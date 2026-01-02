Zohran Mamdami jura como el 1er alcalde musulmán de Nueva York desafiando la islamofobia

“Tenemos tres juramentaciones. Una por un líder que usa el Corán, otra por un líder que usa una Biblia cristiana y otra por una Biblia hebrea. Me enorgullece vivir en una ciudad donde esto es posible”, dijo Levine tras tomar el juramento a Madani.

Hace un mes, Mamdani, convertido en alcalde electo de Nueva York, fue recibido por Donald Trump, a pesar de estar en las antípodas ideológicas de él y de haber llamado al actual presidente "fascista". El republicano lo había calificado de "lunático comunista" por las promesas asistencialistas hechas durante la campaña.

En aquella reunión en el Despacho Oval, Donald Trump restó importancia a la pregunta que una reportera le hizo al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en la que le consultaba si todavía creía que Trump era un fascista.

Zohran Mandami, 1er alcalde musulmán de Nueva York: "Gobernaré como demócrata socialista"

Zohran Mamdami se coronó de gloria este jueves convirtiéndose en el primer alcalde socialista y musulmán en ocupar la alcaldía de la Gran Manzana. El dirigente socialista demócrata se comprometió este jueves a afrontar la problemática de la falta de acceso a la vivienda debido a los precios exorbitantes de los alquileres.

También habló sobre el respeto a la libertad religiosa, cultural y étnica en la ciudad, que alberga a un millón de musulmanes y alrededor de 2 millones de judíos, siendo el lugar del mundo con mayor comunidad judía por fuera de Israel . Además, se refirió a que brindará protección a los inmigrantes, subrayando que él mismo es uno de ellos, a pesar de estar nacionalizado. Dijo que su alcaldía será un faro en la oscuridad frente a la política trumpista que ataca a los inmigrantes.

image Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York, llevando las esperanzas de la izquierda, los musulmanes y los votantes más jóvenes. Es el primer alcalde musulmán de la ciudad con la mayor comunidad judía fuera de Israel.| GENTILEZA THE NEW YORK TIMES

"Nueva York pertenecía solo a los ricos y bien conectados y muchos han sufrido las consecuencias", afirmó en su oratoria de este jueves en las escalinatas del Ayuntamiento de Nueva York, tras asegurar que trabajará para "reducir" esta brecha porque la ciudad, según él, pertenece a todos y no solo a los "privilegiados".

En noviembre pasado, Mamdani capitalizó los votos en Nueva York no solo de los demócratas, sino también de los republicanos desencantados con Donald Trump, derrotando al elegido del gobierno, Andrew Cuomo.

El dirigente demócrata de 34 años, casado con una artista sirio-estadounidense, venció en las urnas locales de manera implacable la retórica del gobierno de Donald Trump, que intentaba vincularlo con el terrorismo islámico y tildarlo de “lunático comunista” por haber hablado sobre salud pública, impuestos a las grandes fortunas y acceso a la vivienda.

image Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, con su mujer Rama Duwaji. / ADAM GRAY / BLOOMBERG

Este jueves, en el marco de su toma de posesión como el alcalde número 112 de Nueva York, el demócrata de izquierda mencionó que trabajará para todos los neoyorquinos, e incluso para aquellos que han quedado marginados en favor de "unos pocos".

"Cambiaremos el individualismo por un proyecto colectivo", insistió en su discurso, en el que aseguró que creará un nuevo departamento de seguridad para salvaguardar la ciudad y que también impulsará ayudas para los pequeños empresarios.

"Gobernaré como demócrata socialista", aseguró Mamdani, quien también evocó su adolescencia en la ciudad, a la que llegó desde Uganda con solo siete años, mostrando con su biografía un ejemplo de inclusión para los inmigrantes musulmanes. Además, dedicó unas palabras a su esposa, Rama Duwaji, una artista sirio-estadounidense de 28 años, a quien le agradeció su apoyo durante la campaña.

"Este momento exige una nueva política basada en la esperanza; no abandonaré mis principios: llegué como demócrata socialista y así gobernaré", afirmó, tras mencionar algunas de las promesas que hizo en campaña, como la gratuidad del cuidado infantil, los colectivos gratis y la congelación en los precios de alquileres.

image El senador estadounidense Bernie Sanders (izquierda) toma juramento al alcalde Zohran Mamdani (derecha) mientras su esposa, Rama Duwaji (centro), sostiene el Corán durante la ceremonia de investidura pública de Mamdani, el jueves 1 de enero de 2026 en Nueva York. [Andres Kudacki/AP Photo]

Antes de que jurara oficialmente el cargo por la alcaldía de Nueva York, el senador demócrata Bernie Sanders, quien lo invistió, dedicó unas palabras de aliento y cariño a los neoyorquinos, engalanándolos por haber elegido al candidato socialista demócratata como alcalde.

"En un momento de tanta división, gracias por haber escogido a este alcalde", dijo Sanders, quien destacó que Mamdani era la única opción que "no solo trabaja para los ricos", sino también para los "pobres".

"Demostrasteis en las urnas que querer una vivienda asequible, transporte público, educación y sanidad no son medidas radicales", añadió, en alusión a la campaña electoral de los trumpistas, que comparaban a Mamdani con el extremismo islámico para desprestigiar su candidatura.

En ese sentido, Mamdani apuesta por un plan para hacer la ciudad más accesible para los neoyorquinos, quienes enfrentan precios un 70% más altos que en el resto del país. Según estimaciones, un neoyorquino gasta en promedio unos 5.000 dólares al mes, apenas menos que el salario medio. En este contexto, el nuevo alcalde promete una serie de políticas progresistas en la ciudad que incluyen la gratuidad de las guarderías municipales y los autobuses públicos; el congelamiento de los alquileres "estabilizados" (alrededor de un millón de viviendas); y la creación de una red de supermercados municipales con precios más bajos. Todas estas propuestas le valieron el mote de "lunático comunista" por parte de los republicanos.

El costo total de todas estas propuestas de Mamdani asciende a 7.000 millones de dólares, a los que se suma un presupuesto de 100.000 millones de dólares a diez años para la construcción de 200.000 viviendas destinadas a los sectores de menores ingresos. Para financiar estos compromisos, Zohran Mamdani planea elevar al 11,5% el impuesto a las empresas y aplicar un recargo del 2% a los ingresos superiores al millón de dólares. También quiere aumentar el número de recaudadores de impuestos y reducir el volumen de multas no pagadas.

Un alcalde inmigrante e islamista que podría dirimirse con Trump en la presidenciales

Mamdani, hijo de una cineasta indo-estadounidense y de un politólogo, ha logrado sepultar con su triunfo en las urnas del 8 de noviembre la campaña de desprestigio y la islamofobia en su contra, al mismo tiempo que ha sido elegido a pesar de las amenazas de Donald Trump de retener los fondos federales en caso de su victoria.

Mamdani sobrevivió al escarnio público más vil del ala republicana proisraelí, que observaba con incomodidad y recelo su apoyo a la causa palestina y su condena a los crímenes de lesa humanidad en Gaza. De hecho, el candidato a alcalde de Trump, Andrew Cuomo, con quien Mamdani se enfrentó en la contienda por Nueva York, se había reído junto a un locutor de radio que afirmó que el demócrata socialista "animaría otro atentado como el del 11-S".

También Curtis Sliwa, el candidato republicano, lo acusó falsamente de apoyar la "yihad global". Del mismo modo, el alcalde Eric Adams, quien suspendió su campaña de reelección y dio su respaldo a Andrew Cuomo, advirtió que Nueva York corría el riesgo de caer en el “extremismo islámico” si Mamdani resultaba electo.

Sin embargo, a pesar de la campaña sucia en su contra, Mamdani salió triunfante de la contienda electoral neoyorquina, consagrándose como el primer alcalde musulmán de la historia de Nueva York, una ciudad con la comunidad judía más grande del mundo fuera de Israel, pero que a la vez alberga la mayor población musulmana de Estados Unidos.

Mamdani, el asambleísta por el 36.º distrito neoyorquino, a quien Trump tildó de "lunático comunista" y un "desastre inminente", se coronó en los comicios de noviembre gracias a que capitalizó el voto de muchos republicanos desencantados con la actual política de Donald Trump. “Hay muchísimos votantes de todo tipo, condición y color, que están hartos de Trump”, dijo Charlie Cook, un veterano analista político.

En ese sentido, muchos republicanos estuvieron inconformes con el mal manejo de Trump durante el cierre del gobierno federal (shutdown), el más largo de la historia, que dejó a cuarenta y tres días a muchos de sus votantes sin sueldo. Al mismo tiempo, le reprocharon que no cumplió con su promesa de poner a Estados Unidos Primero, al respaldar económicamente al presidente argentino Javier Milei (en detrimento de los agricultores estadounidenses), y le echaron en cara que se había doblegado ante el gobierno israelí, que incumple la frágil tregua en Gaza.

