Pilas eléctricas: Cómo elegirlas, en qué usarlas y qué tipos existen

Larga duración en dispositivos de bajo consumo

Buena relación calidad-precio

Larga vida útil en almacenamiento

Usos recomendados

Mandos a distancia

Relojes

Ratones y teclados inalámbricos

Juguetes de consumo moderado

2. Pilas de Zinc-Carbón

Son las pilas “clásicas” que muchos recuerdan de la infancia. Aunque más económicas, su rendimiento es inferior al de las alcalinas.

Características

Voltaje: 1,5 V

Menor capacidad y durabilidad

No recomendadas para consumos altos

Usos recomendados

Mandos simples

Linternas de baja potencia

Juguetes de baja exigencia energética

3. Pilas Recargables NiMH (Hidruro Metálico de Níquel)

Las NiMH han revolucionado el consumo energético doméstico por su capacidad de recarga y su eficiencia en dispositivos potentes.

Características

Voltaje: 1,2 V

Se pueden recargar cientos de veces

Excelente rendimiento en dispositivos de alto consumo

Versiones “Low Self-Discharge” mantienen la carga incluso sin uso

Usos recomendados

Cámaras fotográficas

Flashes

Juguetes electrónicos exigentes

Cepillos de dientes eléctricos

Mandos de consolas

4. Pilas de Litio (no recargables)

Las pilas de litio se han convertido en la opción premium para quienes necesitan máximo rendimiento en dispositivos críticos.

Características

Voltaje variable según formato (1,5 V, 3 V…)

Ligeras, alta capacidad y excelente rendimiento en temperaturas extremas

Larga vida útil y muy baja autodescarga

Cámaras DSLR

Equipos médicos portátiles

Sensores

Dispositivos de emergencia

Termómetros digitales

5. Pilas Bouton o de Moneda

Estas pequeñas pilas redondas están diseñadas para dispositivos compactos.

Tipos más comunes

-CR2032 (litio, 3 V)

-LR44 (alcalina, 1,5 V)

Usos recomendados

Relojes

Calculadoras

Básculas digitales

Llaveros inteligentes (mandos de coche)

Tarjetas de reloj inteligente

6. Pilas Zinc-Aire

Menos conocidas por el público general, pero esenciales en el sector sanitario.

Características

Activadas por el aire al retirar el sello

Ligera autodescarga una vez abiertas

Muy alta densidad energética

Usos recomendados

Audífonos

Dispositivos médicos miniaturizados

7. Pilas Recargables Li-ion (formatos AA/AAA modernos)

Una tendencia emergente son las pilas AA/AAA basadas en ion-litio, que integran electrónica interna para estabilizar voltaje.

Características

Voltaje: 1,5 V estable mediante circuito interno

Carga rápida por USB-C

Duración superior a NiMH

No aptas para todos los cargadores tradicionales

Usos recomendados

Dispositivos muy exigentes

Cámaras de acción

Luces LED potentes

¿Qué pila elegir según tu dispositivo?

Tipo de dispositivo Mejor opción de pila

Mandos a distancia Alcalinas / NiMH LSD

Juguetes de alto consumo NiMH

Cámaras fotográficas Litio o NiMH de alta capacidad

Sensores y domótica Pilas de litio

Básculas y relojes Pilas bouton CR2032 o LR44

Equipos de emergencia Litio

