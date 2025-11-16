Arabia Saudita sacude Wall Street a días de la visita oficial a Estados Unidos

El acuerdo, liderado por el propio PIF junto con Silver Lake Capital y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, convertirá al fondo saudita en el accionista mayoritario del gigante de los videojuegos gracias a su aporte como principal inversor.

Esta operación se suma a una serie de movimientos recientes del fondo en el sector del entretenimiento interactivo, un ámbito fuertemente impulsado por el interés personal del príncipe heredero Mohammed bin Salman.

El creciente protagonismo de la industria del videojuego en la estrategia económica saudita es parte del plan del monarca de facto para diversificar la economía y reducir su dependencia del petróleo.

El martes 18/11 habrá visita oficial

Las revelaciones sobre los movimientos del PIF llegan en vísperas de la primera visita de Mohammed bin Salman a la Casa Blanca desde 2018. Está previsto que el príncipe se reúna el martes 18/11 con el presidente Trump y que ambas partes firmen acuerdos en materia de defensa y comercio.

El viaje se produce tras la visita de Trump a Riad en mayo, cuando afirmó que Arabia Saudita se había comprometido a invertir US$ 600.000 millones en la economía estadounidense.

La reciente venta de acciones estadounidenses sigue la misma línea de desinversiones registradas a comienzos de año, cuando el fondo se desprendió de participaciones en Meta, PayPal y FedEx.

image Proyecto de ciudad futurista Neon, Arabia Saudita.

De acuerdo con analistas cercanos al fondo, el PIF está reasignando recursos hacia proyectos internos prioritarios, incluyendo los megaproyectos del Mar Rojo y la ciudad futurista de Neom, iniciativas clave para la celebración de la Expo 2030 y el Mundial de la FIFA 2034, según publicó Financial Times.

El administrador del fondo, Yasir al-Rumayyan, ya había anticipado que el PIF buscaba reducir la proporción de sus inversiones en el extranjero a entre el 18% y el 20%, frente al 30% alcanzado en 2020. Sin embargo, precisó que, en términos absolutos, las inversiones globales seguirán aumentando debido a la meta de alcanzar 2 billones de dólares en activos bajo gestión para 2030. La nueva estrategia para el periodo 2026-2030 se presentará a comienzos del próximo año.

