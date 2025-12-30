El economista; Roberto Cachanosky, denunció, vía X que, el sábado 20/12 fue víctima de robo dentro de su casa y enfatizó que Axel Kicillof es el responsable de evitar hechos desagradables como los publicados en la red social.
"VOS SOS EL RESPONSABLE"
Roberto Cachanosky a Axel Kicillof (no se la perdona)
Roberto Cachanosky le espetó al gobernador Axel Kicillof. "Si no estás capacitado para proteger la vida y la propiedad de las personas, renuncia y dejá a gente que sepa gobernar".
En el contenido mencionado, el hombre de amplia experiencia en la city porteña afirmó
"VOS SOS EL RESPONSABLE @Kicillofok"
El sábado 20 de diciembre entraron a la noche ladrones a mi casa. Habíamos salido y estaban los perros. Las fotos de abajo muestran el vandalismo con que actuaron. @Kicillofok vos sos el responsable de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.
Si no estás capacitado para brindar el servicio básico de proteger la vida y la propiedad de las personas, renuncia y dejá a gente que sepa gobernar. Vos sos el responsable de lo que pueda pasarle a mi familia y a mí en términos de seguridad.
El excandidato a diputado nacional por el partido Unión Liberal completó su ira con una serie foto que muestran el estado que encontró sus pertenencias luego tan desagradables visitas.