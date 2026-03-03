Masacre laboral en supermercados y el efecto que perjudica a ChangoMás

¿Fue una trampa la inauguración del Maxi Carrefour en Santa Rosa?

Lo de Carrefour merece un capítulo aparte en los manuales de cómo no gestionar una expectativa social. Hace apenas dos meses, vendieron espejitos de colores con la inauguración del formato "Maxi", prometiendo 100 puestos de trabajo nuevos. Hubo fotos, hubo sonrisas y hubo promesas de reactivación.

Hoy, la realidad es un cachetazo. El mismo gremio que posó para la foto ahora admite que la planta de 117 empleados estaba "sobredimensionada". Es que estiman que van a quedar apenas 60 o 65 personas.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor

Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí

Yanina Latorre quiso hacerse la diva y terminó humillada: "Quién le va a decir que está..."