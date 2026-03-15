Boca y Unión empataron 1-1 por la fecha 11 del Torneo Apertura. En el Estadio 15 de Abril, en un encuentro con actividad en ambas áreas, Xeneize y Tatengue no lograron sacarse diferencias a pesar de haber tenido situaciones claras de gol para ampliar el marcador.
Unión 1-1 Boca: un Xeneize deslucido no pudo hacer nada con un Tatengue más claro
Unión le jugó de igual a igual a un Boca que retrocedió en su crecimiento. Ambos equipos tuvieron varias chances claras de gol.
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Final del partido: Unión y Boca igualaron 1-1
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Posibles formaciones en Boca y Unión
Como era de esperarse, Unión fue un rival duro para Boca. El Tatengue es una de las sorpresas del campeonato, está segundo en la Zona A y ha demostrado ser un equipo práctico, funcional. Pragmático y efectivo. Esta noche, en Santa Fe, no fue la excepción.
El conjunto local le cedió la iniciativa con la pelota al visitante y cerraba bien atrás. Juntaba sus filas, obturaba caminos internos y obliga al Xeneize a jugar mucho entre sus dos centrales y a lateralizar. Y, cuando podía, contragolpeaba.
Unión metió el primero al minuto 41', con una volea de Palacios, antes de finalizar el primer tiempo. Boca lo empataría a poco de haber empezado el segundo, con un rebote que capturó Merentiel.
Ambos tuvieron chances claras de gol luego de haber convertido el primero, pero los arqueros -Mansilla de un lado y Marchesín del otro-, respondieron muy bien.
El semblante fue un Unión que tenía las cosas más claras, conocía bien sus fortalezas y debilidades y que le planteó un partido incómodo a Boca. Por el lado del Xeneize, quedó expuesta una significativa falta de creatividad y movimiento por parte de sus futbolistas para intentar romper un bloque cerrado como el de esta noche.
Boca retrocedió. Unión avanzó.
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