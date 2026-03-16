Luego del empate de Boca Juniors ante Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el presidente Juan Román Riquelme habría tomado una fuerte decisión respecto al entrenador del club de la Ribera, Claudio Úbeda.
¿SIGUE O NO?
Sacudón en Boca: Se filtró la decisión que tomó Riquelme con Claudio Úbeda
El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, habría tomado una fuerte decisión con Claudio Úbeda.
En el encuentro frente al Tatengue, el Xeneize no tuvo un buen primer tiempo y recién logró mejorar su rendimiento en la segunda etapa. Sin embargo, esa reacción no fue suficiente para quedarse con los tres puntos.
La decisión de Juan Román Riquelme con Claudio Úbeda
Desde el partido ante Racing Club por el Torneo Clausura de 2025, Claudio Úbeda es muy cuestionado por los hinchas.
En aquella oportunidad, toda La Bombonera protestó al unísono cuando el entrenador decidió reemplazar a Alan Velasco por Exequiel Zeballos. Desde ese momento, algo parece haberse quebrado entre el cuerpo técnico y los hinchas del Xeneize.
Actualmente, da la sensación de que la continuidad del entrenador se juega partido a partido. Sin embargo, Juan Román Riquelme ya habría tomado una decisión al respecto.
Según explicó el periodista de TNT Sports Marcos Bonocore, el presidente de Boca confía en Úbeda y en su cuerpo técnico. Incluso, Riquelme habría hablado con los futbolistas y les transmitió que los vio bien, remarcando que, todos juntos, tienen con qué salir adelante.
En la misma línea, Ezequiel Sosa, periodista de TyC Sports y Picado TV, aseguró en su canal de YouTube que, si no ocurre nada fuera de lo esperado, Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en la próxima Copa Libertadores. Además, sostuvo que Riquelme no está pensando en cambiar de técnico y que el propio Úbeda tampoco considera dar un paso al costado.
Los argumentos del presidente de Boca
Todo hace indicar que el presidente de Boca ya tiene la decisión tomada y, salvo un imponderable, Claudio Úbeda será el entrenador del Xeneize cuando comience la Copa Libertadores.
A diferencia de lo que ocurría hace algunas semanas, y más allá de que los resultados todavía no terminan de acompañar, en el equipo se empieza a percibir cierta mejoría futbolística, sobre todo desde el partido ante Lanús.
Aquel 3 a 0 en La Fortaleza fue, sin dudas, el mejor encuentro de Boca en lo que va de 2026 y probablemente su actuación más contundente en mucho tiempo.
Luego llegaron los empates 1 a 1 ante San Lorenzo y Unión. Aunque ambos partidos terminaron igualados, desde lo futbolístico se vio una leve evolución si se los compara con actuaciones anteriores.
Evidentemente, el presidente percibe esa mejora en el juego y considera que, si el equipo continúa por este camino, los resultados terminarán llegando.
De todas maneras, en el fútbol mandan los resultados. Si el club de la Ribera no comienza a sumar victorias, es probable que los cuestionamientos hacia Claudio Úbeda —y también hacia Riquelme por sostenerlo en el cargo— continúen.
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