Lo último que Mirtha Legrand dijo sobre Alejandro Fantino y que ha sorprendido a todos: "Esto es muy serio"

"Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio. Un feliz año, y una vez más, pido disculpas por el comentario que hice, fuera de lugar", confesó Legrand.

Luego siguió con otro tema y dio inicio a la mesa.

¿Qué pasó entre Mirtha Legrand y Alejandro Fantino?

La polémica entre Mirtha Legrand y Alejandro Fantino no es de ahora, sino que se remonta al 2018. Pese a que ya pasaron siete años, muchas personas se siguen preguntando ¿Qué pasó entre Mirtha Legrand y Alejandro Fantino?

Todo ocurrió con la visita de Natacha Jaitt en marzo de 2018 al programa de Legrand, donde hizo graves acusaciones contra periodistas y figuras públicas sobre abusos de menores.

Si bien, Fantino no fue nombrado de manera explícita, comenzaron las especulaciones contra el periodista por ciertas insinuaciones que se hicieron.

El conductor acudió entonces a la Justicia, aclaró en varias oportunidades que no tenía nada que ver con las acusaciones que circularon, dijo que las insinuaciones afectaron su vida personal y profesional, y llegó a afirmar en ese entonces: “Mirtha Legrand me desilusionó”.

Lo que dijo Alejandro Fantino sobre la denuncia contra Mirtha Legrand

Acerca del avance de la causa, Urgente24 informó, en octubre de 2024, que Alejandro Fantino brindó su testimonio en LAM y dio detalles sobre la acción judicial que inició en 2018, luego de que Natacha Jaitt lo vinculara con una red de pedofilia.

"Es un juicio que inició en 2018, una demanda civil y comercial, que yo energéticamente me desligué. Ni siquiera sabía cómo seguía, a quiénes habían llamado de testigo, cuándo, no sabía. Lo sabía mi equipo de laburo, mi abogado", afirmó.

El periodista también aseguró que el motivo de la denuncia nunca fue económico.

"La plata no me la pienso quedar. No sé si irá al hogar de ancianos de mi pueblo, no sé cuánto va a durar tampoco, tal vez años", dijo.

Asimismo, contó que el nieto de Legrand fue quien no quiso mediar: "Hubo una mediación que se hizo por escrito en 2019, pero no sé ni qué juzgado tramita. Te digo que el juicio está, es civil y comercial, no es penal. Yo solté. A mirar para adelante".

