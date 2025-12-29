GUÍA DEFINITIVA
Las nuevas funciones de ChatGPT: Cómo conectar Spotify, Uber y DoorDash directo al chat
OpenAI revoluciona la experiencia con ChatGPT al permitir que los usuarios conecten sus cuentas de Spotify, Uber, DoorDash y otras apps populares.
Las apps más populares ya están disponibles para ChatGPT
La nueva función permite que ChatGPT acceda a tus servicios favoritos y opere por vos. ¿Querés una playlist personalizada? Le pedís al bot que la arme y aparece automáticamente en tu Spotify. ¿Necesitás ingredientes para la cena? Le indicás el menú y DoorDash prepara el carrito con todo listo para pagar.
Según TechCrunch, Para activar las integraciones, alcanza con escribir el nombre de la app en el chat y ChatGPT te guía para vincular la cuenta. También podés configurar todo desde el menú de Configuración, en la sección Aplicaciones y Conectores.
Entre las integraciones que generan más interés están Spotify, que permite crear listas según tu estado de ánimo y descubrir artistas nuevos; Uber, para buscar opciones de viaje sin abrir otra app; y Target, ideal para armar carritos de compras con sugerencias de regalos.
Canva también se sumó para que diseñes pósters, presentaciones o posteos de redes sociales con solo describir lo que necesitás. Figma facilita la creación de diagramas y flujos de trabajo, perfecto para equipos que buscan visualizar ideas rápido.
Privacidad: el punto débil de la novedad
El detalle que preocupa: conectar tus cuentas implica compartir datos personales con ChatGPT. Si vinculás Spotify, el sistema accede a tu historial de reproducción y playlists. Antes de autorizar, conviene revisar bien los permisos que otorgás.
Por ahora, las integraciones solo funcionan en Estados Unidos y Canadá. Europa y Reino Unido quedaron afuera. Pero pronto llegarán a LATAM. OpenAI confirmó que en 2026 llegarán OpenTable, PayPal y Walmart a la lista de socios.
