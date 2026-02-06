Carrefour en llamas: Electrodomésticos con hasta 50% off y una jugada maestra

Cuáles son las promos online de Carrefour y que electrodomésticos convienen más

El canal digital suma incentivos extra. Una de las promociones que más entusiasmo generó es el 2x1 en freidoras de aire Electrolux de 5 litros, donde dos unidades se consiguen por $128.000, con un descuento total del 50%. Eso sí, la oferta es exclusiva para compras online.

También aparecen productos con modalidad de “solo envío”, como la yogurtera Gadnic de seis frascos, a $63.849 con un 23% de descuento, y la arrocera eléctrica Gadnic, que se vende a $90.499 con la misma rebaja.

¿Qué pasa con carrefour, electrodomésticos y el futuro de la empresa en Argentina?

Detrás de estas ofertas aparece un dato que no es menor. La situación de Carrefour Argentina sigue envuelta en incertidumbre. La anunciada salida del país, comunicada oficialmente en julio del año pasado, hoy parece estar en pausa. La venta de la operación local, que incluye más de 700 sucursales, una financiera y alrededor de 17.000 empleados, no avanzó como se esperaba.

Lejos de mostrar señales de retirada, la compañía continúa invirtiendo. Un ejemplo claro es la expansión del sistema de Entrega Inmediata, que permite recibir las compras del supermercado en solo una hora. El servicio ya funciona en 50 tiendas distribuidas entre la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires Norte, Córdoba, Mendoza y Tandil, con los mismos precios y promociones que en las góndolas físicas.

A eso se suma la implementación de tecnología de Computer Vision en algunas cajas, un sistema con inteligencia artificial que busca reducir tiempos de espera y agilizar pagos. La prueba piloto se desarrolla en tiendas de Vicente López, San Fernando y Rincón de Milberg, y apunta a mejorar la experiencia de compra de cara a 2026.

