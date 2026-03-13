Durante los últimos días el mundo Boca se encolumnó detrás de la posible ampliación de La Bombonera, pero hay otro tema que mantiene en vilo a los hinchas y es la posible llegada de Paulo Dybala en julio. Ahora surgió nueva información desde Italia donde indicaron cuál sería el futuro de La Joya que se encuentra en la Roma.
"IMPOSIBLE"
Impacto total en Boca por la última noticia sobre el futuro de Dybala
Desde Italia confirmaron cuál será el futuro de Paulo Dybala y la noticia impactó de lleno en el mundo Boca.
Desde hace meses se viene hablando de la posibilidad de que Paulo Dybala se convierta en jugador de Boca. El cordobés termina contrato con la Roma en junio y en el medio tanto Leandro Paredes como Juan Román Riquelme entablaron contacto con él para convencerlo de que se ponga la camiseta azul y oro con el objetivo de buscar la séptima Copa Libertadores.
El caso es que así como Boca quiere quedarse con Dybala, Roma también mostró intenciones de mantenerlo y es por eso que le presentó una oferta para que renueve su contrato, aunque este nuevo vínculo sería con una baja sustancial en el salario. Ante esto medios italianos reflejaron la determinación que tomaría La Joya con su futuro.
Paulo Dybala se acerca a Boca
Según publicó Tutto Mercato, “su renovación es prácticamente imposible” y es por eso que todo indica que Dybala dejará la Roma en condición de libre una vez que se termine esta temporada. Desde el club de la capital italiana sostienen que no pueden mantener al cordobés con su salario actual teniendo en cuenta su prestación adentro del campo, la cual es cada vez menor debido a sus lesiones.
Por otra parte el periodista Nicoló Schira aseguró que Boca ya le ofreció a Dybala un contrato con fecha expiración para diciembre del 2028. Claramente el Xeneize no puede competir con ofertas millonarias de otras latitudes como Arabia Saudita o Estados Unidos, pero sí le puso sobre la mesa un contrato que lo convertiría en uno de los mejores pagos del país.
En Italia dan casi hecha la llegada de Dybala a Boca por una cuestión deportiva, pero hay otro punto importante que empieza a pesar y es lo familiar. Paulo y Oriana Sabatini, su esposa, ya tuvieron a su primera hija y la idea sería asentarse nuevamente en la Argentina, por lo que hay varios aspectos que hacen que el Xeneize se frote las manos.
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