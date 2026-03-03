El consumo interno no es que bajó, se pegó un palo de frente contra la realidad, y las grandes cadenas de supermercados, lejos de aguantar la crisis, empezaron a hacer recortes en el personal. Así fue el caso de ChangoMás en La Pampa.
EL FIN DE LAS GÓNDOLAS
Masacre laboral en supermercados y el efecto que perjudica a ChangoMás
La situación en supermercado ChangoMás es, quizás, el síntoma más alarmante de que la cosa viene pesada en serio.
¿Qué está pasando con los supermercados y el ajuste en Santa Rosa?
La "sangría" como dice el propio Rodrigo Genoni, secretario del CEC, ya no discrimina logos ni colores. El problema no afectó solo a Carrefour, sino también se expandió y llegó a otros gigntes. Hoy, entrar a un hipermercado en la capital pampeana es ver más repositores preocupados por su futuro que clientes llenando el changuito.
¿Por qué ChangoMás empezó a echar hasta al personal jerárquico?
La situación en ChangoMás es, quizás, el síntoma más alarmante de que la cosa viene pesada en serio. No estamos hablando solo del chico que te cobra en la caja, porque la tijera llegó también a las oficinas. Según confirmó Genoni, la empresa empezó a desvincular personal jerárquico.
¿Cómo afecta la crisis de La Anónima al bolsillo de los pampeanos?
Si hablamos de La Anónima, la cadena de la familia Braun, los números dan escalofríos. Las ventas de productos básicos (leche, carne, fideos) se desplomaron un 25% en las sucursales de Santa Rosa. Esto se tradujo en 56 puestos de trabajo menos entre principios de 2024 y lo que va de 2025.
Pero hay un dato que casi nadie está mirando y que es una bomba de tiempo, la morosidad de su tarjeta de crédito propia. Pasaron de tener deudas por 2.000 millones a 17.000 millones de pesos. La gente usó la tarjeta para comer y ahora no la puede pagar.
¿Fue una trampa la inauguración del Maxi Carrefour en Santa Rosa?
Lo de Carrefour merece un capítulo aparte en los manuales de cómo no gestionar una expectativa social. Hace apenas dos meses, vendieron espejitos de colores con la inauguración del formato "Maxi", prometiendo 100 puestos de trabajo nuevos. Hubo fotos, hubo sonrisas y hubo promesas de reactivación.
Hoy, la realidad es un cachetazo. El mismo gremio que posó para la foto ahora admite que la planta de 117 empleados estaba "sobredimensionada". Es que estiman que van a quedar apenas 60 o 65 personas.
