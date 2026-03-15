Unión 1-1 Boca: un Xeneize deslucido no pudo hacer nada con un Tatengue más claro

Boca y Unión empataron 1-1 por la fecha 11 del Torneo Apertura. En el Estadio 15 de Abril, en un encuentro con actividad en ambas áreas, Xeneize y Tatengue no lograron sacarse diferencias a pesar de haber tenido situaciones claras de gol para ampliar el marcador.

Como era de esperarse, Unión fue un rival duro para Boca. El Tatengue es una de las sorpresas del campeonato, está segundo en la Zona A y ha demostrado ser un equipo práctico, funcional. Pragmático y efectivo. Esta noche, en Santa Fe, no fue la excepción.

El conjunto local le cedió la iniciativa con la pelota al visitante y cerraba bien atrás. Juntaba sus filas, obturaba caminos internos y obliga al Xeneize a jugar mucho entre sus dos centrales y a lateralizar. Y, cuando podía, contragolpeaba.

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Unión metió el primero al minuto 41', con una volea de Palacios, antes de finalizar el primer tiempo. Boca lo empataría a poco de haber empezado el segundo, con un rebote que capturó Merentiel.

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Boca vs. Unión por la fecha 11 del Torneo Apertura Boca visitó a Unión FOTO NA @clubaunion

Ambos tuvieron chances claras de gol luego de haber convertido el primero, pero los arqueros -Mansilla de un lado y Marchesín del otro-, respondieron muy bien.

El semblante fue un Unión que tenía las cosas más claras, conocía bien sus fortalezas y debilidades y que le planteó un partido incómodo a Boca. Por el lado del Xeneize, quedó expuesta una significativa falta de creatividad y movimiento por parte de sus futbolistas para intentar romper un bloque cerrado como el de esta noche.

Boca retrocedió. Unión avanzó.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Unión y Boca igualaron 1-1

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Live Blog Post ¡GOL DE BOCA! VIDEO: Merentiel capta un rebote y pone el empata Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2033367226577805749&partner=&hide_thread=false CHILENA DE BAREIRO Y MERENTIEL LO EMPATÓ DE REBOTE PARA BOCA VS. UNIÓN #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/4JuHqbjloP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 16, 2026

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Palacios vence a Marchesín de media vuelta Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2033358451749912639&partner=&hide_thread=false GOLAZO DE PALACIOS PARA EL 1-0 DE UNIÓN ANTE BOCA #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/JqYqaVejkv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 16, 2026

Live Blog Post ¡Unión salva en la línea un gol cantado de Merentiel! VIDEO: Milagrosa corrida de Del Blanco Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2033355188673654972&partner=&hide_thread=false DEL BLANCO LA SACÓ EN LA LÍNEAUna jugada rápida puede cambiar el partido.Y una batería a tiempo, también.Que nunca te falte una buena batería. Llamá a Moura Ya en https://t.co/5T1YkVGQ59 y te la cambian en 50 minutos con entrega e instalación gratis.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/8Mjoc1HC12 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 16, 2026

Live Blog Post El Xeneize va a necesitar mayor movilidad si quiere romper el férreo cerrojo del Tatengue

Live Blog Post ¡Qué zapatazo sacó Tarragona! VIDEO: Marchesín responde bien Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2033349104324030565&partner=&hide_thread=false Tarragona probó de afuera y Marchesín TAPÓ para salvar a Boca ante Unión #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Zz9Q87M8pt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 16, 2026 VER +

Live Blog Post "¡Todos juntos!": Qué le pide Madelón a sus jugadores El grito de "¡Todos juntos!" es de Leo Madelón. El entrenador quiere que sus futbolistas se mantengan juntos, compactos. Quiere un equipo que le cierre líneas de pase por dentro a Boca y lo obligue a lateralizar. Por ahora, Unión es una roca.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post TV: Dónde ver Boca vs. Unión El partido se transmite por TNT Sports.

Live Blog Post Formación confirmada en Boca Marchesín; Weingandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Delgado, Ascaíbar, Aranda; Merentiel, Bareiro

Live Blog Post El Xeneize está con el mismo invicto que Unión, pero distinto Boca lleva 5 partidos sin derrotas, al igual que el Tatengue. Sin embargo, acumula 4 empates y una victoria.

Live Blog Post Formación confirmada en Unión Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini, Cuello; Tarragona, Estigarribia

Live Blog Post El incómodo invicto de Unión que Boca buscará romper El Tatengue no pierde hace 5 partidos. Acumula 2 empates y 3 victorias. En la última fecha le sacó un espectacular empate a Independiente en Avellaneda, en un electrizante encuentro que terminó 4-4.

Live Blog Post Claudio Úbeda, coherente: la decisión para enfrentar a Unión esta noche El DT repite el mismo equipo de la fecha pasada, ante San Lorenzo, que también es el mismo de la fecha anterior, ante Lanús. Por lo mostrado en los últimos dos cotejo, Úbeda parece haber encontrado el equipo, aunque todavía queda mucho por recorrer para encontrar el funcionamiento.

Live Blog Post TV: Dónde ver Boca vs. Unión El partido se transmite por TNT Sports.

Live Blog Post Árbitro y VAR del partido Yael Falcón Pérez será el árbitro del partido y en el VAR lo acompañará Lucas Novelli.