Sacudón en Boca: Se filtró la decisión que tomó Riquelme con Claudio Úbeda

Según explicó el periodista de TNT Sports Marcos Bonocore, el presidente de Boca confía en Úbeda y en su cuerpo técnico. Incluso, Riquelme habría hablado con los futbolistas y les transmitió que los vio bien, remarcando que, todos juntos, tienen con qué salir adelante.

En la misma línea, Ezequiel Sosa, periodista de TyC Sports y Picado TV, aseguró en su canal de YouTube que, si no ocurre nada fuera de lo esperado, Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en la próxima Copa Libertadores. Además, sostuvo que Riquelme no está pensando en cambiar de técnico y que el propio Úbeda tampoco considera dar un paso al costado.

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Los argumentos del presidente de Boca

Todo hace indicar que el presidente de Boca ya tiene la decisión tomada y, salvo un imponderable, Claudio Úbeda será el entrenador del Xeneize cuando comience la Copa Libertadores.

A diferencia de lo que ocurría hace algunas semanas, y más allá de que los resultados todavía no terminan de acompañar, en el equipo se empieza a percibir cierta mejoría futbolística, sobre todo desde el partido ante Lanús.

Aquel 3 a 0 en La Fortaleza fue, sin dudas, el mejor encuentro de Boca en lo que va de 2026 y probablemente su actuación más contundente en mucho tiempo.

Luego llegaron los empates 1 a 1 ante San Lorenzo y Unión. Aunque ambos partidos terminaron igualados, desde lo futbolístico se vio una leve evolución si se los compara con actuaciones anteriores.

Evidentemente, el presidente percibe esa mejora en el juego y considera que, si el equipo continúa por este camino, los resultados terminarán llegando.

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De todas maneras, en el fútbol mandan los resultados. Si el club de la Ribera no comienza a sumar victorias, es probable que los cuestionamientos hacia Claudio Úbeda —y también hacia Riquelme por sostenerlo en el cargo— continúen.

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