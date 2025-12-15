La petroquímica brasileña Braskem, la mayor de América Latina, anunció que su controladora, Novonor (ex Odebrecht), venderá la mayoría de sus acciones al fondo de inversiones IG4 Capital.
ADIÓS A LA PETROQUÍMICA
Final de Odebrecht: Novonor vende sus acciones en Braskem a IG4 Capital
Braskem fue la joya de la corona de Odebrecht (hoy Novonor) pero por problemas financieros vende a IG4 Capital. La presidencia será de Petrobras.
Las partes firmaron un acuerdo vinculante con los bancos acreedores para comprar toda la deuda de Novonor respaldada por acciones de Braskem y tienen un período de exclusividad de 60 días para negociar una transacción.
Si se completa, la transacción daría a IG4 Capital el control de Braskem con poco más del 50% de sus acciones con derecho a voto y alrededor de 33% de su capital total, mientras que Novonor mantendría una participación del 4% sin derecho a voto.
IG4 Capital compartiría el control de Braskem con el otro gran inversor de la compañía, Petroleo Brasileiro SA (Petrobras).
IG4 Capital
El fundador de IG4 Capital es Paulo Todescan Lessa Mattos, quien desde 2012 trabaja con su equipo de inversiones, enfocados en capital privado y reestructuraciones en mercados emergentes, con inversiones notables en empresas como Aenza e Iguá Saneamento (Brasil).
Petrobras tendrá el mismo número de representantes que IG4 en el Consejo de Administración y asumirá la presidencia de la compañía, según informó Valor Econômico, sin especificar cómo obtuvo la información.
Se espera que IG4 nombre a un nuevo director general y un director financiero, añadió el informe.
Novonor
La participación de Novonor en Braskem fue utilizada como garantía por varios bancos, incluidos algunos estatales, para préstamos impagos.
Braskem ha afrontado un par de años difíciles. La empresa ha estado lidiando con
- un desastre ambiental en una de sus minas de sal,
- precios deprimidos debido al exceso de oferta y
- crecientes presiones para quemar efectivo.
Los posibles riesgos asociados al desastre en el estado de Alagoas, que le costó a Braskem su calificación de grado de inversión, han afectado las perspectivas de la empresa
Hubo múltiples intentos fallidos por parte de Novonor de vender su participación después de verse envuelta en el escándalo de la operación 'Lava Jato' que impactó muy duro en la ex Odebrecht.
Novonor intentó vender su participación a Abu Dhabi National Oil Co., Apollo Global Management, Unipar Carbocloro SA y al inversor brasileño Nelson Tanure.
Todos los intentaron fracasaron a medida que se acumulaban los problemas de Braskem.
