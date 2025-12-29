urgente24
GUÍA DEFINITIVA

Las nuevas funciones de ChatGPT: Cómo conectar Spotify, Uber y DoorDash directo al chat

OpenAI revoluciona la experiencia con ChatGPT al permitir que los usuarios conecten sus cuentas de Spotify, Uber, DoorDash y otras apps populares.

29 de diciembre de 2025 - 19:01
ChatGPT pisó el acelerador de cara al 2026.

OpenAI lanzó una actualización que cambia por completo la forma de usar ChatGPT. Ahora los usuarios pueden conectar sus cuentas de aplicaciones como Spotify, Uber, DoorDash, Canva y Booking.com para que el chatbot ejecute acciones concretas sin necesidad de saltar entre pantallas.

Las apps más populares ya están disponibles para ChatGPT

La nueva función permite que ChatGPT acceda a tus servicios favoritos y opere por vos. ¿Querés una playlist personalizada? Le pedís al bot que la arme y aparece automáticamente en tu Spotify. ¿Necesitás ingredientes para la cena? Le indicás el menú y DoorDash prepara el carrito con todo listo para pagar.

Según TechCrunch, Para activar las integraciones, alcanza con escribir el nombre de la app en el chat y ChatGPT te guía para vincular la cuenta. También podés configurar todo desde el menú de Configuración, en la sección Aplicaciones y Conectores.

image

Entre las integraciones que generan más interés están Spotify, que permite crear listas según tu estado de ánimo y descubrir artistas nuevos; Uber, para buscar opciones de viaje sin abrir otra app; y Target, ideal para armar carritos de compras con sugerencias de regalos.

Canva también se sumó para que diseñes pósters, presentaciones o posteos de redes sociales con solo describir lo que necesitás. Figma facilita la creación de diagramas y flujos de trabajo, perfecto para equipos que buscan visualizar ideas rápido.

Privacidad: el punto débil de la novedad

El detalle que preocupa: conectar tus cuentas implica compartir datos personales con ChatGPT. Si vinculás Spotify, el sistema accede a tu historial de reproducción y playlists. Antes de autorizar, conviene revisar bien los permisos que otorgás.

image

Por ahora, las integraciones solo funcionan en Estados Unidos y Canadá. Europa y Reino Unido quedaron afuera. Pero pronto llegarán a LATAM. OpenAI confirmó que en 2026 llegarán OpenTable, PayPal y Walmart a la lista de socios.

