Impacto total en Boca por la última decisión de Chiquito Romero

En esta sintonía y con su contrato en Boca terminado en diciembre de 2025, el periodista Federico Cristofanelli aseguró: "Cuelga los guantes: Sergio Chiquito Romero se retira del fútbol a los 39 años y se lanzará como entrenador. Quiere ser DT principal, no entrenador de arqueros (ya tiene definido a su CT).

En cuanto al final de su carrera como futbolista, el periodista de Infobae dijo: "Tuvo varias ofertas, pero no quería moverse de Buenos Aires por motivos familiares. Estaba dispuesto a ser suplente de Facundo Cambeses en Racing, pero no lo llamaron. Su último partido oficial fue la final de Copa Argentina con Argentinos Juniors. ".

Si bien contractualmente su vínculo con Boca terminó en 2025, su relación con la gente del Xeneize tuvo altibajos, terminando de mala manera la relación y sin lugar en el equipo principal.

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Logros en la carrera de Chiquito Romero

Hay quienes recordarán a Chiquito Romero por aquella tarde del 9 de julio de 2014, cuando Argentina eliminó a Países Bajos por penales en el Mundial de Brasil.

Otros lo recordarán por su etapa en Boca Juniors y por haber sido uno de los grandes responsables de que el Xeneize llegara a la final de la Copa Libertadores 2023.

También habrá quienes tengan presente su encontronazo con algunos hinchas en La Bombonera, luego de la derrota ante River en el Superclásico de septiembre de 2024.

Lo cierto es que, más allá de los distintos momentos de su carrera, los números de Romero reflejan una trayectoria muy destacada:

Máximo arquero argentino con presencias en la Selección: 96 partidos

Campeón del Mundial Sub 20 en 2007

Campeón olímpico en Beijing 2008

Subcampeón del mundo y de la Copa Libertadores

Siete títulos a nivel clubes (2 con AZ Alkmaar, 4 con Manchester United y 1 con Boca)

Embed - CUALQUIER ARGENTINO SE EMOCIONA SEMIFINAL PENALES ARGENTINA 0(4) HOLANDA 0(2) MUNDIAL BRASIL 2014

De esta manera, se retira un arquero que tuvo una enorme trascendencia en el fútbol del siglo XXI. Ahora quedará por ver qué camino tomará en su nueva etapa, ya que todo indica que buscará iniciar su carrera como entrenador.

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