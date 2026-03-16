Conmoción en el periodismo deportivo: Falleció Marcelo Araujo

Con su estilo particular, que combinaba análisis, ironía y una narración muy característica de las jugadas, se convirtió en una de las voces más reconocidas del fútbol. También fue protagonista en distintas etapas de las transmisiones del fútbol argentino, incluida la etapa de Fútbol para Todos en la TV Pública.

En los últimos años estaba alejado de los medios, aunque sus relatos volvieron a circular con frecuencia en redes sociales, donde muchos recordaron momentos icónicos de su carrera. Su fallecimiento marca el adiós a uno de los relatores más influyentes del periodismo deportivo argentino.

Muchos apodos de futbolistas fueron puestos por Araujo también, dejando claro su nivel de creatividad en cada relato. Además, uno de sus mayores distintivos, era nombrar el segundo nombre de cada futbolista.

Embed - Los relatos más divertidos de Marcelo Araujo

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