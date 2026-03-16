OLGA sacudió Boca Juniors: Expectativa total por Paulo Dybala

Da la sensación de que, desde la victoria ante Lanús (su mejor partido en el año), el equipo solo muestra chispazos de buen juego y no actuaciones contundentes como la que tuvo en aquellos 90 minutos en La Fortaleza, después de que el Granate se consagrara campeón de la Recopa Sudamericana.

A priori, lo que más preocupa al cuerpo técnico y a la dirigencia es la faceta defensiva, que viene mostrando varios problemas en los últimos encuentros.

Por lo pronto, el próximo compromiso del Xeneize será el domingo 22 de marzo, cuando reciba a Instituto de Córdoba en La Bombonera por la fecha 12 del Torneo Apertura.

Embed

OLGA y Expectativa por Paulo Dybala

Si bien hoy el foco de Boca está puesto en el Torneo Apertura, el próximo jueves 19 de marzo será una fecha clave, ya que se conocerán los rivales de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Sin dudas, el certamen continental es el gran anhelo del Xeneize y uno de los nombres que suena para reforzar el plantel a mitad de año es el de Paulo Dybala.

Según publicó el medio italiano Tutto Mercato, “su renovación en Roma es prácticamente imposible”, por lo que todo indica que el delantero dejará el club italiano en condición de libre cuando finalice la temporada.

Por otro lado, el periodista Nicoló Schira aseguró que Boca ya le habría ofrecido a Dybala un contrato con vencimiento en diciembre de 2028.

En ese contexto, en las últimas horas también se dio a conocer la programación del canal de streaming OLGA. Allí se anunció que Oriana Sabatini, junto al periodista Paulo Kablan, estará al frente de True Crime un nuevo contenido on demand del canal que repasará distintos casos policiales.

image

Esta noticia generó ilusión entre los simpatizantes del Xeneize, ya que si la pareja de Dybala tiene trabajo en Argentina, muchos creen que podría ser un indicio de un posible regreso del futbolista al país.

+ EN GOLAZO24

Terremoto en River por la tremenda revelación que hicieron sobre Chacho Coudet

Unión 1-1 Boca: un Xeneize deslucido no pudo hacer nada con un Tatengue más claro