En un intento por reducir la dependencia histórica de Canadá del mercado de Estados Unidos y reposicionar al país como un actor energético global, el primer ministro Mark Carney anunció un acuerdo clave con la provincia de Alberta para avanzar en la construcción de un nuevo oleoducto de gran escala que busca “convertir a Canadá en una superpotencia energética”.
GUERRA COMERCIAL
Canadá invierte en un oleoducto gigante para comerciar con Asia y distanciarse de Trump
Canadá impulsa un oleoducto de un millón de barriles diarios para romper la dependencia de Estados Unidos, desatando choques con ambientalistas e indígenas.
El proyecto, establecido mediante un Memorando de Entendimiento firmado con la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, contempla un trazado de alrededor de 1.100 kilómetros y una capacidad de transporte de hasta un millón de barriles de crudo por día y serviría para transportar más petróleo a Asia. Actualmente, un oleoducto existente ya transportó alrededor de 890.000 bpd de crudo desde Alberta a Asia a través de Vancouver desde mayo de 2024.
Canadá busca ser líder energético
Carney presentó la iniciativa en Calgary, destacando que forma parte de una estrategia más amplia para “convertir a Canadá en una superpotencia energética” y, simultáneamente, fortalecer la resiliencia económica frente a la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Canadá abastece cerca del 60 % de las importaciones petroleras de Estados Unidos, lo que ha sustentado un mercado norteamericano fuertemente integrado pero también vulnerable a tensiones políticas y comerciales.
La mayor parte del crudo canadiense proviene de las extensas arenas bituminosas del norte de Alberta, una de las mayores reservas del mundo. Desde su llegada al poder en abril, Carney —conocido anteriormente por su papel en el financiamiento de energías renovables— ha buscado tender puentes con la industria petrolera de la provincia, impulsando un “gran acuerdo” nacional que responda al nuevo escenario geopolítico y económico.
Desafíos del oleoducto: los ambientalistas en pie de guerra
El proyecto, sin embargo, enfrenta obstáculos significativos. Expertos legales subrayan que obtener el visto bueno de las comunidades indígenas afectadas y del gobierno de Columbia Británica será determinante para evitar litigios prolongados.
El oleoducto desembocaría precisamente en la costa norte de esa provincia, un área donde rige una prohibición federal de tránsito de petroleros que Ottawa estaría dispuesto a revisar, aunque aún sin detalles concretos.
Diversos líderes indígenas han expresado una oposición tajante, denunciando la falta de consultas adecuadas. Entre ellos, Marilyn Slett, presidenta de la Iniciativa del Gran Oso de las Primeras Naciones Costeras, advirtió que no permitirán riesgos para la costa ni la posibilidad de un derrame catastrófico, según publicó Financial Times.
El acuerdo, de todas maneras, incluye compromisos ambientales clave. Las emisiones adicionales derivadas del incremento en la producción serían compensadas por Pathways Alliance, un proyecto de captura y almacenamiento de carbono valorado en 16.500 millones de dólares canadienses (alrededor de US$ 11.758 millones).
Además, Alberta se comprometió a reducir un 75 % sus emisiones de metano en la próxima década. No obstante, el gobierno federal descartó imponer un límite general a las emisiones del sector petrolero, medida que había sido impulsada por el ex primer ministro Justin Trudeau.
Organizaciones ambientales han criticado duramente el anuncio. Acusan a Carney de consolidar la dependencia de los combustibles fósiles en lugar de acelerar la transición energética.
Mientras tanto, la tensión política se profundiza. Aunque un oleoducto ya existente transporta crudo desde Alberta hacia Asia a través de Vancouver desde 2024, Columbia Británica mantiene su oposición a una expansión. Su primer ministro, David Eby, incluso fue excluido de las recientes negociaciones, situación que calificó como inaceptable.
