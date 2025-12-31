Todo listo en la bola de Time Square (USA) para abrir 2026

La bola de Time Square esta vez estará decorada con 5280 cristales y discos de luz LED, casi el doble de la versión pasada. Los números del año se iluminarán en rojo, blanco y azul en honor al 250 aniversario de USA, 4 de julio
Por otro lado, en el mismo lugar se celebrará el Good Riddance Day, organizado por la Times Square Alliance, oportunidad para escribir todo lo que se quiere dejar en el pasado, i nspirada en la tradición Ecuatoriana de "los años viejos" cuando rellenaban muñecos con ropas, papeles y objetos que representan malos recuerdos antes de prenderles fuego.
Caerá por segunda vez en julio
Tras la caída de la bola de cristal en la víspera de Año Nuevo, volverá a elevarse, brillando en rojo, blanco y azul para dar la bienvenida a 2026 y abrir meses de celebraciones por el 250 aniversario de la nación.
La celebración de 2026 incluirá programas, grandes y pequeños, planificados en todo el país para conmemorar la firma de la Declaración de Independencia en 1776.
Llevan 10 años organizando la fecha patria
"Les aseguro que, sea lo que sea que se imaginen, será mucho más que eso”, dijo Rosie Ríos, presidenta de America250, la comisión bipartita creada por el Congreso en 2016 para organizar el 250 aniversario. “Será una celebración memorable, la más inspiradora que este país, y quizás el mundo, haya visto jamás”.agregó
Ríos y su equipo trabajaron con el distrito comercial Times Square Alliance y One Times Square, el edificio desde donde se deja caer la bola, para realizar los cambios en las ceremonias de este año.
La presidenta de la organización explicó que trabajan para una segunda caída horas antes del (04/07) “con el mismo estilo espectacular que caracteriza a Times Square”, dijo Ríos.
Será la primera vez en 120 años que se celebre una caída de la bola en Times Square fuera de la víspera de Año Nuevo, añadió.
2025/2026
La medianoche del 2025 también marcará el lanzamiento oficial de America Gives, iniciativa de servicio nacional creada por America250. Los organizadores esperan que 2026 sea el año con el mayor número de horas de voluntariado registradas en el país.
Al día siguiente, la institución participará en el Desfile de las Rosas de Año Nuevo en Pasadena, California, con una carroza identificada como "Avanzando juntos durante 250 años". La carroza contará con tres águilas calvas de tamaño monumental que representarán el pasado, el presente y el futuro del país.
Por último, la organizadora remarcó
Números (2026)
Los números utilizarán nueva tecnología para realzar la celebración, ya que cada número de 2,1 metros de altura está equipado con más de 100 luces LED, lo que permite una amplia gama de opciones de color por primera vez.
Los dígitos se iluminarán en rojo, blanco y azul para celebrar la recién anunciada asociación entre la celebración de Nochevieja en Times Square y America250, la organización encargada de planificar los actos
Compilación de AP y Urgente24 en USA