ACTUALIDAD Roberto Cachanosky > Axel Kicillof > economista

"VOS SOS EL RESPONSABLE"

Roberto Cachanosky a Axel Kicillof (no se la perdona)

Roberto Cachanosky le espetó al gobernador Axel Kicillof. "Si no estás capacitado para proteger la vida y la propiedad de las personas, renuncia y dejá a gente que sepa gobernar".

30 de diciembre de 2025 - 23:06
Roberto Cachanosky Vs. Axel Kicillof

El economista; Roberto Cachanosky, denunció, vía X que, el sábado 20/12 fue víctima de robo dentro de su casa y enfatizó que Axel Kicillof es el responsable de evitar hechos desagradables como los publicados en la red social.

En el contenido mencionado, el hombre de amplia experiencia en la city porteña afirmó

"VOS SOS EL RESPONSABLE @Kicillofok"

El sábado 20 de diciembre entraron a la noche ladrones a mi casa. Habíamos salido y estaban los perros. Las fotos de abajo muestran el vandalismo con que actuaron. @Kicillofok vos sos el responsable de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.

Si no estás capacitado para brindar el servicio básico de proteger la vida y la propiedad de las personas, renuncia y dejá a gente que sepa gobernar. Vos sos el responsable de lo que pueda pasarle a mi familia y a mí en términos de seguridad.

El excandidato a diputado nacional por el partido Unión Liberal completó su ira con una serie foto que muestran el estado que encontró sus pertenencias luego tan desagradables visitas.

Foto testimonial tal cual public&oacute;, Roberto Cachanosky, la serie completa evidencia el desorden que dejaron los delincuentes

