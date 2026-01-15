La Argentina está que arde, y no sólo por los incendios...

La semana continúa dejando jornadas calientes. La temperatura sigue subiendo y no sólo en lo climático: la Argentina de Javier Milei es una caldera. Desde el comienzo de su gestión el empleo formal cayó 2,8% y las calles manifiestan el malestar.
Alejado del Gobierno, Fausto Spotorno advierte sobre "parches insostenibles"
Fausto Spotorno, además de economista es director del Centro de Estudios Orlando Ferreres y fue parte del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei hasta julio de 2024 cuando renunció por diferencias con la gestión libertaria.
Ahora, alejado del Gobierno, alerta sobre “parches insostenibles” como el blanqueo y la necesidad de “ estabilizar la balanza de pagos”.
