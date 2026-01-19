Chubut, sin descanso. De la emergencia ígnea a la geológica urbanística.

Según confirmó el secretario de Infraestructura y Obras Públicas del municipio, Fernando Ostoich, el corrimiento del talud alcanzó una extensión aproximada de 1.500 metros, afectando viviendas, calles, accesos y servicios básicos. Si bien se trata de un área con antecedentes de inestabilidad, el funcionario remarcó que la magnitud del desplazamiento registrado fue inusual:

Un problema anunciado

Ostoich explicó que varias viviendas presentan daños estructurales graves que impiden su habitabilidad y que los equipos municipales realizan un seguimiento diario, casa por casa y familia por familia, junto a las áreas de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Humano y Defensa Civil.

En cuanto a la posibilidad de relocalización, aclaró que cada caso será evaluado de manera individual, priorizando siempre la seguridad y la vida de las familias afectadas.

Emergencia geológica urbanística

La comisión de receso del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia fue la que declaró ayer la emergencia geológica urbanística tras el derrumbe del cerro Hermitte. La ordenanza fue redactada por el bloque Ach, con contribuciones de Omar Lattanzio, según el mencionado sitio.

La medida busca enfrentar la inestabilidad del suelo mediante una vigencia inicial de 90 días, permitiendo la implementación de acciones para proteger a los habitantes.

Además, para facilitar una respuesta rápida, el texto autoriza al Poder Ejecutivo a realizar reestructuraciones presupuestarias y a gestionar financiamiento externo.

Se establece también un régimen de contratación excepcional que permite la adquisición directa de bienes y servicios vinculados exclusivamente a la mitigación de riesgos.

Y finalmente, la normativa exige transparencia administrativa mediante dictámenes jurídicos y la publicación detallada de cada contrato realizado durante este periodo crítico.

Además, presenta un plan de contingencia oficial diseñado para gestionar la evacuación masiva de aproximadamente 2.000 personas ante la amenaza inminente de deslizamientos de tierra en el Cerro Hermitte.

La estrategia detalla una respuesta logística integral que abarca desde la coordinación de refugios temporales hasta la implementación de fases operativas estrictas supervisadas por un centro de operaciones de emergencia.

El propósito fundamental es salvaguardar la integridad física y social de los ciudadanos afectados, garantizando asistencia sanitaria y seguridad durante un periodo crítico de treinta días.

La conferencia de prensa

image El intendente Othar Macharashvili, acompañado por el viceintendente, Maximiliano Sampaoli; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, comandante José Ayamilla; el geólogo del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, José Paredes; miembros del gabinete municipal, concejales y equipos técnicos provinciales, brindó este domingo una conferencia de prensa donde se informó sobre la activación del Protocolo de Emergencia del SINAGIR (Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo).

"Desde el primer momento activamos el Comité de Crisis y el protocolo que se venía trabajando. Estuvimos y vamos a seguir estando al lado de los vecinos, conteniéndolos y asistiéndolos", dijo el intendente y agradeció el trabajo de Bomberos, Policía del Chubut, Defensa Civil y de las distintas áreas municipales, así como el acompañamiento del gobierno provincial y nacional.

Además, informó que se dispuso el cierre del perímetro afectado por al menos 48 horas, debido a que el terreno "sigue latiendo y presenta riesgo urbano".

Por su parte, el viceintendente Maximiliano Sampaoli remarcó la importancia de la declaración de emergencia como herramienta para gestionar asistencia ante distintos estamentos del Estado, y remarcó:

Estamos hablando de casi 300 familias afectadas. Es un hecho excepcional, devastador, y tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para que puedan recuperar el esfuerzo de toda una vida, en el menor tiempo posible Estamos hablando de casi 300 familias afectadas. Es un hecho excepcional, devastador, y tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para que puedan recuperar el esfuerzo de toda una vida, en el menor tiempo posible

