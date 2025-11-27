Revelaron de dónde vino el planeta que chocó contra la Tierra: El dato que cambia todo

Quizás te interese leer:
La Luna se formó en horas por este planeta, no en miles de años
El equipo del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar, liderado por Timo Hopp, analizó isótopos de hierro en rocas lunares, terrestres y meteoritos. Los resultados son claros: la Tierra y la Luna tienen composiciones casi idénticas, y ambas encajan perfectamente en la categoría de materiales formados en la zona interior del sistema solar. Eso significa que Theia no vino de las profundidades del espacio, sino que se originó aún más cerca del astro rey que nuestro propio planeta.
Durante décadas, los científicos no entendían por qué la Luna y la Tierra son tan parecidas químicamente. Si la Luna está hecha en su mayoría de material de Theia, ¿por qué no muestra diferencias isotópicas? La respuesta está en el origen común: ambos cuerpos celestes se formaron en la misma región caliente del sistema solar primitivo.
Otro dato sorprendente: la Luna pudo haberse formado en cuestión de horas después del impacto, no en meses o años como se creía. Según estudios recientes de Jacob Kegerreis, del Centro Ames de Investigación de la NASA, los escombros de la colisión fueron lanzados directamente a la órbita y se fusionaron casi al instante por efecto de la gravedad.
Los "mascones": el secreto enterrado en la Luna
Las primeras sondas que orbitaron la Luna para el programa Apolo detectaron algo raro: periódicamente se desviaban de su curso al sobrevolar ciertos cráteres. La causa está enterrada bajo la superficie: concentraciones de masa llamadas "mascones", que generan zonas de gravedad más fuerte.
El estudio completo de Hopp y su equipo se publicó en la revista Science y cambia para siempre lo que sabíamos sobre el origen violento de nuestro satélite natural.
