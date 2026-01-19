Tras comenzar el año combatiendo un incendio que fue calificado de "histórico", la provincia de Chubut sigue en el centro de la escena nacional tras el derrumbe del cerro Hermitte, que provocó el colapso parcial y total de varias viviendas y obligó a la evacuación urgente de más de 90 familias, y que llevó a que se declare la emergencia geológica urbanística en Comodoro Rivadavia.
DERRUMBE DEL CERRO HERMITTE
Chubut, sin descanso: De la emergencia ígnea a la geológica urbanística
Tras iniciar el año combatiendo incendios forestales, que obligaron a evacuar a pobladores en la zona cordillerana, Chubut vuelve a atravesar otra catástrofe por el derrumbe de un cerro en Comodoro Rivadavia, donde se declaró la 'emergencia geológica'.
Vecinos relataron que comenzaron a sentir crujidos, vibraciones y ruidos profundos antes de que aparecieran grietas de gran tamaño en muros, pisos y techos. "Mi casa se abrió por la mitad", contó uno de los damnificados al sitio 'ADN Sur', reflejando el dramatismo de una situación que obligó a cientos de personas a abandonar sus hogares con lo puesto.
El desplazamiento del macizo generó grietas profundas en las estructuras y provocó derrumbes parciales en viviendas construidas sobre la ladera. Ante el riesgo inminente de colapso, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y personal policial intervinieron de inmediato para ordenar la evacuación preventiva. En cuestión de horas, más de un centenar de personas se concentraron en el Club Talleres, punto de reunión inicial dispuesto por el municipio, mientras se avanzaba en la habilitación del Hotel Deportivo como espacio de alojamiento transitorio.
A pesar de la gravedad del escenario, algunos vecinos se resistieron a abandonar sus viviendas por temor a robos o saqueos, una preocupación recurrente en situaciones de emergencia. Las autoridades insistieron en que la prioridad era preservar la vida, ya que muchas de las casas presentaban daños estructurales severos que las volvían inhabitables.
Servicios afectados y operativo de seguridad
El deslizamiento no solo impactó sobre las viviendas, sino que también dañó infraestructuras clave. Se registraron roturas en cañerías de gas y agua, lo que incrementó el riesgo para quienes permanecían en la zona.
Según confirmó el secretario de Infraestructura y Obras Públicas del municipio, Fernando Ostoich, el corrimiento del talud alcanzó una extensión aproximada de 1.500 metros, afectando viviendas, calles, accesos y servicios básicos. Si bien se trata de un área con antecedentes de inestabilidad, el funcionario remarcó que la magnitud del desplazamiento registrado fue inusual:
Un problema anunciado
Ostoich explicó que varias viviendas presentan daños estructurales graves que impiden su habitabilidad y que los equipos municipales realizan un seguimiento diario, casa por casa y familia por familia, junto a las áreas de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Humano y Defensa Civil.
En cuanto a la posibilidad de relocalización, aclaró que cada caso será evaluado de manera individual, priorizando siempre la seguridad y la vida de las familias afectadas.
Emergencia geológica urbanística
La comisión de receso del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia fue la que declaró ayer la emergencia geológica urbanística tras el derrumbe del cerro Hermitte. La ordenanza fue redactada por el bloque Ach, con contribuciones de Omar Lattanzio, según el mencionado sitio.
La medida busca enfrentar la inestabilidad del suelo mediante una vigencia inicial de 90 días, permitiendo la implementación de acciones para proteger a los habitantes.
Además, para facilitar una respuesta rápida, el texto autoriza al Poder Ejecutivo a realizar reestructuraciones presupuestarias y a gestionar financiamiento externo.
Se establece también un régimen de contratación excepcional que permite la adquisición directa de bienes y servicios vinculados exclusivamente a la mitigación de riesgos.
Y finalmente, la normativa exige transparencia administrativa mediante dictámenes jurídicos y la publicación detallada de cada contrato realizado durante este periodo crítico.
Además, presenta un plan de contingencia oficial diseñado para gestionar la evacuación masiva de aproximadamente 2.000 personas ante la amenaza inminente de deslizamientos de tierra en el Cerro Hermitte.
La estrategia detalla una respuesta logística integral que abarca desde la coordinación de refugios temporales hasta la implementación de fases operativas estrictas supervisadas por un centro de operaciones de emergencia.
El propósito fundamental es salvaguardar la integridad física y social de los ciudadanos afectados, garantizando asistencia sanitaria y seguridad durante un periodo crítico de treinta días.
La conferencia de prensa
"Desde el primer momento activamos el Comité de Crisis y el protocolo que se venía trabajando. Estuvimos y vamos a seguir estando al lado de los vecinos, conteniéndolos y asistiéndolos", dijo el intendente y agradeció el trabajo de Bomberos, Policía del Chubut, Defensa Civil y de las distintas áreas municipales, así como el acompañamiento del gobierno provincial y nacional.
Además, informó que se dispuso el cierre del perímetro afectado por al menos 48 horas, debido a que el terreno "sigue latiendo y presenta riesgo urbano".
Por su parte, el viceintendente Maximiliano Sampaoli remarcó la importancia de la declaración de emergencia como herramienta para gestionar asistencia ante distintos estamentos del Estado, y remarcó:
