Todo listo en la bola de Time Square (USA) para abrir 2026

Ríos y su equipo trabajaron con el distrito comercial Times Square Alliance y One Times Square, el edificio desde donde se deja caer la bola, para realizar los cambios en las ceremonias de este año.

La presidenta de la organización explicó que trabajan para una segunda caída horas antes del (04/07) “con el mismo estilo espectacular que caracteriza a Times Square”, dijo Ríos.

Será la primera vez en 120 años que se celebre una caída de la bola en Times Square fuera de la víspera de Año Nuevo, añadió.

2025/2026

La medianoche del 2025 también marcará el lanzamiento oficial de America Gives, iniciativa de servicio nacional creada por America250. Los organizadores esperan que 2026 sea el año con el mayor número de horas de voluntariado registradas en el país.

Al día siguiente, la institución participará en el Desfile de las Rosas de Año Nuevo en Pasadena, California, con una carroza identificada como "Avanzando juntos durante 250 años". La carroza contará con tres águilas calvas de tamaño monumental que representarán el pasado, el presente y el futuro del país.

Por último, la organizadora remarcó

Queremos celebrar este Año Nuevo de costa a costa. ¿Qué mejor manera de hacerlo que yendo de Nueva York a California? Esto tiene que ser una iniciativa impulsada por la comunidad, desde la base. Estamos llegando desde Guam hasta Alaska, desde Fairbanks hasta Filadelfia, y a todos los lugares intermedios

Números (2026)

Los números utilizarán nueva tecnología para realzar la celebración, ya que cada número de 2,1 metros de altura está equipado con más de 100 luces LED, lo que permite una amplia gama de opciones de color por primera vez.

Los dígitos se iluminarán en rojo, blanco y azul para celebrar la recién anunciada asociación entre la celebración de Nochevieja en Times Square y America250, la organización encargada de planificar los actos

