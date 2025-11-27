Canadá invierte en un oleoducto gigante para comerciar con Asia y distanciarse de Trump

Desafíos del oleoducto: los ambientalistas en pie de guerra

El proyecto, sin embargo, enfrenta obstáculos significativos. Expertos legales subrayan que obtener el visto bueno de las comunidades indígenas afectadas y del gobierno de Columbia Británica será determinante para evitar litigios prolongados.

El oleoducto desembocaría precisamente en la costa norte de esa provincia, un área donde rige una prohibición federal de tránsito de petroleros que Ottawa estaría dispuesto a revisar, aunque aún sin detalles concretos.

Diversos líderes indígenas han expresado una oposición tajante, denunciando la falta de consultas adecuadas. Entre ellos, Marilyn Slett, presidenta de la Iniciativa del Gran Oso de las Primeras Naciones Costeras, advirtió que no permitirán riesgos para la costa ni la posibilidad de un derrame catastrófico, según publicó Financial Times.

El acuerdo, de todas maneras, incluye compromisos ambientales clave. Las emisiones adicionales derivadas del incremento en la producción serían compensadas por Pathways Alliance, un proyecto de captura y almacenamiento de carbono valorado en 16.500 millones de dólares canadienses (alrededor de US$ 11.758 millones).

Además, Alberta se comprometió a reducir un 75 % sus emisiones de metano en la próxima década. No obstante, el gobierno federal descartó imponer un límite general a las emisiones del sector petrolero, medida que había sido impulsada por el ex primer ministro Justin Trudeau.

Organizaciones ambientales han criticado duramente el anuncio. Acusan a Carney de consolidar la dependencia de los combustibles fósiles en lugar de acelerar la transición energética.

Mientras tanto, la tensión política se profundiza. Aunque un oleoducto ya existente transporta crudo desde Alberta hacia Asia a través de Vancouver desde 2024, Columbia Británica mantiene su oposición a una expansión. Su primer ministro, David Eby, incluso fue excluido de las recientes negociaciones, situación que calificó como inaceptable.

Más noticias en Urgente24

Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos

Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta

Milei no sale del Excel mientras la economía real cruje (y más dudas por 'dibujos')

Lanús 0-1 Tigre: el Matador aprovechó a un campeón agotado y dio el batacazo

"Rosca floja y estafador": La grave denuncia contra Roberto Funes Ugarte