Donald Trump desde Corea del Sur promete a China reducir sus aranceles al fentanilo

Un funcionario estadounidense declaró al Financial Times que China estaba preparada para tomar medidas concretas para detener el flujo de ingredientes de fentanilo, lo que, según dijo, merecería “un poco de alivio” por parte de Estados Unidos.

Trump en Corea del Sur: acuerdos tras diferencias sobre geopolítica

Donald Trump aterrizó este miércoles en la ciudad surcoreana de Gyeongju, en vísperas de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y mantuvo en Seúl un encuentro bilateral con el líder surcoreano, Lee Jae-myung, tras meses de tensiones debido a la política aislacionista del surcoreano, quien se muestra reticente a contribuir en los gastos de defensa para las bases estadounidenses en el país, así como por su disposición hacia un proceso de diálogo y paz con su histórica rival, Corea del Norte, cuya influencia en el Indopacífico preocupa a Washington.

image

Al mismo tiempo, la relación entre Estados Unidos y Corea del Sur se ha visto afectada por los aranceles de Washington y por la represión migratoria desplegada por Donald Trump. En septiembre pasado, agentes de inmigración estadounidenses arrestaron y esposaron a cientos de trabajadores coreanos en una fábrica de baterías en el estado de Georgia. Esto provocó una gran indignación en el gobierno de Seúl, uno de los mayores inversores extranjeros en Estados Unidos.

Trump se compremete a aliviarle los aranceles a China

El actual inquilino de la Casa Blanca, en declaraciones a ejecutivos empresariales que asistían al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, poco después de su llegada a Gyeongju, dijo que esperaba llegar a un acuerdo con Xi Jinping, el líder chino con el que espera encontrarse el jueves luego de la escalada de aranceles y de las restricciones de parte de China a los minerales críticos de las tierras raras, indispensables para las nuevas tecnologías.

“Vamos a llegar a un acuerdo. Creo que será un buen acuerdo para ambos y eso es realmente un gran resultado… Es mejor que pelear”, dijo Trump.

image

Más tarde, Trump también anunció a viva voz que había sellado un acuerdo comercial con el Gobierno de Corea del sur tras una reunión con el presidente Lee Jae Myung.

“Llegamos a un acuerdo”, lanzó Trump antes de un banquete con líderes regionales. “Hicimos muchas cosas diferentes. Fue una gran sesión”, sentenció.

La Casa Blanca y Seúl ya habían estado negociando este acuerdo comercial previamente, pactado inicialmente en julio. El acuerdo reduce los aranceles a los automóviles de Corea del Sur al 15 por ciento, a cambio de 350.000 millones de dólares de inversión en Estados Unidos.

Kim Yong-beom, jefe de política de Lee, dijo que Seúl había acordado invertir 200.000 millones de dólares en efectivo en Estados Unidos, con inversiones anuales limitadas a 20.000 millones de dólares y beneficios repartidos entre los países antes de recuperar la inversión inicial.

En diálogo con Fox, Henry Haggard, ex consejero de asuntos políticos de la Embajada de Estados Unidos en Seúl, declaró el lunes que "el principal objetivo de Trump al reunirse con Lee Jae-myung" era "asegurar un acuerdo comercial y, junto con ello, 350.000 millones de dólares en inversiones en Estados Unidos".

"También intentará presionar a Lee para que adopte una postura más firme contra China y aumente el gasto en defensa. Lee tratará de congraciarse con Trump, ya que la clave para mantener la relación bilateral por buen camino reside en que Lee tenga una relación más sólida con Trump", afirmó.

"La alianza bilateral, junto con la relación trilateral con Japón y Corea, es clave para competir con China y disuadirla, por lo que la estrategia inteligente sería acercar a Corea y Japón a la perspectiva estadounidense sobre seguridad económica, minerales críticos y economía digital, además de aumentar el intercambio de información, la cooperación en la construcción naval y la preparación militar compartida", dijo.

En relación a ello, el martes, Trump elogió a la nueva primera ministra de Japón, la líder ultraderechista Sanae Takaichi, con la que se reunió en Tokio y con quien selló un importante acuerdo para asegurar el suministro de tierras raras, luego de las restricciones que China impuso a EE.UU. con respecto a los minerales críticos, sobre los cuales el gigante asiático tiene un cuasio monopolio de su suministro a nivel mundial.

"Estados Unidos y Corea buscan modernizar su alianza militar, y Estados Unidos espera obtener la aquiescencia, si no el apoyo, para su enfoque de flexibilidad estratégica", añadió. "Además de la amenaza que representa Corea del Norte , Estados Unidos y Corea se enfrentan a amenazas regionales y transnacionales, no solo de China, por lo que cualquier alianza modernizada reconocería y buscaría prepararse para una gama más amplia de amenazas".

Más noticias en Urgente24

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

En la Argentina color violeta, bajar la tasa de interés para aliviar la recesión

Lunes de euforia total, pero muchos advierten: "Ojo, Milei"

Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes