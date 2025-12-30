The Hollywood Reporter publicó su lista con las 30 series más anticipadas del año y la expectativa es total: desde Euphoria hasta Ted Lasso, pasando por revivals de culto como The Comeback y Malcolm in the Middle. La industria del streaming acelera y promete un año demoledor.
Las 30 series más esperadas de 2026: Volverán HBO, Netflix, Apple TV
HBO, Netflix y Apple TV confirman el regreso de producciones que revolucionaron la pantalla y el estreno de apuestas con elencos de lujo. Sí, grandes series.
El 2026 marca un punto de quiebre en la industria del streaming. Después de años de esperas eternas entre temporadas, las plataformas vuelven a apostar por la continuidad anual. The Pitt y The Studio, ganadoras del Emmy en 2025, ya confirmaron sus segundas entregas para arrancar el año con todo.
The Pitt arranca la temporada el 8 de enero en HBO Max con un salto temporal de 10 meses. Noah Wyle vuelve como el doctor Michael Robinavich después del colapso mental que sufrió en la primera temporada. El creador R. Scott Gemmill adelantó que la nueva entrega explorará el "camino de sanación" del protagonista mientras el hospital enfrenta recortes presupuestarios y despidos masivos que reflejan la crisis del sistema de salud estadounidense.
Zendaya y el salto de Euphoria a la vida adulta entre las series más esperadas
La tercera temporada de Euphoria aterriza en abril con un salto temporal de cinco años que cambia todo. Zendaya vuelve como Rue, pero ahora lejos de la secundaria y metida en problemas graves en México, buscando "formas innovadoras" de pagarle a la narcotraficante Laurie. Sydney Sweeney y Jacob Elordi se casan en esta nueva etapa, mientras Hunter Schafer estudia en una escuela de arte y Alexa Demie trabaja en una agencia de talentos de Hollywood.
El creador Sam Levinson advirtió que esta temporada es completamente diferente: "Las apuestas son más altas porque las consecuencias son reales y nadie va a venir a salvarte". La universidad quedó atrás y ahora los personajes enfrentan la vida adulta sin red de contención.
Por su parte, Ted Lasso confirmó su cuarta temporada tras dos años de especulaciones. Jason Sudeikis regresa junto a Hannah Waddingham, Juno Temple y Brett Goldstein. Esta vez, Ted entrena a un equipo de fútbol femenino, un giro anunciado en el último episodio de la temporada anterior. La serie ganadora del Emmy incorpora caras nuevas como Tanya Reynolds, Jude Mack y Faye Marsay.
Revivals imposibles: The Comeback, Scrubs y Malcolm
Las comedias que marcaron época vuelven con todo y prometen nostalgia masiva. Lisa Kudrow retoma The Comeback después de 11 años para una tercera y última temporada donde Valerie Cherish regresa al panorama televisivo actual. Los co-creadores Kudrow y Michael Patrick King aseguran que "ninguno de los dos está sorprendido de que ella lo haya logrado". El elenco incluye a Andrew Scott, Abbi Jacobson y John Early.
Scrubs reúne a Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley y Judy Reyes bajo la producción ejecutiva de Bill Lawrence en ABC. Después de años de reuniones y charlas sobre un posible regreso, finalmente se concretó. El desafío es grande: los revivals tienen un historial complicado, pero el evidente afecto del elenco por la serie original juega a favor.
Malcolm in the Middle estrena cuatro episodios en Hulu con Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson y Justin Berfield. La trama muestra a Malcolm regresando con su hija al caos familiar para celebrar el 40° aniversario de Hal y Lois.
El panorama también incluye apuestas arriesgadas: Richard Gadd (de Baby Reindeer) presenta Half Man en HBO, Ryan Murphy adapta la trágica historia de JFK Jr. y Carolyn Bessette en Love Story, y Samuel L. Jackson debuta como protagonista de serie con NOLA King en Paramount+. Netflix tampoco se queda atrás con The Hunting Wives, Monster: The Lizzie Borden Story y Bridgerton enfocado en Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha).
La televisión 2026 promete un año histórico con regresos imposibles y apuestas millonarias.
