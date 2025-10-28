Boca le ganó por 3 a 1 a Barracas, en el recuperado partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro, que se había suspendido por el fallecimiento de Russo, fue triunfo xeneize con goles de Milton Giménez (x2) y Miguel Ángel Merentiel, mientras que Rodrigo Insúa anotó para el Guapo. ¿Qué pasa con Pablo Carrozza & cía?
Pablo Carrozza, Fino Yossen y una clase de cómo no hacer periodismo
Pablo Carrozza y Andrés Yossen, los espadachines más fuertes de Chiqui Tapia, quedaron muy en evidencia por hacer la vista gorda en Barracas Central 1-3 Boca.
Fue un duelo salpicado por la polémica. A los dos minutos de comenzada la tarde en Olavarría y Luna, el defensor del equipo local, Rafael Barrios, le pegó una trompada en la cabeza a Merentiel. Nicolás Lamolina (que debiera ser parado al menos por una fecha) no fue ni siquiera llamado por el VAR en Ezeiza, a cargo de Silvio Trucco.
Sin embargo, a los 15', Iván Tapia, hijo del Chiqui, fue expulsado por una doble amarilla que no debió ser. El mediocampista fue amonestado por Lamolina en la trifulca generada por la piña de Barrios, sin embargo, terminó viendo la tarjeta roja por una infracción fantasma.
Tal expulsión dejó la sensación de que el árbitro compensó y comenzó a muñequear para equilibrar el partido, ya que no había expulsado previamente a Rafael Barrios.
Una polémica más, todavía con el resultado en favor de Barracas Central: Javier Ruiz le metió un planchazo a Milton Delgado (figura de la cancha) ni bien comenzado el complemento. Una vez más se aplicó el "siga, siga" y no hubo revisión siquiera por parte de referee. Muy alevoso. Muy obvio. Muy evidente...
Pablo Carrozza y Fino Yossen, devotos de Tapia, hicieron la vista gorda
Lamolina decidió mirar para otro lado. El periodista deportivo, Pablo Carrozza, y el comunicador, Andrés Yossen, también. Ambos son partidarios de la gestión de Claudio Chiqui Tapia y su silencio sobre las dos jugadas mencionadas fue más que notorio en las redes sociales.
Tanto Carrozza como Yossen se manifestaron en la misma tesitura: justificaron las no expulsiones de Barrios y Ruiz con la errónea tarjeta roja a Iván Tapia.
"Echaron mal a Iván Tapia a los 10PT por una falta inexistente, que no podía ser revisada. Los quiero leer ahora a los que odian a Barracas Central. ¿O solo hablan cuando lo benefician? Golazo del hijo de Insúa, que pone un poco de justicia en Luna y Olavarría", señaló Carrozza, que limitó hace años los comentarios en sus publicaciones en X.
"Mal expulsado Tapia ante Boca. Perjudicado Barracas. Pero después lo tenés a Caruso [Lombardi] echando humo, buscando fantasmas", apuntó Yossen.
Se nota mucho, muchachos, aflojen con la doble vara. En especial Carrozza, que lleva largos años haciendo periodismo...
