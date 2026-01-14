Ranking: ¿Cuál es el país con la gasolina más cara de América Latina y del mundo?

El precio del litro en Uruguay es más de 57 veces el precio en Venezuela.

image Precio de la gasolina por litro, en dólares estadounidenses. Fuente: Globalpetrolprices.

Según este relevamiento, el litro de gasolina en Argentina cuesta US$ 1,16, y la ubica a mitad de tabla en la región, en el puesto 15, comenzando por los más baratos.

La gasolina a nivel internacional

De acuerdo con GlobalPetrolPrices, los países con el litro de gasolina más cara son Hong Kong, donde cuesta US$ 3,7. En segundo lugar se ubica Países Bajos (US$ 2,32), seguido de Israel (US$ 2,26), Dinamarca (US$ 2,25) y Liechtenstein (US$ 2,14).

image Países con el litro de gasolina más caro del mundo en dólares estadounidenses. Fuente: Globalpetrolprices.

Del otro lado, los países con la gasolina por litro más barata son: Libia (US$ 0,028), Irán (US$0,029), Venezuela (US$ 0,04), Angola (US$ 0,33) y Kuwait (US$ 0,34).

image Países con el precio del litro de gasolina más barato, en dólares estadounidenses. Fuente: Globalpetrolprices.

El precio del litro en Hong Kong es 132 veces el precio en Libia.

La gran dispersión de precios en la gasolina mundial muestra que por más que el crudo sea un commodity, muchos factores influyen en su precio, como el tipo de refinería, ser o no ser productor de la materia prima, la presencia de subsidios para utilizarlo o impuestos para incentivar el uso de otros combustibles, entre otros.

Venezuela, Irán y los pasos de Donald Trump

La situación política en Venezuela puede llegar a cambiar la realidad de los precios internacionales del crudo, dado que si se activa la producción disponible en ese país, la cotización podría caer por el aumento en la oferta.

En contraposición, una posible intervención militar en Irán puede elevar los precios del crudo. Esto sucede tanto por el efecto de un conflicto armado como porque el estrecho de Ormuz, por donde pasa la mayor parte del petróleo mundial, está en territorio persa, y podrían bloquearlo como respuesta a un ataque.

Por eso, el mundo mira atentamente los pasos de Donald Trump en ambos frentes, con posibles consecuencias en todas las economías del mundo.

