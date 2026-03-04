Lanús 0-3 Boca: un Xeneize activo y fresco se llevó puesto al Granate

Live Blog Post

Los hinchas de Lanús eligen sus ídolos en la previa del partido: del equipo histórico a los héroes inesperados

Mientras los hinchas Granates llegan al estadio para el partido, en diálogo con la prensa discuten sobre qué lugar le dan al equipo de Mauricio Pellegrino en la historia del club, tras la consagración en la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026.

"Top 3. Top 2 también, después del equipo del 2007 tranquilamente puede ser el top 2", dijo uno. También se refirió a los protagonistas de este buen presente Grana. "Canale va a quedar en la historia de este equipo. Vi muchos tatuajes de Canale", sostuvo el hincha sobre el defensor paraguayo, que metió el gol agónico al minuto 118' para poner el 2-2 ante Flamengo.

Otro dijo: "Marcelino se lo ganó. Castillo también. Bueno, el Cali (Izquierdoz). El que no esperaba nadie es Canale".

"Este equipo está en lo más alto", aventuró otro.

"El plantel de Almirón de 2016 fue el pick de competitividad", sostuvo uno más.