Revelaron de dónde vino el planeta que chocó contra la Tierra: El dato que cambia todo

Los "mascones": el secreto enterrado en la Luna

Las primeras sondas que orbitaron la Luna para el programa Apolo detectaron algo raro: periódicamente se desviaban de su curso al sobrevolar ciertos cráteres. La causa está enterrada bajo la superficie: concentraciones de masa llamadas "mascones", que generan zonas de gravedad más fuerte.

image

El estudio completo de Hopp y su equipo se publicó en la revista Science y cambia para siempre lo que sabíamos sobre el origen violento de nuestro satélite natural.

-------------------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

Científicos descubren cuándo fue el primer beso en la boca y no es lo que imaginabas

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

Mucho repudio por lo que dijo e hizo Óscar Ruggeri (por Chiqui Tapia)

Javier Milei esquivó la palabra maldita pero hay debate por 'dibujos'

Champions League: Chelsea derrotó 3-0 a Barcelona, y toda la fecha 5