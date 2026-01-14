Alineados: Filiales de la "Hermandad Musulmana" declaradas terroristas

La decisión, impulsada por el Presidente Javier G. Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el ministerio de Seguridad Nacional, el ministerio de Justicia y la secretaría de Inteligencia de Estado se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional La decisión, impulsada por el Presidente Javier G. Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el ministerio de Seguridad Nacional, el ministerio de Justicia y la secretaría de Inteligencia de Estado se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional

Consideran “actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina”.

Luego aclara

Se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la Hermandad Musulmana y sus aliados no puedan actuar con libertad Se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la Hermandad Musulmana y sus aliados no puedan actuar con libertad

Más adelante resalta

Permite reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes, el propio Egipto donde nació este grupo, entre otros”, señaló el comunicado Permite reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes, el propio Egipto donde nació este grupo, entre otros”, señaló el comunicado

La oficina del Presidente recordó que el Poder Ejecutivo

Mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles Mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles

Por último recuerda

Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla

Más contenido en Urgente24

Pagos digitales en peligro: La estafa masiva que avanza sin freno

Cómo recuperar conversaciones borradas de WhatsApp: la solución que pocos conocen

La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más

Se le cayó la careta a Telefe: ¿Lidera el rating pero maltrata conductoras?

Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla