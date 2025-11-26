Milei no sale del Excel mientras la economía real cruje (y más dudas por 'dibujos')

De hecho, una encuesta reciente de la Universidad de San Andrés (Udesa) revela que los bajos salarios y la falta de trabajo son dos de las principales preocupaciones de los argentinos, sumada a la corrupción. Debería ser todo un dato para el Presidente.
Mucho se ha hablado en estos dos años de Gobierno libertario acerca de que Milei 'vive en un Excel' (hojas de cálculo) y su principal interés es que le 'cierren las planillas' (que haya superávit) aunque a los argentinos de a pie no le cierren los números.
El contundente triunfo electoral en las elecciones legislativas recientes le dio un inmenso alivio al Gobierno, pero no es un cheque en blanco, y los ciudadanos/electores también necesitan un alivio en sus golpeadas economías. Habrá que ver si Milei acusa recibo...
Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:
26-11-2025 19:32
Día D para Kicillof: Se demora sesión en Diputados y no se aprobaría el endeudamiento
Las intensas negociaciones continúan y la sesión en Diputados bonaerense comenzaría finalmente a las 20, tras varios cuartos intermedios desde las 14.00.
De acuerdo a trascendidos, solo aprobarán la Ley Impositiva y el Presupuesto 2026, pero no el Financiamiento (endeudamiento).
Según pudo saber Urgente24, luego habrá cuarto intermedio hasta el viernes 28/11 para tratar de llegar a los 2/3 que requiere el Financiamiento.
26-11-2025 19:29
Igual que Galicia, Supervielle reportó pérdidas millonarias (y BofA bajó calificación)
En su balance correspondiente al tercer trimestre de 2025, Grupo Supervielle registró una pérdida neta equivalente a aproximadamente $51.338 millones, una reversión drástica comparada con el trimestre previo, en el que había registrado utilidades. Esta reversión negativa impactó directamente en su retorno sobre el patrimonio (ROE), que cayó a –21,5 %.
Patricio Supervielle, presidente y CEO del Grupo, dio una explicación similar a la del Galicia: las pérdidas son consecuencia de la política monetaria que impuso el Gobierno en los meses previos a las elecciones.
"La política monetaria contractiva destinada a estabilizar el tipo de cambio derivó en tasas de interés insosteniblemente altas y en requerimientos de encajes -remunerados y no remunerados- históricamente elevados. Esto redujo drásticamente la liquidez en pesos y presionó los márgenes de todo el sistema financiero. Estas condiciones temporarias y extraordinarias impactaron la demanda de crédito y la calidad de los activos, resultando en la pérdida neta", explicaron desde Supervielle.
Ante este balance, la firma de inversión BofA Securities degradó la recomendación sobre las acciones de Grupo Supervielle de “comprar” a “neutral”. También redujo su precio objetivo, en un cambio que pone en entredicho la recuperación inmediata de su acción.
Fin de la austeridad: Milei habilita a sus funcionarios a vacacionar en cualquier destino
Este verano (2025) los funcionarios del gobierno nacional recibieron la orden de Javier Milei de no vacacionar en destinos del exterior, como muestra de austeridad. Pero parece que ahora se acabó el "ejemplo" y fueron autorizados a viajar a cualquier destino.
Así lo informa la periodista Sofía Rojas en Infobae, de acuerdo a fuentes que participaron de la reunión de Gabinete de esta mañana:
"Los funcionarios que evitaron descansar en Punta del Este, Estados Unidos y Europa bajo la estricta premisa de'no hay plata' y de la necesidad de 'predicar con el ejemplo' podrán tener libertad de elegir cualquier destino siempre y cuando sea 'razonable'. 'No hay limitaciones, cada uno puede viajar donde guste, siempre y cuando sean lugares lógicos', confesó una fuente al tanto. Un año atrás, la máxima era eludir las ciudades 'ostentosas', asociadas con la frivolidad".
Dicen que Miguel Pichetto está furioso y podría romper con Provincias Unidas
Las versiones periodísticas coindicen en el enojo de Miguel Pichetto por la presidencia de la bancada en Diputados de Provincias Unidas. Por falta de acuerdo, Encuentro Federal y Provincias Unidas podrían mantenerse como dos bloques separados.
Provincias Unidas, que congrega a los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy, Corrientes y Santa Cruz, reunió a sus diputados esta tarde y se acordó conformar un bloque que, en principio, contaría con 16 miembros, entre los que se incluirían los porteños Martín Lousteau y Mariela Coletta -de la UCR- y el socialismo santafesino.
El conflicto surgió con la presidencia de esta bancada, que aún no está definida. Si bien estaba prometida a Pichetto -actual jefe de la bancada de Encuentro Federal-, llos gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, decidieron impulsar a último momento la figura de Gisella Scaglia, actual vicegobernadora de Santa Fe y diputada electa, para garantizarse que este espacio esté encabezado por un representante directo de los mandatarios provinciales.
Dicen que Pichetto se enteró anoche de esta decisión y, furioso, advirtió que rompería con Provincias Unidas para hacer un bloque propio junto con Nicolás Massot. Eventualmente se sumarían los dos diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.
De todos modos, hay coincidencia en que aún no está nada definido y continuarán las negociaciones.
26-11-2025 18:43
Claudio Vidal (Santa Cruz) llevó 3 reclamos "urgentes" al Gobierno nacional
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron en Casa Rosada al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que también se reunió con el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González. Allí planteó a Nación una agenda energética enfocada en destrabar obras estratégicas, resolver deudas pendientes y acompañar el crecimiento productivo de la provincia.
"Durante el encuentro, el mandatario provincial remarcó que existen definiciones que llevan meses sin concretarse y que impactan directamente en la economía de los hogares santacruceños y en la generación de empleo", señaló el gobierno de Santa Cruz.
Las tres claves de los reclamos que Vidal consideró de "resolución urgente" por parte de Nación fueron la reactivación de las represas, la regularización de la deuda por el subsidio de zona fría -cuyo atraso, dijo, supera los $15.000 millones- y el impulso a la inversión minera, que, a su entender, podría traducirse en más empleo, desarrollo productivo y beneficios concretos.
26-11-2025 18:35
El gobernador de Córdoba, al quirófano
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, anunció que será sometido a una intervención quirúrgica por una hernia epigástrica. La operación será mañana (27/11) y se trata de un procedimiento ambulatorio, de acuerdo a lo informado en su cuenta de X.
Cabe recordar que el próximo viernes otro dirigente cordobés pasará por el quirófano: Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca en la Fundación Favaloro, donde le sustituirán "la válvula aórtica mediante cateterismo": VER NOTA
26-11-2025 18:12
Vuelve el reclamo del campo a Milei por retenciones: "No puede ser"
El presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, redobló la presión sobre el gobierno de Javier Milei para que elimine -o al menos defina plazos para hacerlo- las retenciones a las exportaciones agrícolas.
“No puede ser que un país que necesita exportar cobre impuestos a sus exportaciones”, advirtió Rivara durante el coctel de fin de año en la sede de la Bolsa de Cereales, de acuerdo al portal especializado Bichos de Campo.
Rivara reclamó definir un cronograma de eliminación de retenciones, al considerar que esa carga impositiva frena el desarrollo y coloca a los productores argentinos en desventaja: “Los productores argentinos no deben seguir subsidiando a los productores brasileños y norteamericanos”, sentenció.
El trigo podría ser un dolor de cabeza para Luis Caputo
Necesitado de dólares, Luis Caputo podría enfrentar un problema inesperado, dado que el trigo llegó a precios mínimos desde 2019 y eso podría impactar en el ingreso de divisas durante el verano.
Escribe Lucrecia Eterovich en Infobae:
El ministro de Economía, Luis Caputo, podría tener aún más complicada la oferta de dólares en la recta final del año por parte del campo. Es que en las últimas horas, la tonelada de trigo llegó a valer USD 160 en pizarra, un valor que no tenía desde 2019, por factores internacionales de sobreproducción. Sin embargo, no todo está perdido, ya que esa merma podría compensarse con volumen.
En la campaña 2025/2026 se puede llegar a romper el récord global de producción de trigo, al estimarse una cosecha de 825 millones de toneladas, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Consejo Internacional de Cereales. “En términos generales, casi todos los principales exportadores de trigo han tenido excelentes condiciones productivas”, destacó a Infobae el director de los Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Julio Calzada.
Y es esa recuperación de la producción de exportadores de toda la Unión Europea (especialmente Francia y Alemania) y Rusia, lo que complicó el valor del trigo argentino. “A su vez, China viene comprando menos de lo que habitualmente hace, 12 millones de toneladas, porque aumentó su producción”, agregó.
Frente a ello, la oferta de dólares para Caputo se puede ver complicada. “Estamos teniendo una cosecha récord a nivel país, pero esto le está pegando de lleno al precio. En pizarra, el precio es USD 160, pero cuando miramos el FOB, se mantiene y la capacidad de pago está en USD 180, lo que quiere decir que están pagando USD 20 menos de lo que podrían”, destacó la operadora de mercado de granos, Mariela Brandolin.
En este escenario, la recomendación que hacen muchos operadores de mercado a sus clientes es esperar para vender en la medida que puedan. Para que las ventas se frenen y esos USD 160 se transformen en un piso. Y si bien es difícil precisar cuándo puede suceder, ponen como ejemplo lo que pasó con la soja: llegó a valer USD 250 y en cuestión de semanas el precio se recuperó cuando se superó la presión de cosecha.
Una postura más optimista tuvo Javier Patiño, de RIA Consultores, quien no consideró que vaya a afectar la oferta de dólares para el ministro Caputo. “El país exporta 16 millones de toneladas de trigo, de los cuales la mitad, 8 millones, entran entre diciembre y marzo. Y si vos perdés por precios FOB USD 20, son USD 160 millones, no es tanto si llegara a ser eso”, comentó. Y agregó que el mayor volumen podría compensar el menor precio.
Así, en sus cálculos, si se exportan 8 millones a un valor de USD 209 FOB, al ministro Caputo le ingresarían USD 1.600 millones durante el verano. “No es mucho si se lo compara con la soja, que se exportan 25 millones de toneladas de harina y 5 millones de aceites”, comparó.
Aunque se da en un momento complicado de las reservas del Banco Central (BCRA), que se encuentran en el terreno de los USD 40.000 millones, y de los depósitos en dólares del Tesoro, pero sin margen para comprar frente a los pesos disponibles por el superávit fiscal y los vencimientos de deuda pública.
26-11-2025 17:32
Reforma laboral: Se le desbandó el Consejo de Mayo a Adorni
A Manuel Adorni se le desbandó el Consejo de Mayo en la primera reunión que le tocó presidir como jefe de Gabinete. Era el último encuentro para consensuar un documento que anticiparon en Casa Rosada que se adelantará en su presentación: iba a ser el 15/12 y ahora será 09/12 dado que el 10/12 está previsto que se inicien las sesiones extraordinarias del Congreso.
Se complicó en la discusión de la reforma laboral que Javier Milei apuesta a aprobar: hubo reparos del sector empresarial, representado por el presidente de la UIA, Martín Rappallini, y por el sindical, Gerardo Martínez (UOCRA/CGT).
"La CGT quiere un proyecto, la UIA otro, y nosotros estamos en el medio con la idea de consensuar”, dijo Cristian Ritondo (PRO), delegado de la Cámara de Diputados, a la prensa en la Casa de Gobierno tras la reunión.
La tensión llegó a tal punto que tuvo que intervenir Santiago Caputo que se reunió a solas en su despacho con Martínez. El súper asesor presidencial tuvo que asistir como un bombero en una situación que se le desbordó a Adorni.
Suspicacias por "correcciones significativas" del INdEC (¿para evitar recesión?)
Urgente24 destacó ayer que había debate por las correcciones que realizó el INdEC sobre los datos del EMAE de los meses anteriores -algo que puede hacerse por ajuste estacional pero no suelen ser modificaciones tan "significativas"- y la polémica continúa. Varios economistas salieron a remarcar este dato y, aunque no lo quieran decir explícitamente, se generan suspicacias acerca de si las correcciones fueron en realidad para evitar que haya recesión técnica...
26-11-2025 17:04
INdEC: El consumo sigue por el piso
El consumo sigue por el piso (no hay salario que aguante) y se ve reflejado en los datos del INdEC sobre ventas en supermercados, mayoristas y shoppings: en los tres sectores, tanto en la comparación mensual como interanual, se registraron desplomes en septiembre 2025.
Las ventas en supermercados cayeron 0,8% interanual y 0,2% respecto del mes previo. En los autoservicios mayoristas, las ventas disminuyeron 13,1% interanual y 5,2% respecto de agosto.
En los centros de compras (shoppings), en tanto, las ventas bajaron 3,4% interanual en septiembre de 2025.
