Barracas Central recibe a Boca en un partido con aroma a Chiqui Tapia

Barracas Central y Boca Juniors recuperarán su partido pendiente este lunes (27/10) por la tarde con Claudio Chiqui Tapia en el centro del escenario.

27 de octubre de 2025 - 11:20
Gran acercamiento de la Inteligencia Artificial con el Chiqui Tapia y su doble-camiseta. (Foto: ChatGPT).

Barracas Central y Boca chocarán este lunes 27 de octubre por la tarde, por el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. El juego, que había sido suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, estaba pautado para el día 11 de este mes.

Partido con olor a Chiqui Tapia. Por dos simples razones de público conocimiento:

  • El vínculo del presidente de AFA con el Guapo -incluso el escenario de esta jornada se denomina Claudio Fabián Tapia-.
  • El fanatismo del propio Tapia por Boca Juniors, club del que se declaró simpatizante en algunas notas con periodistas y, también, a través de posteos antiguos en redes sociales.
En ese contexto, las suspicacias de los "neutrales", es decir, aquellos futboleros que no son hinchas de uno y otro equipo, están a la orden del día por este enfrentamiento. Tanto Barracas como Boca juegan por algo esta tarde en la intersección entre Olvarría y Luna.

El Guapo (44), está a un punto de Tigre (45) en la Tabla Anual, en la carrera por ingresar a la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize, por su parte, tiene 50 puntos, y hoy por hoy está fuera de la clasificación a la Copa Libertadores del año entrante. Una victoria ante el conjunto de Rubén Darío Insúa lo pondría 2º en la Clasificación General, por detrás de Rosario Central (59).

A qué hora se juega Barracas Central vs. Boca

El cotejo iniciará a las 16 horas. Nicolás Molina será el responsable de impartir justicia.

Barracas Central vs. Boca: qué canal lo transmite en vivo por TV

El duelo entre Barracas Central y Boca se podrá ver por televisión a través de ESPN Premium, pero para eso hay que tener contratado el Pack Fútbol. La señal se sintoniza mediante los siguientes canales, según tu operador:

  • Canales 124 y 604 de Cablevisión Digital, HD y Flow
  • Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
  • Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

Probable formación de Barracas Central vs Boca

Marcos Ledesma, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert; Javier Ruiz, Iván Tapia, Dardo Miloc; Jhonatan Candia, Facundo Bruera.

Probable formación de Boca vs. Barracas Central

Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios; Miguel Ángel Merentiel, Milton Giménez.

