Impacto total en Boca por la última noticia sobre el futuro de Dybala

En Italia dan casi hecha la llegada de Dybala a Boca por una cuestión deportiva, pero hay otro punto importante que empieza a pesar y es lo familiar. Paulo y Oriana Sabatini, su esposa, ya tuvieron a su primera hija y la idea sería asentarse nuevamente en la Argentina, por lo que hay varios aspectos que hacen que el Xeneize se frote las manos.

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