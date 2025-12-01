Rosalía estuvo en Luzu TV y recibió una propuesta en vivo que se volvió viral

image En Luzu TV, Rosalía cantó a dúo con Ángela Torres, generando lágrimas y aplausos. Ángela lanzó la frase viral "¿querés ser mi novia?", que Rosalía tomó con humor y complicidad.

La complicidad entre las dos fue instantánea, al punto que el estudio se llenó de aplausos y risas, dejando a todos los presentes atrapados en la energía del momento.

Pero la emoción no terminó ahí: impulsada por la adrenalina del encuentro, Ángela lanzó una frase que se volvió viral: "Sos tan linda, te amo, ¿querés ser mi novia?". Rosalía se lo tomó con humor y se rio del impulso de la sobrina de Diego Torres, mientras el estudio entero estallaba.

En X, los usuarios no tardaron en comentar: "Qué importante es rodearte de personas que te quieran y que quieran verte progresar, como miran a Angelita sus compañeros... Por eso son tan exitosos, no hay envidia con la persona de al lado. Programón".

La jornada cerró con Rosalía tiñendo de rubio a uno de los productores del canal, replicando la icónica aureola de su último álbum, y luego compartió un dúo con Karina "La Princesita", fusionando pop y cumbia en una convivencia de estilos que dejó en evidencia que su verdadera fuerza no está solo en los hits, sino en la capacidad de emocionar y conectar con los artistas y la gente sin filtros.

Para quienes lo vivieron, fue un día donde la música y la admiración se encontraron en un instante que va a quedar grabado en la memoria del público argentino.

