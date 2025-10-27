Jeff Bezos no entiende cómo alguien puede estar deprimido por el futuro. Durante la Italian Tech Week en Turín, el magnate tiró una predicción que suena a ciencia ficción barata: en las próximas dos décadas, millones de personas vivirán en el espacio. Así, sin filtro, sin medias tintas.
¿ES POSIBLE?
Delirante: Jeff Bezos promete millones de personas viviendo en el espacio en solo 20 años
El fundador de Amazon y Blue Origin, Jeff Bezos, soltó la bomba: la humanidad colonizará el espacio más rápido de lo que pensás.
El tipo no vende humo por hobby. Bezos está metiendo miles de millones de su fortuna personal en Blue Origin, su empresa aeroespacial que, según él mismo confesó, terminará siendo más grande que Amazon. Y mirá que Amazon no es poca cosa.
Los juguetes espaciales de Jeff Bezos
Blue Origin no es solo PowerPoint y promesas. El arsenal incluye New Glenn, un cohete pesado que en noviembre despega para mandar el satélite Escapade a la órbita de Marte en una misión para la NASA. Después viene Orbital Reef, una estación espacial comercial con forma de hotel de lujo para millonarios que flotará cuando retiren la Estación Espacial Internacional.
Pero lo más jugado es Blue Moon, el módulo lunar con el que Bezos pretende superar a Starship de SpaceX. El problema que quiere resolver es técnico pero clave: la evaporación de propelentes criogénicos en el espacio. Si lo logra, le gana la pulseada a Elon Musk.
La Luna, según Bezos, es "un regalo del universo". ¿Por qué? Porque su baja gravedad hace que lanzar un kilo de masa desde ahí cueste 30 veces menos energía que desde la Tierra. En criollo: convertir la Luna en una estación de servicio para cohetes. Incluso están desarrollando células solares a partir de regolito lunar. "Si vas a ir a la Luna y quedarte, necesitás usar los recursos de la Luna", sentenció.
Centros de datos en órbita: la apuesta más loca
Acá viene lo más polémico. Bezos sabe que la inteligencia artificial está chupando energía como desesperada. Los centros de datos se están convirtiendo en un "agujero energético" que la Tierra no banca. Su solución: mandarlos al espacio.
La propuesta es construir gigantescos centros de datos de gigavatios orbitando el planeta. Las ventajas son obvias: energía solar 24/7, sin nubes, sin lluvia, sin clima. Y lo más delirante: predice que en dos décadas será más barato que tenerlos en la Tierra.
El espacio, según él, dejará de ser solo para satélites de comunicaciones y se convertirá en el nuevo centro de la industria pesada y la infraestructura tecnológica global.
¿Y la gente qué hace ahí?
Si los robots y la IA se encargan de toda la producción, ¿para qué vamos a vivir en el espacio? Bezos tiene respuesta: porque queremos. "La mayoría vivirá allí porque quiere", dijo con una tranquilidad que asusta. No es que necesitemos colonizar el espacio para sobrevivir. Es que, según él, será tan fácil y accesible que millones elegirán mudarse. Como quien se muda de Buenos Aires a Barcelona, pero versión intergaláctica.
El tipo mezcla optimismo tech con ambición desmedida. ¿Es viable o es puro marketing? En dos décadas lo sabremos.
Mientras tanto, Bezos sigue quemando billones apostando a que el futuro de la humanidad no está acá abajo.
