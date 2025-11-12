Fallo ejemplar de la Corte Suprema en caso de "mala praxis"

Primera instancia

En primera instancia, la jueza había condenado a todos los demandados y extendido la decisión a las aseguradoras. Sin embargo, en abril de 2021 la Sala K de la Cámara Civil revocó parcialmente el fallo, al sostener que, aunque existió sufrimiento fetal durante el parto, no podía descartarse que la causa de la parálisis fuera anterior al nacimiento. También eximió de responsabilidad al obstetra y la partera, y redujo los montos indemnizatorios.

720 Tres jueces de la Corte Suprema quienes ordenaron subir una indemnización por mala praxis en el parto

Revisión

Al revisar el caso, la Corte Suprema consideró que la sentencia de la cámara fue arbitraria en la reducción de las sumas por daño moral.

No se advierte de qué modo las condiciones de la joven y la manera en que ha incidido el evento en su ánimo puedan resultar fundamento mínimamente aceptable de la reducción del daño moral decidido No se advierte de qué modo las condiciones de la joven y la manera en que ha incidido el evento en su ánimo puedan resultar fundamento mínimamente aceptable de la reducción del daño moral decidido

El fallo también cuestionó la disminución de la indemnización por daño moral a los padres, al remarcar que las graves secuelas de su hija generan una “terrible angustia e incertidumbre familiar”, por lo que los argumentos de la cámara

No son consistentes con la magnitud del padecimiento descripto por la jueza de primera instancia No son consistentes con la magnitud del padecimiento descripto por la jueza de primera instancia

Más noticias en Urgente24

La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

Mundial 2026: Italia y Alemania complicados, Bélgica y Portugal casi adentro

Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa

Crece el rumor de negociación entre CFK y los Milei (Pacto de Olivos 2)