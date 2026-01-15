La Argentina está que arde, y no sólo por los incendios...

La semana continúa dejando jornadas calientes. La temperatura sigue subiendo y no sólo en lo climático: la Argentina de Javier Milei es una caldera. Desde el comienzo de su gestión el empleo formal cayó 2,8% y las calles manifiestan el malestar.

Mientras tanto, el peronismo saca chapa y apunta contra el Gobierno por el crítico panorama que enfrenta la industria.

En paralelo, la Patagonia está en llamas aunque las lluvias trajeron un poco de alivio. Sin embargo, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, remarcó: "no podemos relajarnos", al tiempo que confirmó que las tareas de vigilancia y enfriamiento permanecerán durante los próximos días.

En el plano internacional escala la tensión entre Estados Unidos e Irán con el cierre del espacio aéreo y las declaraciones del general de brigada Aziz Nafizardeh, ministro de Defensa del régimen de Alí Jamenei, quien amenazó con atacar las bases del país norteamericano en la región si Washington lanza una ofensiva contra la República Islámica.

Por su parte, Donald Trump recibirá en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana, María Corina Machado en un encuentro que ha desperado una enorme expectativa, sobre todo después de que el presidente estadounidense relativizara el papel de la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz en el período de transición que afronta el país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro.

Live Blog Post Alejado del Gobierno, Fausto Spotorno advierte sobre "parches insostenibles" Fausto Spotorno, además de economista es director del Centro de Estudios Orlando Ferreres y fue parte del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei hasta julio de 2024 cuando renunció por diferencias con la gestión libertaria. Ahora, alejado del Gobierno, alerta sobre “parches insostenibles” como el blanqueo y la necesidad de “ estabilizar la balanza de pagos”. VER NOTA VER +

Live Blog Post Javier Milei estará en la Derecha Fest: "Nos vemos en Mar del Plata" El Presidente confirmó la realización del “Derecha Fest” en Mar del Plata el próximo 27 de enero, donde será el principal disertante del espacio que se presenta como “el evento más antizurdo del país”. A través de una serie de posteos en sus redes sociales, el primer mandatario difundió este jueves la realización del evento en la Costa, con escenario a confirmar y con entradas que serían gratuitas, a diferencia de lo ocurrido en la primera edición realizada en Córdoba. “Nos vemos en Mar del Plata”, tuiteó. VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post La "Hermanda Musulmana" declarada organización terrorista: Para Monteoliva es "trascendental" Tal lo informó Urgente24, el Gobierno declaró este miércoles (14/01]) las facciones del Líbano, de Egipto y de Jordania de la “Hermandad Musulmana” como organizaciones terroristas. La Oficina del Presidente comunicó que la medida se adoptó en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente. Al respecto, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, lo calificó como "trascendental". VER NOTA EN X VER +

Live Blog Post Además, se intensifica el escándalo en la AFA Javier Faroni, estrechamente vinculado con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue citado a declarar por la Justicia el próximo 19 de enero. La convocatoria, ordenada por el juez federal Luis Armella, también incluye a la esposa de Faroni, Erica Gillette, según publicó TN. Faroni, productor teatral y exdiputado bonaerense del Frente Renovador, está al frente de TourProdEnter, la empresa que maneja la representación comercial de la Selección argentina en el exterior. Esta compañía gestionó unos US$260 millones de la AFA fuera del país, y se investiga el presunto desvío de al menos US$42 millones hacia un conjunto de empresas supuestamente ficticias. VER +

Live Blog Post Cielos Abiertos: Turbulencias en el mercado aerocomercial argentino Enero presentó serias turbulencias para el mercado aerocomercial argentino. Con cientos de vuelos suspendidos (Flybondi) en medio de la temporada pico, sectores de la oposición no perdieron la oportunidad de criticar la gestión aeronáutica del Gobierno nacional, usualmente referida como “Cielos Abiertos”. En ese sentido, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, ejecutó toda una serie de cuestionamientos contra la Casa Rosada por las recientes decisiones. El gremialista y piloto de Aerolíneas Argentinas, asociado históricamente al peronismo, apuntó contra el proceso desregulación encabezado por Federico Sturzenegger y denunció un “ataque a la soberanía del Estado” en lo que respecta a la gestión del espacio aéreo. VER NOTA VER +

Live Blog Post Zelensky sí, Putin no: Acusaciones de Donald Trump El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó este jueves a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de representar un obstáculo para un alto el fuego con Rusia, y señaló que su par ruso, Vladímir Putin, sí está listo para alcanzar la paz. En una entrevista para la agencia Reuters, Donald Trump dijo abiertamente que Ucrania —y no Rusia— retrasa el acuerdo de paz. Sus declaraciones contrastan con la retórica de los líderes europeos, quienes critican el plan de paz estadounidense, el cual contempla ceder al Kremlin la cuenca del Donbás y Crimea. A diferencia del inquilino de la Casa Blanca, Europa cree que Putin no está dispuesto a una tregua, e incluso, que pretende desestabilizar a los gobiernos de los países nórdicos y de Europa del Este, a los que, desde hace décadas, según ellos, planea anexar “por la fuerza”. VER NOTA VER +

Live Blog Post SMN: Tormenta a la vista El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lleva cinco meses sin un director titular, y desde el Centro Argentino de Meteorólogos denuncian que el Gobierno de Javier Milei planea reponer en el cargo a Antonio Mauad, quien advierte, no cumple con los requisitos legales y que su designación pondría en riesgo la operatividad del servicio. El cargo de director del SMN se encuentra vacante desde agosto de 2025, cuando Antonio Mauad presentó su renuncia. Según informaciones públicas, la solución propuesta por el Gobierno de Javier Milei para resolver esta vacancia sería reposicionar al mismo Mauad en el puesto que dejó. VER NOTA VER +

Live Blog Post Literal, la Argentina está que arde: Alerta naranja por calor extremo El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por calor extremo en CABA y una alerta amarilla en varias áreas de la zona sur del Gran Buenos Aires para este jueves 15 de enero. Una alerta de nivel naranja implica un efecto moderado a alto en la salud y “pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo“. Por su parte, la de nivel amarillo puede producir un efecto leve a moderado en la salud. “Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”, detalla el SMN. VER +

Live Blog Post Viral en U24: Julio Iglesias en la mira tras acusaciones por acoso sexual Susana Giménez evitó polemizar sobre la acusación por acoso sexual contra Julio Iglesias. Tras las denuncias, se viralizó un archivo de los 90 donde el cantante intentaba besarla en vivo en Telefe. La diva sostuvo que lo que pasaba hace 30 años hoy no tendría lugar y que juzgar ese material con la mirada actual es complejo. Embed - Susana, los archivos y el cambio de época VER +

Live Blog Post Donald Trump quiere ser el Gran Elector en Brasil Ególatra sin remedio -aunque sea falsa su paz en Gaza, en Irán y en Ucrania- Donald Trump quiere ser el Gran Elector en Brasil, donde el 04/10 será la 1ra. vuelta presidencial, con balotaje previsto para el 26/10. Trump acompaña a Jair Bolsonaro en su error de enviar como candidato a Flavio Bolsonaro, en vez de respaldar en un único frente de derecha al gobernador de Sao Paulo, Tarcicio Gomes de Freitas. Bolsonaro / Trump repiten el error de Luiz Inácio Lula da Silva en prisión, cuando envió a Fernando Haddad a las urnas en vez de respaldar a Ciro Gomes. El único objetivo de incluir a Brasil en la lista de 75 países a los que se suspenden los visados indispensables para el ingreso a USA es presionar a la opinión pública del país sudamericano planteando la opción: con Lula da Silva les irá mal, con Flavio Bolsonaro les irá bien. VER NOTA VER +

Live Blog Post RIGI: El Gobierno anunció la aprobación del décimo proyecto El Gobierno anunció este jueves la aprobación del décimo proyecto en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con "una inversión de USD 665 millones". El ministerio de Economía autorizó la adhesión al RIGI de la empresa Minas Argentinas SA "para reactivar la mina Gualcamayo, que se encontraba en etapa de agotamiento, y desarrollar la explotación de oro de un nuevo recurso minero en la provincia de San Juan". "El proyecto generará 4.500 empleos directos e indirectos y eleva a USD 25.479 millones el total de inversiones aprobadas hasta el momento en el marco del RIGI", aseguró el Palacio de Hacienda desde su cuenta de X. VER +

Live Blog Post ¿Malversación de fondos?: Denuncian a un funcionario del Presidente ATE realizó una acusación contra un funcionario de Javier Milei por la posible malversación de fondos. Se trata de una denuncia por el desvío de $3.863 millones en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por parte del nuevo presidente, Martín Porro, al que ATE apunta por irregularidades graves mientras prepara cortes de ruta hasta que se esclarezca el destino de los fondos. Esos fondos estaban específicamente destinados a la Empresa Argentina de Servicios de Ingeniería (ENSI), que administra la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en la provincia de Neuquén, para pagar los salarios de diciembre de sus trabajadores (que debían liquidarse el primer día hábil de enero) y cubrir costos de mantenimiento y conservación de la planta. VER NOTA VER +

Live Blog Post Un desafío para Javier Milei Luego de la lluvia en Jesús María, que obligó a cancelar la actividad del martes 13/01 (se repone el lunes 19/01), mejoró la meteorología y este viernes 16/01 será la noche de Javier Milei y del 'Chaqueño Palavecino'. Pero lo de Luciano Pereyra el miércoles 14/01 fue notable, según los asistentes. El show de Pereyra fue "impecable" para el público que colapsó el Anfiteatro José Hernández. Y él tuvo la habilidad de mezclar el folklore y el pop, algo que seguramente no ocurre con el salteño Oscar Esperanza Palavecino. VER NOTA VER +

Live Blog Post Al rojo vivo: La utilización de la capacidad instalada quedó por debajo del 60% La utilización de la capacidad instalada de la industria argentina volvió a retroceder en noviembre de 2025 y se ubicó en 57,7%, el nivel más bajo desde marzo, confirmando que el sector fabril continúa entre los más golpeados por la caída del consumo y el enfriamiento de la actividad económica. El dato, difundido por el INDEC, no solo marca un deterioro frente a octubre, sino que también refleja un fuerte contraste interanual: en noviembre de 2024, la capacidad utilizada alcanzaba el 62,3%, casi cinco puntos porcentuales por encima del nivel actual. El desempeño industrial consolida así un escenario de debilidad persistente, solo superado por la construcción en términos de contracción, y expone las tensiones que atraviesan distintos complejos productivos en un contexto de menor demanda interna y mayor presión competitiva por el ingreso de productos importados. image VER +

Live Blog Post Crece el 'industricidio' La situación del gigante de lácteos Verónica se agravó con el correr de los días. Con sus tres plantas santafesinas paralizadas, corre riesgo la continuidad de 700 puestos de trabajo directos. La incertidumbre no solo golpea a los operarios, sino que amenaza con desestabilizar la economía de las comunidades donde la empresa es el principal motor productivo. Si bien no existe un cierre patronal comunicado de manera oficial, los trabajadores denuncian que las plantas fueron "vaciadas" en la práctica. Es tan grave la crisis que el transporte que traslada a los operarios hacia Clason dejó de circular por falta de pago. VER NOTA VER +

Live Blog Post Alerta por vuelos en vacaciones Viernes 16/1 decisivo para los vuelos en medio de las vacaciones. Se vence la conciliación obligatoria y los controladores aéreos pueden retomar las medidas de fuerza como hicieron durante diciembre, afectando el movimiento turístico. El Gobierno podría extender la conciliación por 5 días hábiles más. Gran expectativa por lo que pueda resolver la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) a partir de este viernes 16/1 cuando se termina la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional el 23 de diciembre pasado, con el fin de evitar que los vuelos se vean afectados durante las fiestas y el inicio de las vacaciones. VER NOTA VER +

Live Blog Post Escala la obsesión del presidente de EE.UU. con Groenlandia La reunión en la Casa Blanca entre el Gobierno de Estados Unidos y el de Dinamarca, no ha cambiado en absoluto las posiciones contrapuestas con respecto a Groenlandia, la isla del Ártico rica en tierras raras y en hidrocarburos, que se encuentra bajo administración del Reino de Copenhague. El presidente estadounidense Donald Trump pretende anexarla, “por las buenas o por las malas”, aunque esto resulte en el resquebrajamiento de la Unión Europea (UE) y la OTAN. Los cancilleres de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, y de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, se reunieron este miércoles en la Casa Blanca con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, tras semanas de amenazas de Donald Trump de apoderarse de esta isla ártica por motivos de “seguridad nacional”. VER NOTA VER +

Live Blog Post Donald Trump recibe a María Corina Machado Donald Trump recibirá este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana, María Corina Machado en un encuentro que ha desperado una enorme expectativa, sobre todo después de que el presidente de Estados Unidos relativizara el papel de la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz en el período de transición que afronta el país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro. El mandatario norteamericano declaró la semana pasada que estaba "impaciente" por saludar a la dirigente, de 58 años, que salió de Venezuela clandestinamente, gracias a la colaboración estadounidense, para recoger esa distinción en Oslo. VER +

Live Blog Post Contradictorio Javier Milei A contramano del discurso oficial a favor de los “ empresarios héroes”, como los llamó Javier Milei a fines de 2024, desde que él asumió se perdieron 21.000 empleadores y 194.000 empleos formales. Los sectores más golpeados fueron los servicios inmobiliarios y los de transporte y almacenamiento. “Para nosotros ustedes no son el enemigo. Para nosotros ustedes son héroes”, les dijo Javier Milei a los empresarios en la inauguración del Centro Comercial Coto de Mar del Plata en diciembre de 2024. También había elogiado con el mismo a los que fugaron divisas en la gestión K. Pero los elogios y las decisiones gubernamentales a favor del sector no alcanzaron para evitar que miles quebraran o tuvieran que cerrar sus empresas con la consecuente pérdida de puestos de trabajo en el sector formal, lo que explica el aumento del cuentapropismo. VER NOTA VER +

Live Blog Post Continúa el escándalo con Flybondi El vínculo de Flybondi con la Administración Javier Milei quedó en evidencia cuando Leonardo Scatturice asumió el control de la joven aerolínea 'low cost'. Sin embargo el servicio padece lo que Urgente24 señaló hace meses: las rutas que pretende volar exceden su flota operativa. Y esto no fue corregido. Scatturice ingresó para realizar una reestructuración financiera de una empresa que por sus resultados contables no pudo abrir su capital en Bolsa, fracaso que provocó su venta apresurada, pero no pudo resolver aún el origen de todo: la falta de capacidad instalada suficiente, origen de los problemas de credibilidad. ¿Lo habrá contemplado el Club Atlético Ferro Carril Oeste al gestionar que Flybondi sea su main sponsor 2026? El otro motivo por el cual Scatturice ingresó a Flybondi, luego de no avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas, fue lograr un lobby eficiente con las autoridades regulatorias. Pero esto también tiene un límite: las quejas verificadas de usuarios. VER NOTA VER +

Live Blog Post Diego Santilli sigue negociando por la Reforma Laboral Tras su reunión con Leandro Zdero en Chaco en el comienzo de esta semana, el ministro del Interior, Diego Santilli, visitará este jueves Mendoza y San Juan en busca de concretar los diálogos con los gobernadores que le permitan sellar apoyos al Gobierno para aprobar la reforma laboral en el período de sesiones extraordinarias en el Congreso, que se retomaría el próximo 2 de febrero. En ese marco, el funcionario nacional viajó el pasado lunes a Resistencia, donde el líder chaqueño manifestó su respaldo: "Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el Riesgo País y equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía". "Aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre", destacó tras la cita. Este jueves es el turno de Santilli de viajar a territorio cuyano, en donde será recibido por Alfredo Cornejo y por Marcelo Orrego, con quienes ya ha mantenido charlas previas. VER +

Live Blog Post Comenzó a regir la quita de aranceles a importación de celulares Desde el jueves (15/01) habrá arancel 0% para importar celulares. El decreto 333 de mayo del año pasado dispuso una reducción de 16% a 8% a partir de ese momento y una eliminación completa a partir del 15 de enero. El esquema apunta a modificar el costo de los celulares importados y a generar un nuevo marco de competencia en un mercado que combina producción local, importación formal y una fuerte presencia de canales informales. VER NOTA VER +

Live Blog Post Ante la crisis en Irán, reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU Luego de que el presidente Donald Trump alertara sobre el lanzamiento de bombas contra Irán y el gobierno persa amenazara con responderle a Estados Unidos atacando sus bases, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá de emergencia este jueves para abordar el estallido social y político en el país asiático, en el marco de semanas de protestas y brutal represión de parte del régimen persa. El organismo de la ONU tiene previsto encontrarse esta tarde para sostener una "sesión informativa sobre la situación en Irán", informó un portavoz de la presidencia somalí del ente, quien precisó que la solicitud la realizó Washington. VER +

Live Blog Post Irán advierte a USA El ministro de Defensa de Irán, general de brigada Aziz Nasirzadeh, advirtió el (13.01) que su país atacará bases estadounidenses en la región si USA lanza una ofensiva en su contra: "Irán atacará bases estadounidenses si es atacado", dijo el responsable de Defensa, de acuerdo con la agencia local Mehr. El militar aseguró que "Todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EE. UU. en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos". VER NOTA VER +

Live Blog Post Era Javier Milei: Más ajuste, menos empleo El empleo privado formal cayó 0,3% mensual desestacionalizado en octubre y la mayoría de las jurisdicciones registraron bajas. La pérdida total fue de 17.900 empleos respecto de septiembre. Entre junio y octubre, la caída fue de 71.296 puestos de trabajo privados formales, lo que acrecienta la crisis económica. Con respecto a octubre 2024, la caída fue 0,9% interanual, o 58.196 empleos. El nivel de empleo es 2,8% menor que en noviembre 2023, “lo que equivale a la pérdida acumulada de unos 176.908 empleos en la era Milei en el segmento privado formal”, planteó Politikon Chaco. VER NOTA VER +

Live Blog Post Arde la Patagonia: Un respiro en medio de la emergencia Tras una lluvia moderada en la comarca andina, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que "en Puerto Patriada el fuego está contenido en un 85%". Una noticia que trajo alivio en la región luego de la incansable tarea de brigadistas y bomberos voluntarios por los incendios forestales desatados en la tarde del lunes 5 de enero. El mandatario chubutense, señaló que esto se da "después de más de una semana de trabajo ininterrumpido, y un amplio despliegue de recursos humanos y materiales". Torres afirmó que "hoy podemos anunciar que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85% y ya no hay riesgo para las localidades vecinas". Sin embargo, remarcó: "no podemos relajarnos". VER NOTA VER +

