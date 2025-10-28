Pablo Carrozza, Fino Yossen y una clase de cómo no hacer periodismo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1982905677229011038&partner=&hide_thread=false ¿Y ESTO? Ruiz vio la amarilla por este planchazo a Delgado. ¿Era para roja?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VIsYSzeWoj — SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2025

Pablo Carrozza y Fino Yossen, devotos de Tapia, hicieron la vista gorda

Lamolina decidió mirar para otro lado. El periodista deportivo, Pablo Carrozza, y el comunicador, Andrés Yossen, también. Ambos son partidarios de la gestión de Claudio Chiqui Tapia y su silencio sobre las dos jugadas mencionadas fue más que notorio en las redes sociales.

Tanto Carrozza como Yossen se manifestaron en la misma tesitura: justificaron las no expulsiones de Barrios y Ruiz con la errónea tarjeta roja a Iván Tapia.

"Echaron mal a Iván Tapia a los 10PT por una falta inexistente, que no podía ser revisada. Los quiero leer ahora a los que odian a Barracas Central. ¿O solo hablan cuando lo benefician? Golazo del hijo de Insúa, que pone un poco de justicia en Luna y Olavarría", señaló Carrozza, que limitó hace años los comentarios en sus publicaciones en X.

Echaron mal a Iván Tapia a los 10PT por una falta inexistente, que no podía ser revisada. Los quiero leer ahora a los que odian a Barracas Central. ¿O solo hablan cuando lo benefician? Golazo del hijo de Insúa, que pone un poco de justicia en Luna y Olavarría. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) October 27, 2025

"Mal expulsado Tapia ante Boca. Perjudicado Barracas. Pero después lo tenés a Caruso [Lombardi] echando humo, buscando fantasmas", apuntó Yossen.

Mal expulsado Tapia ante Boca. Perjudicado Barracas.



Pero después lo tenés a Caruso echando humo, buscando fantasmas.pic.twitter.com/AjfK1SHY4x — Andrés Yossen (@FinoYossen) October 27, 2025

Se nota mucho, muchachos, aflojen con la doble vara. En especial Carrozza, que lleva largos años haciendo periodismo...

image Pablo Carrozza en el programa 'Fútbol al Horno'.

