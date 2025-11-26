Milei no sale del Excel mientras la economía real cruje (y más dudas por 'dibujos')

Live Blog Post

El trigo podría ser un dolor de cabeza para Luis Caputo

Necesitado de dólares, Luis Caputo podría enfrentar un problema inesperado, dado que el trigo llegó a precios mínimos desde 2019 y eso podría impactar en el ingreso de divisas durante el verano.

Escribe Lucrecia Eterovich en Infobae:

El ministro de Economía, Luis Caputo, podría tener aún más complicada la oferta de dólares en la recta final del año por parte del campo. Es que en las últimas horas, la tonelada de trigo llegó a valer USD 160 en pizarra, un valor que no tenía desde 2019, por factores internacionales de sobreproducción. Sin embargo, no todo está perdido, ya que esa merma podría compensarse con volumen.

En la campaña 2025/2026 se puede llegar a romper el récord global de producción de trigo, al estimarse una cosecha de 825 millones de toneladas, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Consejo Internacional de Cereales. “En términos generales, casi todos los principales exportadores de trigo han tenido excelentes condiciones productivas”, destacó a Infobae el director de los Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Julio Calzada.

Y es esa recuperación de la producción de exportadores de toda la Unión Europea (especialmente Francia y Alemania) y Rusia, lo que complicó el valor del trigo argentino. “A su vez, China viene comprando menos de lo que habitualmente hace, 12 millones de toneladas, porque aumentó su producción”, agregó.

Frente a ello, la oferta de dólares para Caputo se puede ver complicada. “Estamos teniendo una cosecha récord a nivel país, pero esto le está pegando de lleno al precio. En pizarra, el precio es USD 160, pero cuando miramos el FOB, se mantiene y la capacidad de pago está en USD 180, lo que quiere decir que están pagando USD 20 menos de lo que podrían”, destacó la operadora de mercado de granos, Mariela Brandolin.

En este escenario, la recomendación que hacen muchos operadores de mercado a sus clientes es esperar para vender en la medida que puedan. Para que las ventas se frenen y esos USD 160 se transformen en un piso. Y si bien es difícil precisar cuándo puede suceder, ponen como ejemplo lo que pasó con la soja: llegó a valer USD 250 y en cuestión de semanas el precio se recuperó cuando se superó la presión de cosecha.

Una postura más optimista tuvo Javier Patiño, de RIA Consultores, quien no consideró que vaya a afectar la oferta de dólares para el ministro Caputo. “El país exporta 16 millones de toneladas de trigo, de los cuales la mitad, 8 millones, entran entre diciembre y marzo. Y si vos perdés por precios FOB USD 20, son USD 160 millones, no es tanto si llegara a ser eso”, comentó. Y agregó que el mayor volumen podría compensar el menor precio.

Así, en sus cálculos, si se exportan 8 millones a un valor de USD 209 FOB, al ministro Caputo le ingresarían USD 1.600 millones durante el verano. “No es mucho si se lo compara con la soja, que se exportan 25 millones de toneladas de harina y 5 millones de aceites”, comparó.

Aunque se da en un momento complicado de las reservas del Banco Central (BCRA), que se encuentran en el terreno de los USD 40.000 millones, y de los depósitos en dólares del Tesoro, pero sin margen para comprar frente a los pesos disponibles por el superávit fiscal y los vencimientos de deuda pública.