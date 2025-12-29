El mundo le arrebata el trono bursátil a Estados Unidos en 2025

Las acciones estadounidenses son más caras que muchas otras, su trayectoria de crecimiento podría verse desafiada y todos tienen muchas en cartera. Las acciones estadounidenses son más caras que muchas otras, su trayectoria de crecimiento podría verse desafiada y todos tienen muchas en cartera.

De cara a 2026, describió su estrategia como “todo menos Estados Unidos”, subrayando la necesidad de buscar oportunidades en mercados menos saturados.

Las bolsas de otros países

Este cambio de percepción se refleja en el desempeño de otras regiones. Los mercados de China, Japón, Alemania y el Reino Unido han superado al S&P 500, mientras que el índice MSCI de mercados emergentes ha subido cerca de un 30 %, apoyado por un dólar más débil.

Para Niamh Brodie-Machura, directora de inversiones en renta variable de Fidelity International, la diversificación se ha vuelto esencial: “Muchos inversores están revisando sus asignaciones geográficas a la luz de los acontecimientos globales del último año”, afirmó a Financial Times.

Asia ha sido una de las regiones más destacadas. El avance de la empresa china DeepSeek, que en enero presentó un modelo de lenguaje capaz de competir con la inteligencia artificial estadounidense a un menor costo, impulsó a los mercados. El MSCI China subió un 29 % y el Hang Seng de Hong Kong casi un 28 %.

El impacto fue inmediato: Nvidia cayó un 17 % en un solo día tras el anuncio, lo que desató dudas sobre la necesidad de enormes inversiones en infraestructura de IA. Aunque la compañía se recuperó y alcanzó una capitalización récord de 5 billones de dólares en octubre, las dudas sobre el sector persistieron.

Europa tampoco se quedó atrás. Las expectativas de crecimiento derivadas del ambicioso paquete de estímulo fiscal alemán impulsaron al Dax por encima del S&P 500. El Ibex 35 español subió un 48 % y el índice griego Athex un 44 %, apoyados por un sólido crecimiento económico.

“Durante años, Estados Unidos fue la única historia”, señaló Mislav Matejka, estratega de JPMorgan. Ahora, concluyó, los inversores deben prepararse para una “ampliación del rendimiento a nivel internacional”, en un escenario donde el liderazgo de Wall Street ya no está garantizado.

