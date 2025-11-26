Argentina aburrida: Reciclan denuncia contra Martín Demichelis de hace 2 semanas

En la primavera 2025 el proyecto no fue concluido.

Brillante la abogada Florencia Arietto, que representa a los damnificados: aprovechó el tiempo muerto y logró resucitar el escándalo. Pero ella tiene otro calendario: "Esto fue en 2017 para entregar 40 meses después, o sea, en el año 2021. Nunca los entregaron, la gente pagó todo como corresponde, nunca los entregaron y desaparecieron".

"¿Qué pasó? Hicieron un fideicomiso y ese fideicomiso lo vendieron entero, nunca entregaron los departamentos. No hay respuestas. Al día de hoy la gente reclama. Fraer Group no existe en ningún lugar. No hay oficina física. El director de Fraer Group está prófugo en Paraguay y a Martín Demichelis lo llevan a la justicia por fraude. Y lo más interesante de todo esto que el terreno donde se iba a hacer la construcción es del padre de Evangelina Anderson", había dicho un panelista.

Ahora se informó que el propietario del inmueble no era Walter Paternó (el padre de Evangelina) sino un tío, y el padre era el desarrollador inmobiliario.

La promesa para las víctimas: "Villa Urquiza: lanzan un proyecto inmobiliario para vivir XL. A metros de la avenida Álvarez Thomas; las unidades tendrán vistas 360 grados a la ciudad que incluyen terrazas preparadas para vivir los mejores atardeceres".

Lo cierto es que Demichelis vivía en Alemania como entrenador del Bayern Múnich B cuando comenzó el proyecto que nunca se hizo pero ingresó el dinero de personas.

Pero todo se vuelve confuso: unos hablan de Faer Group y otros de Fahrer Group.

Peor: Evangelina Paternó se declaró estafada por Faer Group, pero las noticias dicen que en la sociedad estaba su padre y quien era su marido.

Y todo esto sucede en medio del divorcio y división de bienes entre Demichelis y Anderson / Paternó. Un quilombo.

