Alineados: Filiales de la "Hermandad Musulmana" declaradas terroristas

La decisión, impulsada por el Presidente Javier G. Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el ministerio de Seguridad Nacional, el ministerio de Justicia y la secretaría de Inteligencia de Estado se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional
Consideran “actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina”.
Luego aclara
Se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la Hermandad Musulmana y sus aliados no puedan actuar con libertad
Más adelante resalta
Permite reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes, el propio Egipto donde nació este grupo, entre otros", señaló el comunicado
La oficina del Presidente recordó que el Poder Ejecutivo
Mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles
Por último recuerda
Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla
