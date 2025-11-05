La Corte Suprema podría fallar contra los aranceles de Trump, el mundo observa

image John Sauer, procurador general de Donald Trump.

La visión de los jueces de la Corte

El juez Neil Gorsuch destacó el riesgo de permitir que el Congreso ceda amplias facultades arancelarias al presidente, advirtiendo que ello podría erosionar la separación de poderes. La jueza Amy Coney Barrett y el presidente del tribunal, John Roberts, también expresaron reservas sobre el alcance de la autoridad ejecutiva.

Los demandantes —una coalición de pequeñas empresas y gobiernos estatales— sostienen que el mandatario se excedió en sus funciones al convertir una herramienta de emergencia en una política comercial permanente.

Si el tribunal falla en su favor, el Gobierno de Trump podría verse obligado a devolver decenas de miles de millones de dólares ya recaudados por concepto de aranceles, debilitando uno de los pilares de su agenda económica.

Durante la audiencia, algunos magistrados plantearon alternativas para evitar un caos económico en caso de que los aranceles sean anulados. Barrett sugirió que un fallo “prospectivo” podría mantener la estabilidad al impedir reembolsos retroactivos. Por su parte, Samuel Alito propuso que el Ejecutivo recurra a otras leyes con bases legales más sólidas para sostener parte de las medidas.

Trump contradijo a su procurador en Miami

En paralelo, el propio Trump defendió públicamente sus aranceles durante un discurso en el America Business Forum de Miami, asegurando que estos habían contribuido a reducir el déficit federal “en más del 50%”.

Sus palabras contradijeron la línea argumental de su procurador general, quien insistió ante los jueces en que los gravámenes no buscan aumentar los ingresos fiscales, sino modificar el comportamiento comercial de los socios extranjeros.

image Donald Trump habló en el America Business Forum. Fuente: WSJ.

Los abogados de la New Civil Liberties Alliance, representantes de los demandantes, se mostraron optimistas tras la audiencia. “Prefiero estar en el lugar de los demandantes que en el del Gobierno ahora mismo”, dijo John Vecchione, asesor jurídico del grupo, a la prensa.

Aunque la decisión del tribunal no se espera de inmediato, las preguntas formuladas durante la sesión sugieren que los aranceles de Trump podrían no sobrevivir intactos. Un fallo en su contra redefiniría el equilibrio entre el Congreso y la Casa Blanca en materia económica, y pondría fin a una de las apuestas más ambiciosas del presidente en su agenda comercial global.

