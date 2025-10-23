Diego Monroig genera polémica en Boca: Ander Herrera vs Milton Delgado

Esto abre la posibilidad de que Delgado juegue como titular, pero atención a lo que contó Diego Monroig en ESPN: "Ander Herrera y Williams Alarcón están hoy por delante de Milton Delgado en la consideración para reemplazar a Battaglia.", aseguró el periodista.

image

Además, uno de los "sueños" de Russo, era juntar a Paredes y Herrera, algo que a priori, todo indica que hará Claudio Úbeda para el encuentro del próximo lunes.

Barracas Central vs Boca y la "Finalissima"

En el mundo Boca se generó polémica por el comentario que hizo Tato Aguilera sobre el partido entre Barracas Central y Boca Juniors.

El periodista de TyC Sports calificó el encuentro como una "Finalissima" y generó debate en redes.

Lo cierto es que el partido del próximo lunes 27 de octubre desde las 16 horas, será fundamental para el club de la Ribera, debido a que si suma de a tres, se acomoda de cara a los playoffs y se mete nuevamente en zona de clasificación directa de Copa Libertadores.

En estos momentos, los dirigidos de Claudio Úbeda están fuera de ambas cosas y necesitan un triunfo como el agua para encarar de la mejor manera posible las últimas tres jornadas.

Además del Guapo, a Boca le quedan los siguientes partidos:

Estudiantes en condición de visitante

River en la Bombonera

Tigre, también en condición de local.

El club de la Ribera se juega todo en la última parte del 2025 que hasta el momento, fue decididamente malo.

