Delirante: Jeff Bezos promete millones de personas viviendo en el espacio en solo 20 años

image Vale mencionar que hace rato Bezos quiere su propia estación espacial.

La Luna, según Bezos, es "un regalo del universo". ¿Por qué? Porque su baja gravedad hace que lanzar un kilo de masa desde ahí cueste 30 veces menos energía que desde la Tierra. En criollo: convertir la Luna en una estación de servicio para cohetes. Incluso están desarrollando células solares a partir de regolito lunar. "Si vas a ir a la Luna y quedarte, necesitás usar los recursos de la Luna", sentenció.

Centros de datos en órbita: la apuesta más loca

Acá viene lo más polémico. Bezos sabe que la inteligencia artificial está chupando energía como desesperada. Los centros de datos se están convirtiendo en un "agujero energético" que la Tierra no banca. Su solución: mandarlos al espacio.

La propuesta es construir gigantescos centros de datos de gigavatios orbitando el planeta. Las ventajas son obvias: energía solar 24/7, sin nubes, sin lluvia, sin clima. Y lo más delirante: predice que en dos décadas será más barato que tenerlos en la Tierra.

Embed - Former NASA Astronaut Explains Jeff Bezos's Space Flight | WIRED

El espacio, según él, dejará de ser solo para satélites de comunicaciones y se convertirá en el nuevo centro de la industria pesada y la infraestructura tecnológica global.

¿Y la gente qué hace ahí?

Si los robots y la IA se encargan de toda la producción, ¿para qué vamos a vivir en el espacio? Bezos tiene respuesta: porque queremos. "La mayoría vivirá allí porque quiere", dijo con una tranquilidad que asusta. No es que necesitemos colonizar el espacio para sobrevivir. Es que, según él, será tan fácil y accesible que millones elegirán mudarse. Como quien se muda de Buenos Aires a Barcelona, pero versión intergaláctica.

image

El tipo mezcla optimismo tech con ambición desmedida. ¿Es viable o es puro marketing? En dos décadas lo sabremos.

Mientras tanto, Bezos sigue quemando billones apostando a que el futuro de la humanidad no está acá abajo.

--------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)

Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')

Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo

Flamengo 1 - Racing 0: Cambeses fue figura, pero un gol en contra de Rojo lo quebró