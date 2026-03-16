Si hay un relator que, sin dudas, marcó una era en el periodismo deportivo argentino, ese fue Marcelo Araujo. Su fallecimiento, confirmado a los 78 años, generó una profunda conmoción en el mundo de los medios y del fútbol en Argentina.
TRISTEZA
Conmoción en el periodismo deportivo: Falleció Marcelo Araujo
Falleció Marcelo Araujo, uno de los relatores más importantes en la historia del fútbol argentino. Tristeza en el periodismo deportivo.
La confirmación llegó a través de Fernando Pacini en radio La Red. “Lamentablemente, durante la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo”, expresó quien fue su comentarista durante la etapa de Fútbol para Todos en la TV Pública.
Confirmación del fallecimiento de Marcelo Araujo
El histórico relator argentino Marcelo Araujo, cuyo nombre era Lázaro Jaime Zilberman, falleció este lunes a la madrugada a los 78 años tras permanecer internado durante los últimos días en una clínica de Vicente López. Según se informó, no habrá velatorio y sus restos serán cremados el martes en el cementerio de Chacarita.
La noticia fue confirmada por su amigo y ex compañero de transmisiones Fernando Pacini en radio La Red. La muerte del periodista generó una fuerte conmoción en el ambiente del periodismo deportivo argentino.
Trayectoria en el periodismo deportivo
Nacido en el barrio porteño de Villa Crespo, Araujo estuvo ligado a la comunicación desde muy joven. Sus primeros pasos los dio en la década de 1970 junto a Fernando Niembro, aunque alcanzó gran popularidad en agosto de 1989 cuando comenzó a conducir Fútbol de Primera junto a Enrique Macaya Márquez, en una dupla que marcó una época en la televisión argentina.
Con su estilo particular, que combinaba análisis, ironía y una narración muy característica de las jugadas, se convirtió en una de las voces más reconocidas del fútbol. También fue protagonista en distintas etapas de las transmisiones del fútbol argentino, incluida la etapa de Fútbol para Todos en la TV Pública.
En los últimos años estaba alejado de los medios, aunque sus relatos volvieron a circular con frecuencia en redes sociales, donde muchos recordaron momentos icónicos de su carrera. Su fallecimiento marca el adiós a uno de los relatores más influyentes del periodismo deportivo argentino.
Muchos apodos de futbolistas fueron puestos por Araujo también, dejando claro su nivel de creatividad en cada relato. Además, uno de sus mayores distintivos, era nombrar el segundo nombre de cada futbolista.
+ EN GOLAZO24
Impacto total en Boca por la última decisión de Chiquito Romero
OLGA sacudió Boca Juniors: Expectativa total por Paulo Dybala
Terremoto en River por la tremenda revelación que hicieron sobre Chacho Coudet