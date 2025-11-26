El precio de la carne subió 10% en cuatro días, según los carniceros

Lo mismo sucede en un coqueto local de carnes en Colegiales, donde también reciben aumentos desde los frigoríficos dos veces por semana. El bife de chorizo lo venden (hoy) a $27.100/kg, el vacío a $22.000 y la carne picada está en $12.500/kg. Allí preocupa la caída del consumo:

Desde hace dos o tres semanas la gente compra menos, casi la mitad. Nos preocupa porque ahora la gente se va a cuidar más para prepararse para las vacaciones.

En otro orden, una carnicería de Parque Centenario no ve una mejora en la situación interna:

Los precios aumentaron 10% desde el jueves pasado, y se espera que sigan subiendo hasta diciembre, por las fiestas. Notamos una caída en el consumo.

En Centenario, el bife de chorizo cuesta hoy $24.500/kg, el vacío, $19.500/kg y la picada premium, $10.800.

El problema de la caída de la oferta de carne bovina

El último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y derivados de la República Argentina (CICCRA) correspondiente a octubre 2025 plantea la caída interanual en la oferta vacuna:

La faena de hacienda vacuna alcanzó a un total de 1,2 millones de animales en el décimo mes de 2025. Esto implicó una mejora de 2,3% con relación a septiembre, al corregir por el número de días laborables. Pero, al comparar con octubre de 2024, se verificó una nueva caída, de 6,4%, la cuarta consecutiva y la octava en diez meses.

image Faena de carne en octubre 2025 vs octubre 2024. fuente: CICCRA.

Luego detalla:

En total se faenaron 628,2 mil machos en octubre, es decir 6,8% menos que doce meses atrás. En la comparación interanual se observaron bajas en todas las categorías. En el caso de los novillitos, la caída llegó a 6,3% anual y en el caso de los novillos fue de 11,4% anual. En tanto, en el caso de los toros, la faena cayó 2,6% anual.

Lo mismo ocurrió con la faena de hembras entre octubre de 2024 y 2025, pero con menor intensidad. Se faenó un total de 572,8 mil cabezas en el período analizado y la contracción interanual fue de 5,9% anual. Se faenaron 5,6% menos de vaquillonas y 6,5% menos de vacas.

La caída en el consumo interno de carne

Aunque hasta octubre se registró una “aparente” mejora interanual en el consumo interno, de acuerdo con CICCRA, en noviembre las carnicerías reflejan una caída en el consumo.

La “aparente” mejora que menciona CICCR se basa en la diferencia entre la faena y lo exportado:

El consumo aparente de carne vacuna verificó una recuperación de 4,4% interanual, hasta ser equivalente a 1,931 millones de tn r/c/h. Y con estos guarismos, el consumo per cápita llegó a 49,1 kilos/año en el décimo mes del año, al tomar el promedio móvil de los últimos doce meses. La mejora interanual fue de 3,2% (1,5 kg/hab/año).

El consumo acumulado a octubre 2025 es mayor al mismo período del 2024, pero son los dos años con peor consumo de carne desde 2005.

image Consumo de carne por habitante por año. Fuente: CICCRA.

Sin embargo, los fuertes aumentos en los precios registrados en noviembre podrían verse reflejados en los informes de consumo del próximo mes.

Exportacion de carne

Por el otro lado, el mismo informe muestra un aumento acumulado hasta septiembre de las exportaciones de carne, que aunque en cantidad fueron menores al mismo período del 2024, la suba de precios internacionales compensó esa disminución:

La mejora del precio promedio por tonelada exportada (+39,3% anual), que alcanzó un promedio de 6.127 dólares por tn pp, más que compensó la reducción de la cantidad exportada y elevó los ingresos por ventas al exterior hasta 2.587,9 millones de dólares en los primeros nueve meses del año (+24,7%; +512,6 millones de dólares).

Todo indica que el precio de la carne seguirá aumentando

Este aumento en el precio internacional de la carne genera un doble efecto que dispara los precios internos. En primer lugar, los productores se ven mas motivados a exportar, disminuyendo la cantidad de faena disponible para consumo local. En segundo lugar, el precio interno sigue al internacional empujando al alza. En este contexto internacional, solo una fuerte caída del consumo o un aumento en el número de cabezas, que lleva tiempo, podrán alivianar el precio que se paga a nivel del consumidor.

