En la Argentina color violeta, bajar la tasa de interés para aliviar la recesión

Merecidos festejos en La Libertad Avanza por su impactante triunfo electoral nacional. La Argentina en color violeta. Importante ahora atender algunos problemas pendientes. Por ejemplo, la tasa de interés real, que está asfixiando tanto a las empresas como a los individuos. Para la campaña, Javier Milei exigió que el dólar y la tasa de inflación estuvieran estables y la herramienta fundamental fue empinar la tasa de interés en pesos. El precio pagado fue la menor actividad económica en particular por menor consumo. Hora de revisarlo.
Javier Milei acertó en cuanto al temor del electorado a la inestabilidad, y el temor que se perdiera esa sensación le sumó electores, más allá de que el peronismo sigue aferrado a ideas obsoletas y personajes del pasado (el caso de Cristina Fernández de Kirchner).
Sin embargo, los números concretos demuestran que el uso de tarjetas de crédito en supermercado se incrementó desde el inicio de gestión de Milei y también la tasa de morosidad del crédito al sector privado. Las ventas minoristas PyMEs retrocedieron y la actividad económica tiene un comportamiento dispar aunque recesivo en el promedio. Desde marzo 2025 la actividad entró en una fase de estancamiento.
Acerca de cómo bajar la tasa de interés hay diferentes ideas pero hay coincidencia en que no se podrá lograrlo mientras la prioridad de la política económica sea administrar el tipo de cambio. No es cierto que para mantener baja la inflación haya que condenar a los agentes económicos a la parálisis. Recuperar la actividad es importante para el propio Milei si ambiciona consolidar su éxito electoral.
Patricia Bullrich prepara su desembarco en el Senado: Más en U24
Jubilados: Nuevo bono en noviembre (pero sigue congelado ¡desde diciembre de 2023!)
El Gobierno oficializó este martes el otorgamiento del bono previsional de $70.000 en noviembre, para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, mediante el Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.
De esta manera, las jubilaciones mínimas durante octubre serán de $403.150, ya que el haber inicial para el décimo mes del año fue fijado en $333.150, a partir del aumento del 2,1%, determinado en línea con la inflación de septiembre.
En tanto que para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $333.150 pero queden por debajo de los $403.150, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.
De esta manera, en el caso de que por ejemplo, un jubilado perciba un haber de $350.000 sólo recibirá como bono $53.150. Con la ayuda previsional confirmada, las jubilaciones más bajas pasarán de $396.298 a $403.150, lo que implica una suba de apenas $6.852.
El Decreto detalló que el bono previsional será otorgado a:
Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.
Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.
Salto del oficial: la divisa sube hasta $1.495
Luego de una baja intensa en el inicio de la semana, en la apertura de este martes, el dólar oficial aumentó $35 y se acerca a los $1.500.
El huracán Melissa, categoría 5, se acerca sobre Jamaica: fuertes rafágas de vientos y marejadas. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), que depende de la ONU, ha afirmado este martes que “se espera una situación catastrófica en Jamaica”.“Para la isla, será sin duda la tormenta del siglo”, ha anticipado la especialista en ciclones tropicales de la OMM.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netnyahu, convoca a una reunión de "emergencia" tras que Hamás entregara los restos del cuerpo de un rehén que fue devuelto anteriormente y que ya fue enterrado en Israel.
El presidente estadounidense Donald Trump se reunió con la nueva primera ministra conservadora de Japón, Sanae Takaichi, en la segunda etapa de su gira por Asia, y ambas naciones firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. (la Casa Blanca ya no necesitará de China, la cual controla entre el 60 % y 70 % de la extracción y alrededor del 90 % del procesamiento y refinación de los minerales de las tierras raras, indispensables en la actualidad para la transición energética y las baterías de celulares).
Juicio por YPF: El Gobierno afronta una instancia clave
Este miércoles la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York realizará una audiencia crucial en el juicio por la expropiación de YPF.
El Gobierno argentino afrontará esta semana unainstancia clave en el juicio internacional por la expropiación de YPF, un caso que podría costarle al país más de 16.000 millones de dólares más intereses. Los abogados del Estado argentino intentarán revertir o al menos reducir la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska en 2023, que ordeno pagar una alta suma de dinero mas intereses al fondo Burford Capital.
El objetivo del equipo jurídico argentino será anular la sentencia o conseguir una reducción sustancial del monto a pagar, ya que la cifra total, con intereses acumulados, se acerca al valor del swap firmado con EE.UU. durante la gestión de Donald Trump. En paralelo, el país también apeló una orden, de la jueza Preska, que autoriza la entrega de acciones de YPF como parte de pago, causa que ya tuvo una audiencia en la misma corte a comienzos de octubre.
El tribunal de apelaciones escuchará a las partes en una audiencia que se desarrollará desde el mediodía del miércoles en Manhattan. Aunque no existe un plazo formal para el fallo, los especialistas estiman que la resolución podría conocerse recién a comienzos de 2026. La Argentina, en tanto, ya adelantó que, si la Cámara de Apelaciones no revoca el fallo, llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. De concretarse, esa última instancia podría definir el resultado final de uno de los juicios más costosos de la historia contra el país, que marcará el futuro financiero y reputacional de YPF.
El proceso judicial deriva de la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sin que el Estado realizara una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, como establecían los estatutos de la empresa.
Chaco: Después de dos años y medio, arranca el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
A las 9 del 2 de junio de 2023, Cecilia Strzyzowski llegó junto a su pareja, César Sena, a la casa de sus suegros, los jefes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, bajo la promesa de emprender un viaje a Tierra del Fuego.
Cámaras de seguridad captaron el momento en que la joven de 28 años ingresaba a la vivienda. No así el de su salida. Tampoco fue hallado su cuerpo. Lo que sucedió en aquella residencia de Santa María de Oro 1460, en Resistencia, a solo 14 cuadras de la sede del Gobierno de Chaco, es todavía un misterio que intentará ser descifrado desde este martes, cuando se inicie el juicio por jurados contra los siete acusados por el crimen más resonante de la historia policial de la provincia norteña.
Los tres principales señalados por la Justicia son César Sena, a quien se imputa como autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género, y sus padres, a los que se acusa del mismo delito, aunque como partícipes primarios. De ser hallados culpables, las penas que corresponden en todos los casos es la prisión perpetua.
Además de ellos tres, serán juzgados por encubrimiento agravado el resto de los acusados, todos ellos empleados de los Sena: los matrimonios integrados por Fabiana González y José Obregón, y por Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso. Sobre estos cuatro imputados, se cree que colaboraron para deshacerse del cuerpo y para quemarlo durante varias horas en un campo de este clan familiar con sólidos vínculos con quien gobernaba por entonces la provincia, Jorge Capitanich, quien, incluso, fue padrino de bodas de la pareja piquetera.
Las audiencias se desarrollarán los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, y continuarán el 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, bajo las reglas que establece la ley 2364-B.
'Toto' Caputo: "En esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka"
El ministro de Economía analizó las elecciones a través de su cuenta oficial de X y apuntó a la oposición.
Creo que es muy sano para el país que se pelee la oposición. Mas que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka. Ya estaba claro en agosto del 2019, cuando Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay. Si…
Internacionales: El huracán Melissa avanza sobre Jamaica y emitieron una alerta
"¡Permanezcan protegidos!Inundaciones repentinas catastróficas, deslizamientos de tierra y vientos destructivos continuarán hoy, causando daños generalizados a la infraestructura, cortes de electricidad y comunicaciones, y comunidades aisladas". Así comienza la más reciente alerta lanzada este martes por las autoridades ante el paso del huracán Melissa por Jamaica.
En su advertencia, emitida a través de redes sociales, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos expresó, además, que "es posible que se produzca una falla estructural total cerca de la trayectoria del ojo de Melissa".
"A lo largo de la costa sur, se esperan marejadas ciclónicas potencialmente mortales y olas destructivas durante el día. Si no se actúa, podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte", añadió el comunicado de las 7 de la mañana, hora argentina.
En lo que respecta al paso de la tormenta actualmente de categoría 5 -máximo nivel en la escala de medición- por Haití y República Dominicana, el parte señala que también se esperan efectos devastadores por crecidas y deslizamientos en el suroeste de la primera isla y parte del sur dominicano "hasta mediados de la semana".
#AHORA | El huracán #MELISSA avanza sobre #Jamaica.Se espera en instantes en la zona:Viento de 260 km/h con ráfagas de 300 km/hAcumulados +600 mmRelativa calma en su ojo, pero destrucción total en las paredes internas.Presión de 906 hPa.pic.twitter.com/lq5ifXwWwg
Primer cambio en el Gabinete: La hora de Pablo Quirno
Luego del triunfo electoral, el Presidente demora en hacer los cambios. Sin embargo, el recientemente designado canciller Pablo Quirno jurará este martes a su nuevo cargo en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales. Se trata del primer cambio en el Gabinete que se hace efectivo luego de las elecciones legislativas, ante la renuncia anticipada por el saliente ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein.
Mientras que el acto se llevará a cabo a las 17 en Balcarce 50, el presidente Javier Milei afirmó en las últimas horas que se tomará algún tiempo más para definir el resto de las modificaciones en el Ejecutivo nacional. Algunas de ellas son obligadas por la asunción el próximo 10 de diciembre de dos de sus funcionarios como integrantes del Congreso de la Nación -Patricia Bullrich y Luis Petri- y un tercero -Manuel Adorni- de la Legislatura porteña.
Diego Santilli: "Lo que sigue es cumplir con nuestra palabra"
Luego de cumplir su promesa, Diego Santilli pasó por los estudios de A24 en el programa de "Otra Mañana" tras la victoria electoral y aseguró que "El bonaerense no quería volver atrás". En ese sentido, remarcó que "Los cambios se van a notar".
Diego Santilli cumplió este lunes su promesa de campaña y se rapó la cabeza al ras en vivo tras lograr el batacazo en las elecciones que ganó La Libertad Avanza.
Por otra parte, anticipó: "Seguimos trabajando en la dimensión LLA-PRO".
En cuanto a las reformas que propone Javier Milei, Santilli explicó que "El Presidente quiere ampliar la base contributiva".
En la Argentina color violeta... mercados eufóricos (el dólar cayó y se desplomó el riesgo país)
El Riesgo País se desplomó en las últimas horas más de 400 unidades y cayó de 1.081 a 652 puntos básicos tras una rueda en la que el dólar bajó de $1.515 a $1.460 y las acciones y bonos en Wall Street subieron hasta 47% y 24%, respectivamente, a raíz de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales del pasado domingo.
De esa forma, el índice elaborado por JP Morgan que mide la confianza de los inversores en la Argentina alcanzó su menor nivel desde junio de este año. El retroceso es esencial para que el Gobierno pueda regresar a los mercados de capital, para lo cual debería recortar aún más ese valor.
Aunque el indicador registró una caída que lo llevó de estar en cuatro cifras a perforar los 700 puntos, distintas consultoras consideraron que debería mantenerse por debajo de los 500 puntos básicos para que la Argentina pueda volver a tener acceso al endeudamiento externo a una tasa razonable.
Desde Japón, Donald Trump contra Jerome Powell
Donald Trump en Japón, reunido con la primer ministro Sanae Takaichi para firmar un acuerdo sobre 'tierras raras'.
Trump dijo que se reuniría el miércoles 29/10 con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang: "Quiero felicitar a Jensen porque ha sido realmente increíble. Es un tipo increíble, brillante. Lo veré mañana", dijo Trump a los líderes empresariales en Tokio.
Tiene previsto viajar a Corea del Sur el miércoles.
Trump repitió sus críticas habituales al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
"Tenemos un director de la Reserva Federal incompetente. Creo que es incompetente o una mala persona, ¿sabes? Pero a pesar de eso, las tasas hipotecarias han bajado", dijo.
El mandato de Powell expira en mayo 2026.
"Estará fuera de allí unos meses y conseguiremos a alguien nuevo", añadió Trump.
"Si alguien tiene alguna sugerencia... Si tienes una sugerencia, simplemente grítala".
A principios de este mes , el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que planea presentar a Trump tres o cuatro candidatos para presidir la Reserva Federal después de su viaje a Asia.
Trump dijo que se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping, el jueves 30/10.
"Es una reunión importante y creo que va a salir muy bien. Creo que será genial para todos", dijo a los líderes empresariales en Tokio.
Pimco, Fidelity y BlackRock: Ganadores de la suba de bonos argentinos
"La clara victoria de Milei abre el camino a una ganancia inesperada para Wall Street" - Alexander Saeedy, Justin Baer y Jack Pitcher en The Wall Street Journal:
06/11/2017: Mauricio Macri en la sede de Blackrock, en Nueva York (USA), acompañado por el ministro Luis Caputo, y los gobernadores Juan Schiaretti, Gustavo Bordet y Michel Lifschitz. FOTO NA: PRESIDENCIA.
Foto de archivo: Mauricio Macri en la sede de BlackRock en 2017.
"La contundente victoria del presidente Javier Milei trajo alivio a los inversores, bancos e incluso a los contribuyentes, quienes tenían algo que perder el domingo. Pero la lucha de Argentina por recuperar su estabilidad financiera está lejos de terminar.
El peso argentino se apreció alrededor de un 4% frente al dólar estadounidense. Un bono del gobierno denominado en dólares estadounidenses con vencimiento en 2046 subió US$ 0,11, cotizando a aproximadamente US$ 0,67 por dólar, según datos de Tradeweb. El índice bursátil de referencia de Argentina, el Merval, cerró con un alza del 22%.
Los fondos mutuos y de cobertura ya se han beneficiado del repunte de los bonos y se prevén mayores ganancias si Milei cumple con sus planes para sanear la economía argentina. Además, es más probable que se implemente un rescate estadounidense destinado a estabilizar las finanzas del país, lo que podría ayudar al país a reforzar sus menguantes reservas de divisas, necesarias para realizar pagos de miles de millones de dólares de deuda externa el próximo año.
Pero aún quedan grandes preguntas sobre cómo Estados Unidos puede concretar su apoyo, en la forma de un swap de divisas de US$ 20.000 millones y una facilidad de deuda privada separada de US$ 20.000 millones, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Los fondos de la línea swap aún no se han desembolsado, mientras los funcionarios del Tesoro debaten qué garantías de Argentina pueden utilizarse para proteger a los contribuyentes estadounidenses de pérdidas, según las fuentes.
Además, Estados Unidos ha comprado pesos por valor de más de mil millones de dólares para defender la moneda en las últimas semanas, afirmaron, vinculando así directamente a los contribuyentes estadounidenses al destino de la segunda economía más grande de Sudamérica. Un portavoz del Departamento del Tesoro no respondió a las solicitudes de comentarios.
Los fondos mutuos y cotizados en bolsa estadounidenses poseían alrededor de US$ 5.000 millones de deuda soberana argentina la semana pasada, según Morningstar Direct, con empresas como Pimco, Fidelity y BlackRock entre los mayores accionistas. Los fondos de cobertura también son conocidos por operar con activos argentinos.
Los altos rendimientos y la volatilidad del mercado atraen a quienes están dispuestos a asumir riesgos para obtener grandes beneficios, y el tamaño relativamente grande de los mercados argentinos, en comparación con otros países en desarrollo, facilita la entrada y salida de grandes posiciones.
“Los inversores globales probablemente aumentarán su asignación, lo que debería resultar en un repunte muy sostenido y significativo durante los próximos días, semanas, quizás hasta finales de año”, afirmó Thierry Larose, gestor de cartera de deuda de mercados emergentes de Vontobel . Larose indicó que su firma había estado comprando pesos argentinos y bonos denominados en dólares en el período previo a las elecciones.
Argentina ha sido durante mucho tiempo un punto álgido en las finanzas globales. Las reiteradas garantías del país sudamericano de que su volátil economía se había recuperado resultaban a menudo demasiado atractivas para los bancos e inversores estadounidenses, deseosos de beneficiarse de una posible recuperación. En cambio, una serie de impagos y devaluaciones monetarias solían dejar a los prestamistas extranjeros escarmentados, al menos hasta que la siguiente serie de reformas prometidas y la posibilidad de obtener jugosos rendimientos los atrajeran de nuevo.
“El riesgo es alto, pero la recompensa también es potencialmente alta”, dijo Sergi Lanau, director de estrategia global de mercados emergentes en Oxford Economics.
Wall Street se encontraba de nuevo en esta encrucijada con Milei, cuya agenda de recortes drásticos del gasto público y las regulaciones ofrecía la esperanza de que Argentina, por fin, se estaba estabilizando. Las elecciones intermedias del domingo amenazaron con descarrilar ese progreso y colocaron a los inversores internacionales en una posición familiar: esperando lo mejor, pero preparándose para lo peor.
bill gross
Bill Gross, cofundador de PIMCO.
El lunes, algunos inversores pensaron que los resultados electorales podrían permitir a Argentina regresar a los mercados globales para endeudarse por su cuenta el próximo año, aunque persistían dudas sobre la política argentina de defensa del peso, que le ha costado miles de millones de dólares en reservas de divisas.
“El riesgo, por supuesto, es que los responsables de las políticas de Argentina piensen que la combinación de la victoria política de Milei y el apoyo de Estados Unidos les permitirá continuar con una política de peso fuerte, aun cuando Argentina carece del balance externo para respaldarla”, dijo Brad Setser, miembro senior del Consejo de Relaciones Exteriores.
Algunos inversores se habían volcado en las operaciones con bonos del gobierno argentino denominados en dólares estadounidenses antes de las elecciones. Es muy probable que estos bonos generen beneficios si Estados Unidos aprueba los mecanismos de rescate o si Argentina regresa al mercado de bonos. Otro incentivo clave fue el anuncio de la administración Milei la semana pasada de recomprar bonos soberanos mediante un programa de canje de deuda gestionado por JPMorgan Chase.
Los planes de rescate estadounidense siguen en desarrollo , según personas familiarizadas con el asunto. El presidente Trump ya indicó que los términos y el monto del rescate dependerían del desempeño del partido de Milei en las elecciones del domingo. (…)".
Emiratos prepara inversión en sociedad con YPF
Bloomberg: XRG, de Abu Dhabi, negocia inversión en proyecto de GNL en Argentina - Jonathan Gilbert y Anthony Di Paola en Bloomberg:
La unidad en el extranjero de la mayor compañía petrolera de Abu Dhabi, XRG, está en conversaciones para invertir en un proyecto de gas natural licuado que la argentina YPF SA está desarrollando.
YPF está desarrollando el proyecto, que incluye la construcción de varios buques de licuefacción, para producir GNL y aprovechar la demanda global.
Las conversaciones de XRG con YPF son preliminares y la compañía podría decidir no buscar una inversión, según personas que pidieron no ser identificadas.
La unidad en el extranjero de la mayor compañía petrolera de Abu Dhabi está en conversaciones para invertir en un proyecto de gas natural licuado que YPF SA de Argentina está desarrollando mientras presiona para comenzar a exportar el combustible.
XRG está considerando una participación en el proyecto mientras considera expandir su cartera de GNL en América Latina, USA y Asia, según una de las personas, que pidió no ser identificada porque el asunto no es público.
La estatal YPF está desarrollando la terminal flotante mientras Argentina busca satisfacer la demanda mundial de GNL y acelerar la producción de las vastas reservas de gas natural en la cuenca de esquisto de Vaca Muerta.
El proyecto, que requiere la construcción de varios buques de licuefacción, está diseñado para producir 28 millones de toneladas de GNL al año. Shell Plc y Eni SpA colaboran con YPF en el proyecto, pero aún no se han tomado las decisiones finales de inversión.
ADNOC lanzó XRG, sociedad de inversión en energía y productos químicos con bajas emisiones de carbono.
Las conversaciones de XRG con YPF son preliminares, y la compañía podría finalmente decidir no realizar ninguna inversión, según las fuentes. XRG declinó hacer comentarios.
El lunes 27/10, los certificados de depósito de YPF negociados en Nueva York subieron hasta un 38% tras la victoria del partido del presidente libertario Javier Milei en las elecciones legislativas.
Las elecciones intermedias se consideraron un momento crucial para los inversores extranjeros que buscaban oportunidades en Argentina, lo que indicaba claramente que los votantes seguirían apoyando la iniciativa de Milei para desregular la economía.
XRG es el brazo internacional de Abu Dhabi National Oil Co., respaldado por la riqueza petrolera de Abu Dhabi.
Ya ha adquirido una participación en el proyecto de GNL Río Grande de NextDecade Corp., que se construye en el sur de Texas.
El mes pasado, XRG abandonó su plan de adquisición por US$ 19.000 millones de la productora australiana de gas natural Santos Ltd., que la habría catapultado a la cima de los productores de GNL.
XRG está en proceso de adquirir la alemana Covestro AG, apostando por una demanda duradera de gas y productos químicos en la transición energética.
Emiratos Árabes Unidos están canalizando su riqueza petrolera hacia empresas estatales que se expanden globalmente, adquiriendo activos en los sectores de energía, tecnología, turismo y consumo. El gobierno está aprovechando sus vínculos con USA y con países con afinidad regional o religiosa para facilitar la ejecución de acuerdos.
El impulso de Argentina al GNL incluye los planes liderados por YPF más otro proyecto más pequeño que involucra a un consorcio de productores de gas y al proveedor de FLNG Golar LNG Ltd.
El director ejecutivo de YPF, Horacio Marín, se reunió en marzo en Houston con el director ejecutivo de Adnoc, Sultan Al Jaber, y Marín tiene previsto asistir a la mayor reunión energética del Medio Oriente en Abu Dhabi la próxima semana.
Adnoc ya había mostrado interés en Sudamérica cuando consideró presentar una oferta por el fabricante químico brasileño Braskem SA, pero finalmente la abandonó."
Xi Jinping tiene un Plan B gracias a Donald Trump
Si India & China se suman, no necesitan a USA... Editorial de Global Times (Beijing), vocero del Partido Comunista Chino:
"El lunes, un vuelo completo procedente de Calcuta (India), aterrizó en Cantón (China), marcando la reanudación oficial de los servicios aéreos directos entre ambos países tras una suspensión de más de 5 años. Siendo las 2 naciones más pobladas del mundo y vecinas, resulta realmente desconcertante que los vuelos directos hayan estado suspendidos durante más de 5 años.
El vuelo inaugural fue descrito por AFP como una "reconstrucción cautelosa de relaciones entre los 2 gigantes asiáticos", mientras que Bloomberg lo describió como "la última señal de un acercamiento entre 2 de las mayores economías del mundo". El gobierno indio declaró que la reanudación de los vuelos impulsará el contacto interpersonal y contribuirá a la "normalización gradual de los intercambios bilaterales".
De hecho, la importancia de esta reanudación no solo reside en la reapertura de las rutas aéreas, sino también en que ambas partes dan un paso necesario hacia la normalización de las relaciones.
En los últimos tiempos, las relaciones entre China y la India han experimentado una transición clave, pasando de la turbulencia a la mejora. El impacto de la pandemia de COVID-19, las fricciones fronterizas, las fluctuaciones comerciales y el estancamiento de los intercambios de personal llevaron a subestimar seriamente el potencial de cooperación entre ambos países.
xi jinping_vladimir putin_narendra modi.jpg
Narendra Modi y Xi Jinping acercaron sus posiciones gracias a Vladimir Putin.
Congreso Sionista define quiénes se llevan US$ 5.000 millones
Comienza el Congreso Sionista Mundial con 1.400 participantes - Judy Maltz en Haaretz (Tel Aviv):
"El 39º Congreso Sionista Mundial se inaugurará el martes 28/10 en Jerusalén con la asistencia de 1.400 delegados y suplentes de 43 países.
Ampliamente conocido como el "parlamento del pueblo judío", el Congreso Sionista se reúne cada 5 años para determinar cómo se distribuirán US$ 5.000 millones en fondos para causas judías e israelíes.
Los delegados también establecen políticas para la Organización Sionista Mundial y pueden influir en nombramientos bien remunerados en sus organizaciones afiliadas, las llamadas instituciones nacionales: la Agencia Judía para Israel, Keren Hayesod-Llamado Israel Unido y el Fondo Nacional Judío. (…)
Aunque el bloque de la derecha religiosa obtuvo una pequeña mayoría en las elecciones celebradas en todo el mundo en los últimos meses, eso no significa automáticamente que gane el control de las instituciones nacionales.
De hecho, es probable que cualquier intento de ese tipo sea bloqueado por varios grupos sionistas tradicionales que rara vez ejercen su derecho al voto, pero que lo harían para asegurar un acuerdo de coalición de amplia base.
Estos grupos –que incluyen las organizaciones de mujeres Hadassah, Na'amat y WIZO, así como World B'nai B'riith– utilizaron su influencia hace 5 años para impedir que la derecha religiosa tomara el control de las instituciones nacionales.
Normalmente, el 1er. ministro y el Presidente de Israel se dirigen a la reunión el día de la inauguración. Está previsto que el presidente Isaac Herzog pronuncie su discurso el martes por la noche. Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu aún no ha notificado a los organizadores si asistirá.
7 nuevos países estarán representados en el nuevo Congreso: Paraguay, Ecuador, Uganda, Serbia, Bielorrusia, Azerbaiyán y Kazajstán.
De los 534 delegados al próximo congreso, aproximadamente 33% son de USA, 33% de Israel y 33% del resto del mundo. La composición de la delegación israelí se determina según la distribución de escaños en la Knéset en ese momento.
Un número récord de 265.000 judíos de todo el mundo votaron en la última ronda de elecciones para el Congreso. (...)".
Algo muy tenebroso está pasando en China
Enorme purga en el Ejército ejecuta Xi Jinping. Informe de The Economist:
"Recnwen Lianbo, el noticiero vespertino estrella de la televisión estatal china, es conocido por su rígida coherencia. Fiel a su estilo, su cobertura del recién concluido pleno del Partido Comunista se mantuvo prácticamente fiel a la tendencia de los últimos años. Comenzó con un plano general del Gran Palacio del Pueblo, seguido de un clip de miembros del Comité Central aplaudiendo a los líderes del Politburó al entrar. Xi Jinping, sentado en el centro del escenario, observaba con serenidad a la multitud reunida. (…)
Pero al volver la cámara a enfocar a la multitud, se hizo evidente una diferencia con respecto a los plenos anteriores.
4 filas prácticamente vacías se abrían en la sala. En total, faltaban 37 de los 205 miembros titulares del comité, un indicio de que muchos, probablemente la mayoría, habían sido destituidos. (…)
El mensaje fue claro: el Sr. Xi está firmemente al mando y no tiene reparos en demostrar al partido y al mundo que destituirá a cualquiera que se considere un mal actor. No estaba claro qué habían hecho exactamente los funcionarios purgados para merecer su castigo. Los medios estatales acusaron a algunos de corrupción , sin dar detalles.
(…) La purga en curso en China es notable por 2 razones. Una es su magnitud. Según algunos indicadores, es la mayor desde la era de Mao.
(…) El Sr. Xi se ha centrado principalmente en las fuerzas armadas. El partido expulsó a 9 generales este mes, elevando el total a al menos 22 desde que llegó al poder. Sus 3 predecesores inmediatos —Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao— nunca destituyeron a 1 solo general.
(…) El Sr. Xi utilizó su ofensiva anticorrupción para dejar su huella en el ejército y deshacerse de posibles enemigos. Ahora, sin embargo, está purgando a sus propios nombramientos. Se trata de generales a quienes, presumiblemente, había investigado a fondo antes de su ascenso.
(…) Un editorial reciente del Diario del Ejército Popular de Liberación ( EPL), el periódico militar oficial, brindó la mayor claridad hasta la fecha —o, mejor dicho, la menor opacidad— sobre la expulsión de los 9 generales. Escribió que eran sospechosos de delitos que involucraban sumas de dinero extraordinariamente elevadas. Añadió una línea aún más contundente: afirmaba que habían sido desleales y que habían socavado el principio del partido al mando.
(…) La pregunta más interesante es si las purgas favorecen o dificultan la formulación de políticas de China y su capacidad militar. Muchos creen que una represión tan severa generará más problemas. Puestos críticos en las fuerzas armadas están vacantes, incluyendo tres de los siete escaños de la comisión militar central, el máximo órgano de decisión.
(…) "Para que Xi haya llegado a tales extremos al nombrar a estos generales, solo para dar la vuelta y despedirlos, algo atroz debe haber sucedido", dice Lyle Morris del Asia Society Policy Institute, un grupo de expertos. El informe anual de 2024 del Pentágono sobre las fuerzas armadas de China señaló que algunos de los despidos del EPL pueden haber estado relacionados con el fraude en la construcción de silos subterráneos para misiles balísticos, impactante dada su importancia para la postura nuclear de China. (…)".
xi jinping semiconductores
Señor Jota: ¿El Triple Crimen fue ordenado desde una celda?
Joseph Freyser Zabaleta Cubas, alias 'Señor Jota', será indagado hoy 28/10 por el fiscal Adrián Arribas porque es señalado como el autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
El hombre se encontraba preso en Palermo en una causa por narcotráfico, próximo a la extradición. Pero una mujer, de identidad reservada y privada de su libertad, afirmó que es el verdadero jefe de la banda y quien ordenó la ejecución desde su celda de detención.
Zabaleta Cubas fue imputado en dicho caso por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.
señor jota
Joseph Freyser Zabaleta Cubas.
4 posteos para la mañana del martes 28/10
Una curiosidad al volver a mirar los 4 posteos seleccionados: ninguno es de la TV abierta. Definitivamente la TV abierta es para 'viejos meados', dirían jóvenes irrespetuosos. Las noticias pasan por otro lado.
@RPN_Oficial citar al Che Guevara es bizarro... que te maten por izquierda no te convierte en modelo a seguir. Fracasó en el Banco Central de Cuba, fracasó en el Ministerio de Industria de Cuba, fracasó en la exportación de la Revolución, lo del Congo fue ridículo y lo de Bolivia… https://t.co/ie5MByra5T
Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó en vivo tras ganar las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.El flamante diputado de La Libertad Avanza se afeitó la cabeza en el canal de streaming Carajo, donde había lanzado el reto: “Si lo damos… pic.twitter.com/SnCOC1vuzb
"Algunas empresas multinacionales, con 0 de riesgo, pagaron tasas del 250% anual"
“Lo que pagaron los que se endeudaron fue para contener al dólar, por una cuestión electoral, los presentes guarismos funden a las pymes y a la actividad económica en general, no lo puede pagar nadie” dijoMiguel Kiguel en Odisea Argentina, LN+.
“Para colmo, ese nivel de intereses le genera al Palacio de Hacienda una bola de nieve por la deuda de corto plazo que tiene en pesos. Yo creo que Luis Caputo no puede dejar las cosas como están porque está muy afectada la producción y el sector privado”.
Van a tratar de mantener el régimen de bandas pero si en el camino las cosas se complican no pueden volver a usar el parate económico como freno a la moneda norteamericana. Calculo que van a preferir perder reservas que han recibido. Van a tratar de mantener el régimen de bandas pero si en el camino las cosas se complican no pueden volver a usar el parate económico como freno a la moneda norteamericana. Calculo que van a preferir perder reservas que han recibido.
“Ningún país puede pretender ser investment grade o una potencia y atraer inversiones si Argentina ante la menor duda debe llamar al Fondo Monetario o a Trump para solucionar sus problemas”.
