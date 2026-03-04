La agroindustria argentina reafirmó su lugar como columna vertebral del comercio exterior en 2025. Como destacó Bichos de Campo, una de cada cuatro divisas que ingresaron por exportaciones provino del complejo soja, de acuerdo con los datos oficiales divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
ORO VERDE
Soja imparable: uno de cada cuatro dólares que exporta Argentina sale del campo
El agro volvió a liderar las exportaciones en 2025 y la soja explicó casi el 25% de las divisas que ingresaron al país.
En total, el país exportó US$87.111 millones en bienes, un 9,3% más que en 2024, con el agro liderando el crecimiento y representando el 93% del total de los envíos al exterior. El complejo del girasol fue el que más creció, 49,7% interanual, seguido por el triguero y el de oro y plata, con aumentos del 32% y 27,7%, respectivamente.
Solo dos complejos presentaron caídas interanuales: el Maicero, que bajó -8,3%, y el automotriz, con una merma de -2,5%.
El agro se reafirma como motor exportador
El complejo soja fue el protagonista indiscutido de la performance exportadora, generando aproximadamente US$21.442 millones, equivalente al 24,6% de todas las exportaciones argentinas de bienes en 2025. Esa participación posiciona a la oleaginosa no solo como el principal producto de la canasta exportadora, sino también como un termómetro del rendimiento de la economía externa del país frente a un contexto global todavía incierto.
Dentro de la soja, las manufacturas de origen agropecuario —principalmente harina y pellets, así como aceite de soja— explicaron la mayor parte del valor, con destinos repartidos entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Unión Europea y Medio Oriente. China siguió siendo un comprador clave, con ventas por más de US$4.500 millones en porotos de soja, consolidando relaciones comerciales históricas que sostienen la competitividad argentina en este segmento.
Diversificación exportadora: más allá de la soja
Aunque la soja concentró la atención, otros sectores productivos también destacaron en 2025. El complejo petrolero-petroquímico aportó un 13,5% del total exportado, impulsado por la producción y exportación de hidrocarburos, mientras que el sector automotriz representó un 10,1%.
El complejo maicero aportó un 7,6%, seguido por otros como carne bovina, girasol, lácteos, pesca y economías regionales —incluyendo productos como maní, cebada, limón y yerba mate— que contribuyeron al entramado exportador nacional.
El complejo triguero, por ejemplo, registró un incremento notable gracias a una cosecha récord, con ventas por US$3.649 millones, un 32% más que en 2024, según datos oficiales. Y el sector girasol mostró un salto extraordinario cercano al 50% en sus ingresos, reflejando una fuerte demanda internacional, especialmente de India y otros mercados asiáticos.
