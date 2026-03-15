urgente24
en vivo TORNEO APERTURA

Unión 1-1 Boca: un Xeneize deslucido no pudo hacer nada con un Tatengue más claro

Boca y Unión empataron por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026
FOTO NA @BocaJrsOficial
Boca y Unión empataron por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026
FOTO NA @BocaJrsOficial

Unión le jugó de igual a igual a un Boca que retrocedió en su crecimiento. Ambos equipos tuvieron varias chances claras de gol.

15 de marzo de 2026 - 20:59
POD 3_980x90

EN VIVO

Boca y Unión empataron 1-1 por la fecha 11 del Torneo Apertura. En el Estadio 15 de Abril, en un encuentro con actividad en ambas áreas, Xeneize y Tatengue no lograron sacarse diferencias a pesar de haber tenido situaciones claras de gol para ampliar el marcador.

Embed

Como era de esperarse, Unión fue un rival duro para Boca. El Tatengue es una de las sorpresas del campeonato, está segundo en la Zona A y ha demostrado ser un equipo práctico, funcional. Pragmático y efectivo. Esta noche, en Santa Fe, no fue la excepción.

El conjunto local le cedió la iniciativa con la pelota al visitante y cerraba bien atrás. Juntaba sus filas, obturaba caminos internos y obliga al Xeneize a jugar mucho entre sus dos centrales y a lateralizar. Y, cuando podía, contragolpeaba.

Unión metió el primero al minuto 41', con una volea de Palacios, antes de finalizar el primer tiempo. Boca lo empataría a poco de haber empezado el segundo, con un rebote que capturó Merentiel.

Boca vs. Unión por la fecha 11 del Torneo Apertura
Boca visit&oacute; a Uni&oacute;n

Boca visitó a Unión

Ambos tuvieron chances claras de gol luego de haber convertido el primero, pero los arqueros -Mansilla de un lado y Marchesín del otro-, respondieron muy bien.

El semblante fue un Unión que tenía las cosas más claras, conocía bien sus fortalezas y debilidades y que le planteó un partido incómodo a Boca. Por el lado del Xeneize, quedó expuesta una significativa falta de creatividad y movimiento por parte de sus futbolistas para intentar romper un bloque cerrado como el de esta noche.

Boca retrocedió. Unión avanzó.

Resumen del partido

Live Blog Post

Final del partido: Unión y Boca igualaron 1-1

Live Blog Post

¡Pittón metió el disparo y Marchesín respondió! VIDEO: Unión casi marca de tiro libre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2033372292810441075&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

¡Mansilla le gana el mano a mano a Bareiro! VIDEO: Mansilla puso el brazo y el paraguayo se lo perdió

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033369828455506271&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡GOL DE BOCA! VIDEO: Merentiel capta un rebote y pone el empata

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2033367226577805749&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Comienza el 2T

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Palacios vence a Marchesín de media vuelta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2033358451749912639&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡Unión salva en la línea un gol cantado de Merentiel! VIDEO: Milagrosa corrida de Del Blanco

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2033355188673654972&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

El Xeneize va a necesitar mayor movilidad si quiere romper el férreo cerrojo del Tatengue

Live Blog Post

¡Qué zapatazo sacó Tarragona! VIDEO: Marchesín responde bien

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2033349104324030565&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

"¡Todos juntos!": Qué le pide Madelón a sus jugadores

El grito de "¡Todos juntos!" es de Leo Madelón. El entrenador quiere que sus futbolistas se mantengan juntos, compactos. Quiere un equipo que le cierre líneas de pase por dentro a Boca y lo obligue a lateralizar. Por ahora, Unión es una roca.

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

TV: Dónde ver Boca vs. Unión

El partido se transmite por TNT Sports.

Live Blog Post

Formación confirmada en Boca

Marchesín; Weingandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Delgado, Ascaíbar, Aranda; Merentiel, Bareiro

Live Blog Post

El Xeneize está con el mismo invicto que Unión, pero distinto

Boca lleva 5 partidos sin derrotas, al igual que el Tatengue. Sin embargo, acumula 4 empates y una victoria.

Live Blog Post

Formación confirmada en Unión

Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini, Cuello; Tarragona, Estigarribia

Live Blog Post

El incómodo invicto de Unión que Boca buscará romper

El Tatengue no pierde hace 5 partidos. Acumula 2 empates y 3 victorias. En la última fecha le sacó un espectacular empate a Independiente en Avellaneda, en un electrizante encuentro que terminó 4-4.

Live Blog Post

Claudio Úbeda, coherente: la decisión para enfrentar a Unión esta noche

El DT repite el mismo equipo de la fecha pasada, ante San Lorenzo, que también es el mismo de la fecha anterior, ante Lanús. Por lo mostrado en los últimos dos cotejo, Úbeda parece haber encontrado el equipo, aunque todavía queda mucho por recorrer para encontrar el funcionamiento.

Live Blog Post

TV: Dónde ver Boca vs. Unión

El partido se transmite por TNT Sports.

Live Blog Post

Árbitro y VAR del partido

Yael Falcón Pérez será el árbitro del partido y en el VAR lo acompañará Lucas Novelli.

Live Blog Post

Posibles formaciones en Boca y Unión

Boca: Marchesín; Weingandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Delgado, Ascaíbar, Aranda; Merentiel, Bareiro

Unión: Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini, Cuello; Tarragona, Estigarribia

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES