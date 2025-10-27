Barracas Central recibe a Boca en un partido con aroma a Chiqui Tapia

Barracas Central vs. Boca: qué canal lo transmite en vivo por TV

El duelo entre Barracas Central y Boca se podrá ver por televisión a través de ESPN Premium, pero para eso hay que tener contratado el Pack Fútbol. La señal se sintoniza mediante los siguientes canales, según tu operador:

Canales 124 y 604 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

Probable formación de Barracas Central vs Boca

Marcos Ledesma, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert; Javier Ruiz, Iván Tapia, Dardo Miloc; Jhonatan Candia, Facundo Bruera.

Probable formación de Boca vs. Barracas Central

Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios; Miguel Ángel Merentiel, Milton Giménez.

