Las 30 series más esperadas de 2026: Volverán HBO, Netflix, Apple TV

image Habrá Ted Lasso para rato.

Por su parte, Ted Lasso confirmó su cuarta temporada tras dos años de especulaciones. Jason Sudeikis regresa junto a Hannah Waddingham, Juno Temple y Brett Goldstein. Esta vez, Ted entrena a un equipo de fútbol femenino, un giro anunciado en el último episodio de la temporada anterior. La serie ganadora del Emmy incorpora caras nuevas como Tanya Reynolds, Jude Mack y Faye Marsay.

Revivals imposibles: The Comeback, Scrubs y Malcolm

Las comedias que marcaron época vuelven con todo y prometen nostalgia masiva. Lisa Kudrow retoma The Comeback después de 11 años para una tercera y última temporada donde Valerie Cherish regresa al panorama televisivo actual. Los co-creadores Kudrow y Michael Patrick King aseguran que "ninguno de los dos está sorprendido de que ella lo haya logrado". El elenco incluye a Andrew Scott, Abbi Jacobson y John Early.

Embed - MALCOLM IN THE MIDDLE: LIFE'S STILL UNFAIR Official Teaser (2026) Bryan Cranston

Scrubs reúne a Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley y Judy Reyes bajo la producción ejecutiva de Bill Lawrence en ABC. Después de años de reuniones y charlas sobre un posible regreso, finalmente se concretó. El desafío es grande: los revivals tienen un historial complicado, pero el evidente afecto del elenco por la serie original juega a favor.

Malcolm in the Middle estrena cuatro episodios en Hulu con Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson y Justin Berfield. La trama muestra a Malcolm regresando con su hija al caos familiar para celebrar el 40° aniversario de Hal y Lois.

image

El panorama también incluye apuestas arriesgadas: Richard Gadd (de Baby Reindeer) presenta Half Man en HBO, Ryan Murphy adapta la trágica historia de JFK Jr. y Carolyn Bessette en Love Story, y Samuel L. Jackson debuta como protagonista de serie con NOLA King en Paramount+. Netflix tampoco se queda atrás con The Hunting Wives, Monster: The Lizzie Borden Story y Bridgerton enfocado en Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha).

La televisión 2026 promete un año histórico con regresos imposibles y apuestas millonarias.

