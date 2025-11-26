Reforma laboral: El combo entre vacaciones e indemnización que pone en alerta a Comercio

¿Qué pasará con la indemnización con la reforma laboral?

La otra gran modificación del proyecto se centra en el sistema de indemnización por despido, un tema históricamente conflictivo y protagonista de múltiples debates sindicales.

El borrador propone reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral, similar al utilizado en el sector de la construcción. En este modelo, el empleador aportaría todos los meses un porcentaje destinado a cubrir eventuales desvinculaciones.

Mientras el Gobierno argumenta que este sistema generaría previsibilidad y fomentaría la contratación, desde el gremio alertan que puede abaratar los despidos y dejar al trabajador en una situación de mayor vulnerabilidad económica.

Si este punto se implementa, el impacto sería inmediato y directo sobre millones de trabajadores, no solo del comercio sino de cualquier actividad que eventualmente adhiera a este sistema.

Reforma laboral: ¿Cómo afecta al bolsillo?

Cualquier modificación en vacaciones e indemnización repercutirá en la economía personal de los trabajadores de comercio. Pero, mientras el debate avanza, hay un dato concreto que sí se materializará en el corto plazo y esos son los aumentos salariales confirmados para el sector.

El acuerdo firmado entre FAECyS y las cámaras empresarias establece incrementos progresivos desde agosto de 2025 hasta enero de 2026. Entre julio y diciembre, los empleados perciben además una suma fija no remunerativa de $40.000, que desaparecerá definitivamente en enero cuando los nuevos básicos se consoliden.

reforma laboral

Reforma laboral: ¿Cuánto cobrarán los empleados de comercio?

El salario mensual se compone de:

Sueldo básico según categoría.

Suma fija no remunerativa de $40.000 (hasta diciembre 2025).

Antigüedad: 1% por año trabajado, aplicado incluso sobre sumas no remunerativas.

Presentismo, regulado por el artículo 40 del CCT 130/75.

Los montos finales sin adicionales zonales, para jornada completa:

Administrativos

Administrativo A

Noviembre: $1.097.199

Diciembre: $1.107.268

Enero 2026: $1.107.268

Administrativo B

Noviembre: $1.101.749

Diciembre: $1.111.860

Enero 2026: $1.111.860

Administrativo C

Noviembre: $1.106.293

Diciembre: $1.116.448

Enero 2026: $1.116.448

Vendedores

Vendedor A

Noviembre: $1.100.986

Diciembre: $1.111.091

Enero 2026: $1.111.091

Vendedor B

Noviembre: $1.123.723

Diciembre: $1.134.044

Enero 2026: $1.134.044

Vendedor C

Noviembre: $1.131.297

Diciembre: $1.141.690

Enero 2026: $1.141.690

Auxiliares

Auxiliar A

Noviembre: $1.100.986

Diciembre: $1.111.091

Enero 2026: $1.111.091

Auxiliar B

Noviembre: $1.108.563

Diciembre: $1.118.740

Enero 2026: $1.118.740

Auxiliar C

Noviembre: $1.133.570

Diciembre: $1.143.985

Enero 2026: $1.143.985

Más noticias en Urgente24

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

Científicos descubren cuándo fue el primer beso en la boca y no es lo que imaginabas

Javier Milei esquivó la palabra maldita pero hay debate por 'dibujos'

Mucho repudio por lo que dijo e hizo Óscar Ruggeri (por Chiqui Tapia)

Champions League: Chelsea derrotó 3-0 a Barcelona, y toda la fecha 5