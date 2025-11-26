La denuncia por presunta estafa a Faer Group por el fallido proyecto inmobiliario STAR en la intersección de avenida Álvarez Thomas y avenida Monroe, en Villa Urquiza, barrio de Ciudad de Buenos Aires, es de mediados de octubre 2025. Pero el canal América no tenía algo nuevo y lo exhibió como nuevo el 26/11/2025 aprovechando los nombres de Martín Demichelis y su ex mujer Evangelina Anderson (alias de Evangelina Paternó).
EL DESASTRE DE FAER GROUP
Argentina aburrida: Reciclan denuncia contra Martín Demichelis de hace 2 semanas
"Martín Demichelis ¿víctima o cómplice?" fue título del 17/10 pero no hay noticias en Argentina y regresa el 26/11. Angustia de periodistas.
Es evidente que hay pocas noticias en la Argentina. A veces el periodismo se vuelve insalubre porque ingresa a una meseta que es insoportable para quienes necesitan titular con potencia.
Rebobinemos: el senador estadounidense Joseph McCarthy había hecho su denuncia contra "comunistas en Hollywood" en otras ocasiones pero un día sin noticias le dieron espacio y así nació la espantosa caza de brujas conocida como maccartismo. Tiempos tenebrosos los que tiene al periodismo urgido por contenidos.
El canal América decidió reciclar una noticia anterior: es menos peligroso que otras posibilidades.
La noticia
Hay cuestiones que provocan dudas en esta aparente estafa: de acuerdo a un recorte del diario La Nación, la inmobiliaria Soldati anunciaba la entrega del proyecto STAR en la primavera de 2019: 40% anticipo y saldo en 28 cuotas + CAC.
En la primavera 2025 el proyecto no fue concluido.
Brillante la abogada Florencia Arietto, que representa a los damnificados: aprovechó el tiempo muerto y logró resucitar el escándalo. Pero ella tiene otro calendario: "Esto fue en 2017 para entregar 40 meses después, o sea, en el año 2021. Nunca los entregaron, la gente pagó todo como corresponde, nunca los entregaron y desaparecieron".
"¿Qué pasó? Hicieron un fideicomiso y ese fideicomiso lo vendieron entero, nunca entregaron los departamentos. No hay respuestas. Al día de hoy la gente reclama. Fraer Group no existe en ningún lugar. No hay oficina física. El director de Fraer Group está prófugo en Paraguay y a Martín Demichelis lo llevan a la justicia por fraude. Y lo más interesante de todo esto que el terreno donde se iba a hacer la construcción es del padre de Evangelina Anderson", había dicho un panelista.
Ahora se informó que el propietario del inmueble no era Walter Paternó (el padre de Evangelina) sino un tío, y el padre era el desarrollador inmobiliario.
La promesa para las víctimas: "Villa Urquiza: lanzan un proyecto inmobiliario para vivir XL. A metros de la avenida Álvarez Thomas; las unidades tendrán vistas 360 grados a la ciudad que incluyen terrazas preparadas para vivir los mejores atardeceres".
Lo cierto es que Demichelis vivía en Alemania como entrenador del Bayern Múnich B cuando comenzó el proyecto que nunca se hizo pero ingresó el dinero de personas.
Pero todo se vuelve confuso: unos hablan de Faer Group y otros de Fahrer Group.
Peor: Evangelina Paternó se declaró estafada por Faer Group, pero las noticias dicen que en la sociedad estaba su padre y quien era su marido.
Y todo esto sucede en medio del divorcio y división de bienes entre Demichelis y Anderson / Paternó. Un quilombo.
----------------------------
Más contenido en Urgente24
Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."
Retenciones 0%: Luis Caputo avanza con guiño a provincias petroleras y el campo espera
Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento
Arabia Saudita sacude Wall Street a días de la visita oficial a Estados Unidos
'Siga siga siga' de Javier Milei para silenciar la corrupción