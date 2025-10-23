Boca Juniors viene de perder ante Belgrano de Córdoba, lo cual hace que el próximo partido ante Barracas Central sea una "Finalissima" (en palabras de Tato Aguilera). Claudio Úbeda deberá tomar una decisión importante en el Xeneize: Ander Herrera vs Milton Delgado.
¿QUÉ PASARÁ?
Diego Monroig genera polémica en Boca: Ander Herrera vs Milton Delgado
En Boca Juniors seguramente habrá repercusión por la decisión que pueda tomar Claudio Úbeda. Ander Herrera vs Milton Delgado.
La lesión de Rodrigo Battaglia abrió un panorama impensado para disputar el encuentro que se suspendió por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
Claudio Úbeda, Milton Delgado y Ander Herrera
Una de las primeras cuestiones que llamó la atención del último ciclo de Miguel Ángel Russo en Boca, es el hecho de que no le haya dado lugar a Milton Delgado luego de que este sea uno de los mejores futbolistas en el principio de 2025.
El juvenil volvió a mostrar un gran rendimiento en el Mundial sub 20 y volvió a surgir el debate de si tenía que tener más minutos en el Xeneize.
Esta discusión se volvió a dar en el seno del club de la Ribera, incluso con Rodrigo Battaglia disponible para jugar. En las últimas horas, se dio a conocer que el ex Atlético Mineiro presenta una lesión muscular Grado II del sóleo de la pierna izquierda, lo que lo saca de las canchas por algunas semanas.
Esto abre la posibilidad de que Delgado juegue como titular, pero atención a lo que contó Diego Monroig en ESPN: "Ander Herrera y Williams Alarcón están hoy por delante de Milton Delgado en la consideración para reemplazar a Battaglia.", aseguró el periodista.
Además, uno de los "sueños" de Russo, era juntar a Paredes y Herrera, algo que a priori, todo indica que hará Claudio Úbeda para el encuentro del próximo lunes.
Barracas Central vs Boca y la "Finalissima"
En el mundo Boca se generó polémica por el comentario que hizo Tato Aguilera sobre el partido entre Barracas Central y Boca Juniors.
El periodista de TyC Sports calificó el encuentro como una "Finalissima" y generó debate en redes.
Lo cierto es que el partido del próximo lunes 27 de octubre desde las 16 horas, será fundamental para el club de la Ribera, debido a que si suma de a tres, se acomoda de cara a los playoffs y se mete nuevamente en zona de clasificación directa de Copa Libertadores.
En estos momentos, los dirigidos de Claudio Úbeda están fuera de ambas cosas y necesitan un triunfo como el agua para encarar de la mejor manera posible las últimas tres jornadas.
Además del Guapo, a Boca le quedan los siguientes partidos:
- Estudiantes en condición de visitante
- River en la Bombonera
- Tigre, también en condición de local.
El club de la Ribera se juega todo en la última parte del 2025 que hasta el momento, fue decididamente malo.
