Lácteos Verónica al borde del abismo: 700 trabajadores en la calle

El santafesino también se expresó en sus redes sociales y no sólo hizo hincapié en el gigante lácteo: "En estos momentos, la situación de Verónica y Vassalli en Firmat deberían ser una cuestión de estado para la provincia y no ser meros testigos de lo que resuelven los señores grandes empresarios que saben que siempre contarán con la resignación de las políticas cómplices".

VER POSTEO EN X

Ante la falta de transporte, los empleados realizan una guardia simbólica en las paradas habituales para luego certificar el incumplimiento de la compañía mediante exposiciones civiles en las comisarías locales, resguardando así su situación legal.

La crisis en lácteos Verónica se profundiza

La debacle financiera se profundizó el pasado 8 de enero, cuando se cayó el esquema de pagos semanales de un millón de pesos que Verónica mantenía con su personal. Desde septiembre, el único oxígeno de la láctea ha sido el trabajo a fasón (elaboración para terceros) de leche en polvo en la planta de Lehmann, una modalidad que hoy no cuenta con perspectivas de ampliación.

En ese sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, el director de Lechería, Carlos De Lorenzi, aseguró que la provincia ha acompañado a la empresa facilitando vínculos comerciales y buscando socios estratégicos.

"En los próximos días está prevista una nueva reunión con los dueños para continuar trabajando en alternativas de solución", adelantó el funcionario.

image Olor a podrido.

La industria láctea es un callejón sin salida

Vale remarcar que el caso de Verónica no es aislado ya que se suma a una lista de firmas históricas que atraviesan un complejo escenario. Veamos:

* SanCor: En conflicto permanente y reestructuración.

* Arsa y La Suipachense: Afectadas por concursos de acreedores y deudas millonarias.

En conjunto, estas cuatro firmas representan a más de 2.200 trabajadores que hoy enfrentan suspensiones o salarios atrasados, dejando en evidencia una crisis estructural en los grandes jugadores de la industria láctea nacional.

Un dato no menor es que durante el año pasado circularon versiones sobre posibles interesados en adquirir activos de Verónica o alguna de sus plantas. En ese sentido, se mencionaron contactos con empresas del sector, como Adecoagro, pero ninguna negociación llegó a concretarse. Según delegados y actores cercanos, las conversaciones no pasaron del plano informal.

La ausencia de definiciones estratégicas alimenta la percepción de que la sociedad se encuentra en un callejón sin salida, donde opciones como una venta, una reestructuración profunda o una intervención judicial aparecen como caminos complejos sin respaldo financiero ni un plan claro.

Por su parte, referentes sindicales señalan que la única salida posible sería la venta de la compañía.

Más contenidos en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora

Descartables: Cortaron la Panamericana por despidos, números positivos y el fantasma de la reforma laboral

En TyC Sports confirmaron cuántos refuerzos tendrá Boca este mercado de pases

Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos

Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River