléctricos de GM cayeron un 43% entre el tercer y cuarto trimestre de 2025.

