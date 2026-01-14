El precio del petróleo es un parámetro de cómo se marcarán todos los bienes de la economía, y por eso muchos lo siguen de cerca. Aunque tiene cotización internacional, su precio varía enormemente de región en región. Este es el ranking de precios de la gasolina en América Latina y el mundo.
GASOLINA, PRECIOS Y GUERRA
Ranking: ¿Cuál es el país con la gasolina más cara de América Latina y del mundo?
El precio de la gasolina es dispar en todo el mundo. En América Latina, va de US$ 0,04 a US$ 2,01. Donald Trump puede cambiar los precios.
Aunque el petróleo es un commodity, la gasolina conlleva una elaboración que hace que su precio varíe contundentemente en diferentes países, además del factor impositivo.
El crudo WTI cotiza a US$ 61, con una caída de 2,02% diaria, mientras que el Brent lo hace a US$ 65,07, una baja de 0,78% a lo largo de la jornada.
Ranking de América Latina
El sitio GlobalPetrolPrices releva los precios internacionales de la gasolina. Al 12/01, los países de América Latina con el crudo más caro fueron Uruguay, donde el litro cuesta arriba de US$ 2, seguido por Barbados (US$ 1,93), Belice (US$ 1,72), Bahamas (US$ 1,45), México (US$ 1,44) y Chile (US$ 1,37).
Del otro lado del ranking se encuentra Venezuela como el país con la gasolina más barata (US$ 0,04 por litro, y también se encuentra dentro del podio del combustible más económico del mundo), luego aparece Ecuador, con importantes reservas de petróleo, (US$ 0,71), Guyana (US$ 0,81), Panamá (US$ 0,84) y Paraguay (US$ 0,9).
Según este relevamiento, el litro de gasolina en Argentina cuesta US$ 1,16, y la ubica a mitad de tabla en la región, en el puesto 15, comenzando por los más baratos.
La gasolina a nivel internacional
De acuerdo con GlobalPetrolPrices, los países con el litro de gasolina más cara son Hong Kong, donde cuesta US$ 3,7. En segundo lugar se ubica Países Bajos (US$ 2,32), seguido de Israel (US$ 2,26), Dinamarca (US$ 2,25) y Liechtenstein (US$ 2,14).
Del otro lado, los países con la gasolina por litro más barata son: Libia (US$ 0,028), Irán (US$0,029), Venezuela (US$ 0,04), Angola (US$ 0,33) y Kuwait (US$ 0,34).
El precio del litro en Hong Kong es 132 veces el precio en Libia.
La gran dispersión de precios en la gasolina mundial muestra que por más que el crudo sea un commodity, muchos factores influyen en su precio, como el tipo de refinería, ser o no ser productor de la materia prima, la presencia de subsidios para utilizarlo o impuestos para incentivar el uso de otros combustibles, entre otros.
Venezuela, Irán y los pasos de Donald Trump
La situación política en Venezuela puede llegar a cambiar la realidad de los precios internacionales del crudo, dado que si se activa la producción disponible en ese país, la cotización podría caer por el aumento en la oferta.
En contraposición, una posible intervención militar en Irán puede elevar los precios del crudo. Esto sucede tanto por el efecto de un conflicto armado como porque el estrecho de Ormuz, por donde pasa la mayor parte del petróleo mundial, está en territorio persa, y podrían bloquearlo como respuesta a un ataque.
Por eso, el mundo mira atentamente los pasos de Donald Trump en ambos frentes, con posibles consecuencias en todas las economías del mundo.
