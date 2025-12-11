La historia de Berghain, el club nocturno más enigmático de Berlín, parte de una antigua planta eléctrica y de un universo donde el techno funciona casi como una religión. Conocido por su política de acceso casi impenetrable y por colas que pueden extenderse durante horas, el lugar que se convirtió en un mito global de la noche berlinesa.
EL FAVORITO DE ROSALÍA
¿Qué es Berghain? La leyenda oscura que domina la noche de Berlín
Levantado sobre una vieja planta eléctrica en Berlín, Berghain es hoy símbolo de libertad, hedonismo y techno puro. La historia del club que fascina al mundo.
Rosalía, que acaba de anunciar las fechas de su gira LUX (con dos shows confirmados en Buenos Aires el 1 y 2 de agosto de 2026), incluyó en su nuevo álbum una canción titulada “Berghain”. El tema, presentado como adelanto, es un guiño al club que inspiró a generaciones de artistas: un lugar sin cámaras, sin jerarquías y con una libertad radical que convierte al techno en una experiencia casi litúrgica. Desde su lanzamiento, el nombre del local berlinés explotó en búsquedas y volvió a poner en escena el magnetismo de un club al que pocos logran entrar.
La historia del club: de la contracultura al mito
Los orígenes de Berghain se remontan a los años posteriores a la caída del Muro, cuando Berlín se convirtió en un laboratorio cultural donde fábricas abandonadas, libertades recién recuperadas y una juventud ansiosa por reinventar la noche dieron forma a una escena que cambiaría a Europa. En ese clima nació Ostgut en 1998, un espacio ligado a la comunidad queer y a fiestas gay-fetish que marcaron un antes y un después en la ciudad. Aquel espíritu nómada terminó cristalizando en 2004, en el mismo edificio, la apertura definitiva de Berghain, cuyo nombre fusiona los barrios Kreuzberg y Friedrichshain, pero cuya identidad se forjó mucho antes: sexo, techno y libertad sin intermediarios.
Esa mezcla encontró un hogar perfecto en la arquitectura brutalista de la antigua planta eléctrica donde funciona el club. Techos altísimos, concreto desnudo y un sistema de sonido considerado entre los mejores del mundo configuraron un escenario donde la música dejó de ser un acompañamiento para convertirse en el centro absoluto de la experiencia. Con el tiempo, Berghain se transformó en una especie de templo laico: un sitio donde el tiempo se diluye, donde las normas habituales no aplican y donde cada visitante regresa con una historia distinta. La mención de Rosalía en su disco LUX solo expandió un mito que lleva dos décadas alimentándose en silencio.
El secreto detrás del misterio: sin cámaras, con portero icónico y acceso impredecible
La obsesión del club por la privacidad es parte esencial de su identidad. Las cámaras están prohibidas, los móviles se sellan con adhesivos y cualquier intento de fotografiar implica expulsión inmediata. Por esa razón, no existen imágenes reales del interior (solo de su fachada vacía), y la atmósfera del lugar se sostiene casi exclusivamente en relatos y rumores: lo que pasa en Berghain no sale de Berghain.
Entre esas puertas se encuentra Sven Marquardt, figura icónica de la cultura techno y guardián del club desde los años de Ostgut. Con su presencia intimidante (rostro perforado, tatuajes que le cruzan el cuello y mirada fija) se convirtió en el símbolo de una política de acceso que jamás fue explicada del todo. Observa miradas, posturas, silencios; decide en segundos quién entra y quién no. Su función, según él mismo, es “proteger la energía” del lugar. Esa arbitrariedad, replicada por el resto del equipo de seguridad, alimentó miles de teorías virales sobre cómo lograr entrar.
Una vez adentro, el edificio se abre en capas: Panorama Bar, más luminoso, donde predomina el house; la sala principal, una catedral de techno industrial que lleva el nombre propio de la disco; Säule, refugio para propuestas experimentales; y áreas destinadas a encuentros sexuales que forman parte de su filosofía de libertad absoluta. Las fiestas pueden durar desde el viernes hasta el lunes, sostenidas por maratones de música, anonimato y un consumo de drogas que circula sin hipocresía pero sin convertirse en la atracción principal. Porque en Berghain el pacto tácito es otro: respetar el espacio, la música y el anonimato de quienes lo habitan, aunque sea por unas horas.
Esa combinación de sonido impecable, sexualidad libre, anonimato total y ausencia de códigos visibles creó uno de los ecosistemas nocturnos más influyentes del mundo. Berghain construyó una identidad poderosa sin fotos, sin campañas y sin redes sociales. Es más que un club: es un rumor que atraviesa Berlín, un espacio del que todos hablan, al que pocos entran y que solo se comprende cuando por fin lográs cruzar la puerta.
Cómo entrar (o intentarlo): mitos, horarios y comparaciones necesarias
Intentar entrar a Berghain puede ser una ceremonia en sí misma. Aunque no existen reglas oficiales, hay patrones que los habitués repiten: ir solo o en grupos pequeños, evitar la sobreactuación estética, mantener la calma en la cola y entender que la puerta no evalúa moda sino actitud. Paradójicamente, los horarios menos concurridos (como la madrugada del domingo al lunes) suelen ofrecer más posibilidades, cuando la entrada se vuelve más fluida y el club ya está lleno de gente que pasó allí todo el fin de semana.
La comparación con otros clubes berlineses sirve para entender su singularidad. KitKat Club, por ejemplo, es célebre por la desnudez, el fetichismo explícito y sus baños mixtos; Watergate, por su parte, se apoya en una estética más estilizada, luces digitales y vistas al río Spree. Berghain, en cambio, opera en otra frecuencia: menos exhibicionismo, menos espectáculo visual y más concentración en la música, la oscuridad y el anonimato. Es un club donde la experiencia no se muestra: se vive.
Por eso su leyenda sigue creciendo. Porque en un mundo que lo fotografía todo, Berghain eligió el silencio como estrategia. Y esa decisión, como su puerta, sigue siendo su mayor filtro y su mejor arma.
--------------------------
Más notas de Urgente24:
Navidad en Madrid 2025: los mejores puntos para vivir las fiestas en la ciudad
Furor por el parque acuático gratuito de Buenos Aires que tenés que conocer ya
El parque acuático más grande de Argentina abre sus puertas: precio y cuándo inaugura
Por qué Madrid le gana a Barcelona como destino turístico, sobre todo en invierno