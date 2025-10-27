Barracas Central y Boca chocarán este lunes 27 de octubre por la tarde, por el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. El juego, que había sido suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, estaba pautado para el día 11 de este mes.
HORARIO, TV Y FORMACIONES
Barracas Central recibe a Boca en un partido con aroma a Chiqui Tapia
Barracas Central y Boca Juniors recuperarán su partido pendiente este lunes (27/10) por la tarde con Claudio Chiqui Tapia en el centro del escenario.
Partido con olor a Chiqui Tapia. Por dos simples razones de público conocimiento:
- El vínculo del presidente de AFA con el Guapo -incluso el escenario de esta jornada se denomina Claudio Fabián Tapia-.
- El fanatismo del propio Tapia por Boca Juniors, club del que se declaró simpatizante en algunas notas con periodistas y, también, a través de posteos antiguos en redes sociales.
En ese contexto, las suspicacias de los "neutrales", es decir, aquellos futboleros que no son hinchas de uno y otro equipo, están a la orden del día por este enfrentamiento. Tanto Barracas como Boca juegan por algo esta tarde en la intersección entre Olvarría y Luna.
El Guapo (44), está a un punto de Tigre (45) en la Tabla Anual, en la carrera por ingresar a la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize, por su parte, tiene 50 puntos, y hoy por hoy está fuera de la clasificación a la Copa Libertadores del año entrante. Una victoria ante el conjunto de Rubén Darío Insúa lo pondría 2º en la Clasificación General, por detrás de Rosario Central (59).
A qué hora se juega Barracas Central vs. Boca
El cotejo iniciará a las 16 horas. Nicolás Molina será el responsable de impartir justicia.
Barracas Central vs. Boca: qué canal lo transmite en vivo por TV
El duelo entre Barracas Central y Boca se podrá ver por televisión a través de ESPN Premium, pero para eso hay que tener contratado el Pack Fútbol. La señal se sintoniza mediante los siguientes canales, según tu operador:
- Canales 124 y 604 de Cablevisión Digital, HD y Flow
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
Probable formación de Barracas Central vs Boca
Marcos Ledesma, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert; Javier Ruiz, Iván Tapia, Dardo Miloc; Jhonatan Candia, Facundo Bruera.
Probable formación de Boca vs. Barracas Central
Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios; Miguel Ángel Merentiel, Milton Giménez.
