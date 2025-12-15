Final de Odebrecht: Novonor vende sus acciones en Braskem a IG4 Capital

Petrobras tendrá el mismo número de representantes que IG4 en el Consejo de Administración y asumirá la presidencia de la compañía, según informó Valor Econômico, sin especificar cómo obtuvo la información.

Se espera que IG4 nombre a un nuevo director general y un director financiero, añadió el informe.

Novonor

La participación de Novonor en Braskem fue utilizada como garantía por varios bancos, incluidos algunos estatales, para préstamos impagos.

Braskem ha afrontado un par de años difíciles. La empresa ha estado lidiando con

un desastre ambiental en una de sus minas de sal,

precios deprimidos debido al exceso de oferta y

crecientes presiones para quemar efectivo.

Los posibles riesgos asociados al desastre en el estado de Alagoas, que le costó a Braskem su calificación de grado de inversión, han afectado las perspectivas de la empresa

Hubo múltiples intentos fallidos por parte de Novonor de vender su participación después de verse envuelta en el escándalo de la operación 'Lava Jato' que impactó muy duro en la ex Odebrecht.

Novonor intentó vender su participación a Abu Dhabi National Oil Co., Apollo Global Management, Unipar Carbocloro SA y al inversor brasileño Nelson Tanure.

Todos los intentaron fracasaron a medida que se acumulaban los problemas de Braskem.

