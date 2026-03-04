urgente24
Lanús 0-3 Boca: un Xeneize activo y fresco se llevó puesto al Granate

Tomás Aranda tuvo un gran debut como titular y fue clave para el triunfo de Boca

Tomás Aranda tuvo un gran debut como titular y fue clave para el triunfo de Boca

Tomás Aranda tuvo un gran debut como titular y fue clave para el triunfo de Boca

Boca despachó a Lanús con una goleada. Con Tomás Aranda en un buen nivel, el Xeneize mejoró notablemente y dejó sensaciones positivas.

4 de marzo de 2026 - 17:55

EN VIVO

Boca venció 3-0 a Lanús por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. En el Estadio Ciudad de Lanús, el Xeneize se impuso con contundencia ante el local. Un doblete de Miguel Merentiel y otro de Santiago Ascacíbar le dieron los goles de la victoria.

Boca ganó. Y ganó bien. Hizo el que probablemente haya sido su mejor partido en mucho tiempo. En el 2026, por lo menos.

Una de las razones está en Tomás Aranda. El entrenador decidió darle un voto de confianza y lo colocó de titular. Fue un gran acierto. El volante le aportó frescura y creatividad a los avances ofensivos, usualmente limitados a individualidades esporádicas. Por el contrario, Aranda trajo conexión entre los jugadores Xeneizes, verticalidad, sorpresa.

En general, a Boca se lo notó activo. Con vitalidad. Colectivamente hizo un buen partido, y ese sentir colectivo elevó el rendimiento individual de todos. Blanco no tuvo exceso de protagonismo, Merentiel volvió al gol y se complementó bien con Bareiro, Ascacíbar tuvo su mejor actuación desde que llegó, Paredes lideró, Delgado fue garantía. Y Aranda empujó.

Enfrente, a Lanús se lo vio ciertamente cansado. Como si la resaca del gran título ante Flamengo todavía permaneciera. Con ausencias considerables, como la de Rodrigo Castillo y Marcelino Moreno, le costó muchísimo generar volumen de juego y acercarse al arco de Marchesín.

Boca lo aprovechó y facturó. El Xeneize comenzó a revertir así la pálida imagen que ofreció en lo que va de la temporada. Claudio Úbeda parece haber encontrado el equipo. Las bases, los cimientos para empezar a construir.

Resumen del partido

Final del partido: Boca venció 3-0 a Lanús

El Xeneize saca el pie del acelerador y el Granate se acerca, pero sin demasiado peligro

¡GOL DE BOCA! VIDEO: Merentiel le pone un moño a una gran jugada Xeneize

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029367443781480867&partner=&hide_thread=false
Dominio absoluto del Xeneize, ante un Granate repleto de agujeros

Comienza el 2T

Final del 1T

¡GOL DE BOCA! VIDEO: Merentiel cabecea solo y pone el 2-0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029354185553018893&partner=&hide_thread=false
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Ascacíbar patea desde afuera y pone el 1-0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029350332640149710&partner=&hide_thread=false
Comienza el partido

Festeja Boca y lo sufre Lanús: el crack Granate que es baja por lesión

Marcelino Moreno, el "10" de Lanús, se pierde el cotejo ante Boca por una lesión. Según indicaron, tiene una metatarsalgia en el pie izquierdo por la que debió infiltrarse para jugar la final ante Flamengo.

Equipos confirmados en Lanús y Boca

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, Watson; Carrera, Bou

Boca: Marchesín; Weingandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado, Aranda; Bareiro, Merentiel

Más allá de la Recopa: el errático presente de Lanús en el Torneo Apertura

No ha sido un buen comienzo del Granate en el Apertura. Marcha décimo, con 9 puntos y bastante lejos del líder, Vélez, que tiene 18. Eso sí, cuenta con dos partidos menos en su haber, que lógicamente deberá recuperar.

Aunque con los partidos de ida-vuelta ante Flamengo por la Recopa Sudamericana como aliciente, el campeonato local necesita de un Lanús que recupere terreno. Sus últimos encuentros no son buenos: empató 1-1 con Defensa y Justicia, perdió 2-0 ante Independiente, empató 1-1 ante Talleres y también igualó 2-2 contra Instituto.

Hoy se va a sentir: la baja sensible que tendrá Lanús y los hinchas duelan

Rodrigo Castillo ya no es más jugador de Lanús. Se marchó a Fluminense, luego de haberse consagrado campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con este histórico equipo de Mauricio Pellegrino.

El Granate se lo había comprado a Gimnasia y Esgrima de La Plata en 1,8 millones de dólares y lo terminó vendiendo a Brasil en cerca de 10 millones.

Castillo era el 9 de área y punto de referencia de todos los ataques de Lanús. Un delantero autosuficiente, capaz de provocar situaciones de gol con poco. Su influencia no estaba solo en las redes sino también en la dinámica colectiva. De hecho, en lo que jugó del Torneo Apertura 2026 llegó a ser de los máximos asistidores del campeonato.

Los hinchas de Lanús eligen sus ídolos en la previa del partido: del equipo histórico a los héroes inesperados

Mientras los hinchas Granates llegan al estadio para el partido, en diálogo con la prensa discuten sobre qué lugar le dan al equipo de Mauricio Pellegrino en la historia del club, tras la consagración en la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026.

"Top 3. Top 2 también, después del equipo del 2007 tranquilamente puede ser el top 2", dijo uno. También se refirió a los protagonistas de este buen presente Grana. "Canale va a quedar en la historia de este equipo. Vi muchos tatuajes de Canale", sostuvo el hincha sobre el defensor paraguayo, que metió el gol agónico al minuto 118' para poner el 2-2 ante Flamengo.

Otro dijo: "Marcelino se lo ganó. Castillo también. Bueno, el Cali (Izquierdoz). El que no esperaba nadie es Canale".

"Este equipo está en lo más alto", aventuró otro.

"El plantel de Almirón de 2016 fue el pick de competitividad", sostuvo uno más.

Úbeda finalmente dio el paso: el juvenil que va de titular ante Lanús

Tomás Aranda, de 18 años, se ganó la consideración del entrenador para la titularidad esta noche. Luego de haber tenido un muy buen ingreso frente a Gimnasia de Mendoza -y de otros promisorios ingresos en los cotejo vs. Vélez, Platense, Racing y Gimnasia de Chivilcoy-, Úbeda creyó que el volante podía aportarle creatividad y volumen de juego al equipo.

Miércoles de Copa Libertadores: los equipos buscan dar el último paso

La Copa Libertadores también tiene su fase de repechaje este miércoles. Se juega la tercera fase, que es la última antes de lograr el boleto a la fase de grupos y así disputar la competencia. Los partidos de esta noche son:

  • Carabobo FC vs. Sporting Cristal
  • O'higgins vs. Deportes Tolima
Es noche de Copa Sudamericana en un miércoles a puro fútbol

Este miércoles se completa la fase preliminar de la Copa Sudamericana, que definirá a aquellos que accedan al certamen y que serán repartidos en los distintos grupos. Los partidos de esta noche son:

  • Caracas FC vs. Metropolitanos FC
  • Blooming vs. San Antonio
  • U. de Chile vs. Palestino
  • Sportivo Trinidense vs. Olimpia
  • Atlético Nacional vs. Millonarios
  • Deportivo Cuenca vs. Libertad
TV: Dónde ver Lanús vs. Boca

El partido se transmite por ESPN Premium.

Árbitro y VAR del partido

El árbitro será Darío Herrera y lo acompañará en el VAR Lucas Novelli.

Posibles formaciones en Lanús y Boca

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Watson, Carrera; Bou

Boca: Marchesín; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Ascacíbar, Delgado, Aranda; Merentiel, Bareiro

CONSPIRACIONES