Las nuevas funciones de ChatGPT: Cómo conectar Spotify, Uber y DoorDash directo al chat

Canva también se sumó para que diseñes pósters, presentaciones o posteos de redes sociales con solo describir lo que necesitás. Figma facilita la creación de diagramas y flujos de trabajo, perfecto para equipos que buscan visualizar ideas rápido.

Privacidad: el punto débil de la novedad

El detalle que preocupa: conectar tus cuentas implica compartir datos personales con ChatGPT. Si vinculás Spotify, el sistema accede a tu historial de reproducción y playlists. Antes de autorizar, conviene revisar bien los permisos que otorgás.

image

Por ahora, las integraciones solo funcionan en Estados Unidos y Canadá. Europa y Reino Unido quedaron afuera. Pero pronto llegarán a LATAM. OpenAI confirmó que en 2026 llegarán OpenTable, PayPal y Walmart a la lista de socios.

----------------------------------------------------------------------------------------

Más noticias de Urgente24

Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes

La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya

La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO

Una carpa playera por un mes en Mar del Plata cuesta como 2 paquetes a Miami (vuelos y hotel)

Melconián: "La inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este gobierno"