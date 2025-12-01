urgente24
Rosalía estuvo en Luzu TV y recibió una propuesta en vivo que se volvió viral

Rosalía llegó a Buenos Aires y visitó los estudios de Luzu TV, donde cantó con Ángela Torres y protagonizó un inesperado momento que se volvió viral al toque.

01 de diciembre de 2025 - 10:37
Por GERMÁN MOLKUC

Rosalía llegó a Buenos Aires y lo que parecía una visita más se convirtió en un torbellino de emociones y sorpresas que nadie esperaba. En Luzu TV protagonizó un encuentro inolvidable con Ángela Torres, aunque lo que pasó entre ellas en vivo dejó al público y a las redes sociales completamente enloquecidos.

Rosalía pisa Buenos Aires y se sumerge en la música nacional

La llegada de Rosalía a la ciudad fue un evento cultural y musical que puso a Buenos Aires en alerta. El jueves por la noche, apenas bajó del avión, se fue directo al microestadio de Ferro para presenciar el show de Cindy Cats, la banda formada por grandes músicos argentinos, acompañada por Diego Torres, Juliana Gattas y Emilia Mernes.

Vestida de negro, con lentes oscuros y un pañuelo blanco en la cabeza, su sola presencia provocó ovaciones y susurros de admiración entre el público y los músicos, que incluso prepararon un popurrí de canciones de la propia Rosalía como homenaje.

Rosalía llegó a Buenos Aires y asistió al recital de Cindy Cats, causando admiración y ovaciones entre músicos y público. Probó varios platos y se mostró interesada por la música argentina.

Además, la cantante se mostró curiosa por la cultura argentina: probó milanesas, empanadas y flan, y mostró un interés genuino por la escena musical argentina, en un gesto que da a entender que no viene solo a promocionar Lux, su último álbum, sino a sumergirse en la dinámica artística de la ciudad.

Ángela Torres y Rosalía: lágrimas, risas y un momento que explotó en redes

Al mediodía siguiente, Rosalía se sentó en Nadie dice nada (Luzu TV) y lo que parecía una entrevista relajada se transformó en un momento que nadie esperaba. Ángela Torres, con la voz entrecortada por la emoción, comenzó a cantar La Perla, y Rosalía la acompañó de inmediato. "Ella armonizó. Devoró y armonizó", celebró la española, mientras Torres lloraba: "Gracias, me acabás de regalar el momento más lindo de mi vida hasta el día de la fecha".

En Luzu TV, Rosalía cantó a dúo con Ángela Torres, generando lágrimas y aplausos. Ángela lanzó la frase viral "¿querés ser mi novia?", que Rosalía tomó con humor y complicidad.

La complicidad entre las dos fue instantánea, al punto que el estudio se llenó de aplausos y risas, dejando a todos los presentes atrapados en la energía del momento.

Pero la emoción no terminó ahí: impulsada por la adrenalina del encuentro, Ángela lanzó una frase que se volvió viral: "Sos tan linda, te amo, ¿querés ser mi novia?". Rosalía se lo tomó con humor y se rio del impulso de la sobrina de Diego Torres, mientras el estudio entero estallaba.

En X, los usuarios no tardaron en comentar: "Qué importante es rodearte de personas que te quieran y que quieran verte progresar, como miran a Angelita sus compañeros... Por eso son tan exitosos, no hay envidia con la persona de al lado. Programón".

La jornada cerró con Rosalía tiñendo de rubio a uno de los productores del canal, replicando la icónica aureola de su último álbum, y luego compartió un dúo con Karina "La Princesita", fusionando pop y cumbia en una convivencia de estilos que dejó en evidencia que su verdadera fuerza no está solo en los hits, sino en la capacidad de emocionar y conectar con los artistas y la gente sin filtros.

Para quienes lo vivieron, fue un día donde la música y la admiración se encontraron en un instante que va a quedar grabado en la memoria del público argentino.

CONSPIRACIONES