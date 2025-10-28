En la Argentina color violeta, bajar la tasa de interés para aliviar la recesión

Live Blog Post

Pimco, Fidelity y BlackRock: Ganadores de la suba de bonos argentinos

"La clara victoria de Milei abre el camino a una ganancia inesperada para Wall Street" - Alexander Saeedy, Justin Baer y Jack Pitcher en The Wall Street Journal:

06/11/2017: Mauricio Macri en la sede de Blackrock, en Nueva York (USA), acompañado por el ministro Luis Caputo, y los gobernadores Juan Schiaretti, Gustavo Bordet y Michel Lifschitz. FOTO NA: PRESIDENCIA. Foto de archivo: Mauricio Macri en la sede de BlackRock en 2017.

"La contundente victoria del presidente Javier Milei trajo alivio a los inversores, bancos e incluso a los contribuyentes, quienes tenían algo que perder el domingo. Pero la lucha de Argentina por recuperar su estabilidad financiera está lejos de terminar.

El peso argentino se apreció alrededor de un 4% frente al dólar estadounidense. Un bono del gobierno denominado en dólares estadounidenses con vencimiento en 2046 subió US$ 0,11, cotizando a aproximadamente US$ 0,67 por dólar, según datos de Tradeweb. El índice bursátil de referencia de Argentina, el Merval, cerró con un alza del 22%.

Los fondos mutuos y de cobertura ya se han beneficiado del repunte de los bonos y se prevén mayores ganancias si Milei cumple con sus planes para sanear la economía argentina. Además, es más probable que se implemente un rescate estadounidense destinado a estabilizar las finanzas del país, lo que podría ayudar al país a reforzar sus menguantes reservas de divisas, necesarias para realizar pagos de miles de millones de dólares de deuda externa el próximo año.

Pero aún quedan grandes preguntas sobre cómo Estados Unidos puede concretar su apoyo, en la forma de un swap de divisas de US$ 20.000 millones y una facilidad de deuda privada separada de US$ 20.000 millones, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Los fondos de la línea swap aún no se han desembolsado, mientras los funcionarios del Tesoro debaten qué garantías de Argentina pueden utilizarse para proteger a los contribuyentes estadounidenses de pérdidas, según las fuentes.

Además, Estados Unidos ha comprado pesos por valor de más de mil millones de dólares para defender la moneda en las últimas semanas, afirmaron, vinculando así directamente a los contribuyentes estadounidenses al destino de la segunda economía más grande de Sudamérica. Un portavoz del Departamento del Tesoro no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los fondos mutuos y cotizados en bolsa estadounidenses poseían alrededor de US$ 5.000 millones de deuda soberana argentina la semana pasada, según Morningstar Direct, con empresas como Pimco, Fidelity y BlackRock entre los mayores accionistas. Los fondos de cobertura también son conocidos por operar con activos argentinos.

Los altos rendimientos y la volatilidad del mercado atraen a quienes están dispuestos a asumir riesgos para obtener grandes beneficios, y el tamaño relativamente grande de los mercados argentinos, en comparación con otros países en desarrollo, facilita la entrada y salida de grandes posiciones.

“Los inversores globales probablemente aumentarán su asignación, lo que debería resultar en un repunte muy sostenido y significativo durante los próximos días, semanas, quizás hasta finales de año”, afirmó Thierry Larose, gestor de cartera de deuda de mercados emergentes de Vontobel . Larose indicó que su firma había estado comprando pesos argentinos y bonos denominados en dólares en el período previo a las elecciones.

Argentina ha sido durante mucho tiempo un punto álgido en las finanzas globales. Las reiteradas garantías del país sudamericano de que su volátil economía se había recuperado resultaban a menudo demasiado atractivas para los bancos e inversores estadounidenses, deseosos de beneficiarse de una posible recuperación. En cambio, una serie de impagos y devaluaciones monetarias solían dejar a los prestamistas extranjeros escarmentados, al menos hasta que la siguiente serie de reformas prometidas y la posibilidad de obtener jugosos rendimientos los atrajeran de nuevo.

“El riesgo es alto, pero la recompensa también es potencialmente alta”, dijo Sergi Lanau, director de estrategia global de mercados emergentes en Oxford Economics.

Wall Street se encontraba de nuevo en esta encrucijada con Milei, cuya agenda de recortes drásticos del gasto público y las regulaciones ofrecía la esperanza de que Argentina, por fin, se estaba estabilizando. Las elecciones intermedias del domingo amenazaron con descarrilar ese progreso y colocaron a los inversores internacionales en una posición familiar: esperando lo mejor, pero preparándose para lo peor.

bill gross Bill Gross, cofundador de PIMCO.

El lunes, algunos inversores pensaron que los resultados electorales podrían permitir a Argentina regresar a los mercados globales para endeudarse por su cuenta el próximo año, aunque persistían dudas sobre la política argentina de defensa del peso, que le ha costado miles de millones de dólares en reservas de divisas.

“El riesgo, por supuesto, es que los responsables de las políticas de Argentina piensen que la combinación de la victoria política de Milei y el apoyo de Estados Unidos les permitirá continuar con una política de peso fuerte, aun cuando Argentina carece del balance externo para respaldarla”, dijo Brad Setser, miembro senior del Consejo de Relaciones Exteriores.

Algunos inversores se habían volcado en las operaciones con bonos del gobierno argentino denominados en dólares estadounidenses antes de las elecciones. Es muy probable que estos bonos generen beneficios si Estados Unidos aprueba los mecanismos de rescate o si Argentina regresa al mercado de bonos. Otro incentivo clave fue el anuncio de la administración Milei la semana pasada de recomprar bonos soberanos mediante un programa de canje de deuda gestionado por JPMorgan Chase.

Los planes de rescate estadounidense siguen en desarrollo , según personas familiarizadas con el asunto. El presidente Trump ya indicó que los términos y el monto del rescate dependerían del desempeño del partido de Milei en las elecciones del domingo. (…)".