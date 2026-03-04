Soja imparable: uno de cada cuatro dólares que exporta Argentina sale del campo

image Detalle de exportaciones del complejo sojero 2025. Fuente: INDEC.

Diversificación exportadora: más allá de la soja

Aunque la soja concentró la atención, otros sectores productivos también destacaron en 2025. El complejo petrolero-petroquímico aportó un 13,5% del total exportado, impulsado por la producción y exportación de hidrocarburos, mientras que el sector automotriz representó un 10,1%.

image Detalle de exportaciones del complejo petroquímico 2025. Fuente: INDEC.

El complejo maicero aportó un 7,6%, seguido por otros como carne bovina, girasol, lácteos, pesca y economías regionales —incluyendo productos como maní, cebada, limón y yerba mate— que contribuyeron al entramado exportador nacional.

image Detalle de exportaciones del complejo automotriz 2025. Fuente: INDEC.

El complejo triguero, por ejemplo, registró un incremento notable gracias a una cosecha récord, con ventas por US$3.649 millones, un 32% más que en 2024, según datos oficiales. Y el sector girasol mostró un salto extraordinario cercano al 50% en sus ingresos, reflejando una fuerte demanda internacional, especialmente de India y otros mercados asiáticos.

