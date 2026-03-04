Boca venció 3-0 a Lanús por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. En el Estadio Ciudad de Lanús, el Xeneize se impuso con contundencia ante el local. Un doblete de Miguel Merentiel y otro de Santiago Ascacíbar le dieron los goles de la victoria.
Lanús 0-3 Boca: un Xeneize activo y fresco se llevó puesto al Granate
Boca despachó a Lanús con una goleada. Con Tomás Aranda en un buen nivel, el Xeneize mejoró notablemente y dejó sensaciones positivas.
22:52
Final del partido: Boca venció 3-0 a Lanús
22:36
El Xeneize saca el pie del acelerador y el Granate se acerca, pero sin demasiado peligro
22:22
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Merentiel le pone un moño a una gran jugada Xeneize
22:18
Dominio absoluto del Xeneize, ante un Granate repleto de agujeros
22:04
Comienza el 2T
21:46
Final del 1T
21:30
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Merentiel cabecea solo y pone el 2-0
21:13
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Ascacíbar patea desde afuera y pone el 1-0
21:00
Comienza el partido
20:52
20:48
Equipos confirmados en Lanús y Boca
20:15
19:48
19:19
18:58
-
17:58
-
-
-
Boca ganó. Y ganó bien. Hizo el que probablemente haya sido su mejor partido en mucho tiempo. En el 2026, por lo menos.
Una de las razones está en Tomás Aranda. El entrenador decidió darle un voto de confianza y lo colocó de titular. Fue un gran acierto. El volante le aportó frescura y creatividad a los avances ofensivos, usualmente limitados a individualidades esporádicas. Por el contrario, Aranda trajo conexión entre los jugadores Xeneizes, verticalidad, sorpresa.
En general, a Boca se lo notó activo. Con vitalidad. Colectivamente hizo un buen partido, y ese sentir colectivo elevó el rendimiento individual de todos. Blanco no tuvo exceso de protagonismo, Merentiel volvió al gol y se complementó bien con Bareiro, Ascacíbar tuvo su mejor actuación desde que llegó, Paredes lideró, Delgado fue garantía. Y Aranda empujó.
Enfrente, a Lanús se lo vio ciertamente cansado. Como si la resaca del gran título ante Flamengo todavía permaneciera. Con ausencias considerables, como la de Rodrigo Castillo y Marcelino Moreno, le costó muchísimo generar volumen de juego y acercarse al arco de Marchesín.
Boca lo aprovechó y facturó. El Xeneize comenzó a revertir así la pálida imagen que ofreció en lo que va de la temporada. Claudio Úbeda parece haber encontrado el equipo. Las bases, los cimientos para empezar a construir.
