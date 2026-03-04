La gran apuesta de YPF por el GNL

Producción total más floja

La producción total cayó 6,2% y quedó en 488,0 kboe por día, pero el detalle cambia toda la lectura. La producción total cayó 6,2% y quedó en 488,0 kboe por día, pero el detalle cambia toda la lectura.

La producción convencional se desplomó 42,4% y quedó en 120,4 kboe por día, algo que encaja con el plan de vender y abandonar activos maduros. En cambio, la producción no convencional creció 22,6% y llegó a 349,2 kboe por día, con un ritmo de perforación y fractura que siguió marcando récords.

En petróleo shale, el salto fue todavía más fuerte. Subió 42% hasta 196 mil barriles por día. Dentro de ese avance, La Angostura Sur se destacó con un crecimiento cercano a 8 veces frente al año previo y un promedio de 41 mil barriles por día en el trimestre.

GNL

El GNL es, en términos simples, gas que se enfría y se convierte en líquido para poder transportarlo en barcos y venderlo a otros países. Es una puerta a exportaciones más grandes, pero no se logra solo con pozos ya que hace falta infraestructura, acuerdos y tiempos.

YPF avanzó con el Proyecto Andes, donde ya completó 94% de la Fase 1 y siguió con la Fase 2 tras la venta de Manantiales Behr. También hizo un intercambio de activos con Pluspetrol para quedarse con participación en tres bloques de gas húmedo que se consideran clave para abastecer el plan de LNG. En febrero firmó un acuerdo de desarrollo conjunto para un proyecto de 12 MTPA junto con ENI y XRG de ADNOC.

En paralelo aparece una obra que funciona como cuello de botella, VMOS, que al cierre de 2025 mostraba un avance de 50%. Si esa infraestructura no camina, el salto exportador se vuelve más lento, por más gas disponible que haya.

La contracara del plan (más inversión y más deuda)

El capex, inversión, del 4T25 fue de US$1.420 millones, un 7,6% más que un año atrás. La caja operativa acompañó, con US$1.738 millones de flujo de caja operativo, pero el flujo libre quedó en US$318 millones, lo que marca que una parte grande de lo que entra se va en inversiones.

Además, la empresa usó ingresos por ventas de activos para financiar parte del gasto, como la venta de una participación en Profertil y la operación de Manantiales Behr. Igual, la caja terminó más baja. La posición de caja e inversiones corrientes cayó 20,8% y quedó en US$1.195 millones.

Del lado de la deuda, la deuda neta subió 26,3% hasta US$9.386 millones y el apalancamiento neto se ubicó en 1,87 veces EBITDA ajustado de los últimos doce meses. No es un número descontrolado, pero muestra que la apuesta se está financiando y que el riesgo no desaparece.

image

El mercado prestó e YPF lo aprovechó

En enero, YPF reabrió una ON internacional con vencimiento 2034 por US$550 millones a una tasa anual efectiva de 8,1%, el nivel más bajo que consiguió en los últimos nueve años según el informe. Esa operación sirvió para reforzar liquidez al inicio de 2026 y financiar movimientos estratégicos.

También se mantuvieron coberturas de intereses altas, con ratios de 7,4 veces EBITDA sobre intereses y 7,3 veces flujo de caja operativo sobre intereses. En simple, por ahora la empresa tiene espalda para pagar intereses sin quedar al borde.

En la curva de deuda, el informe de Facimex marca preferencia por el tramo largo, con foco en la ON internacional 2033 y la 2034, y detalla números como spreads y duration. Para el bono YM34O, por ejemplo, muestra un precio de 103,99, rendimiento 7,82%, paridad 102,93% y cupón 8,25%.

image

A la vez, deja una señal que conviene tener presente. En comparación con otras empresas del sector, el informe ve valor relativo en papeles como TGS 2035 y Pampa 2033, una manera de decir que YPF compite por capital y no es la única alternativa para quien mira energía.

El cierre que ordena todo

La gran apuesta de YPF está en los costos, en la producción y en la cartera de activos. El no convencional ya muestra un diferencial enorme frente al convencional y, por eso, la empresa se concentra cada vez más en Vaca Muerta.

El GNL es el salto siguiente, pero no depende solo de perforar, depende de infraestructura, acuerdos y ejecución. Mientras tanto, el balance muestra el esfuerzo del plan con inversión alta, deuda en aumento y caja más ajustada. El resultado final va a depender de si la empresa logra convertir esta ventaja de costos en exportaciones grandes y sostenibles, sin que la cuenta de inversiones se coma la paciencia del mercado.

Más contenido en Urgente24

La estafa de la "llamada perdida" que alarma a toda Argentina

¿Griselda Siciliani pasó la página?: El hombre que vieron entrando a su edificio

El BCRA comenzó la purga: La nueva medida que preocupa a los deudores

Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."