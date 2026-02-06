Carrefour volvió a dar un paso al frente dominando el consumo masivo una vez más, con una batería de descuentos que no pasó desapercibida. En pleno febrero, la cadena relanzó promociones agresivas en pequeños electrodomésticos, con rebajas que llegan hasta el 50% tanto en sucursales físicas como en su tienda online.
OFERTAS ARRASADORAS
Carrefour en llamas: Electrodomésticos con hasta 50% off y una jugada maestra
Mientras el proceso de venta sigue empantanado y crecen las versiones de que podría incluso anularse, Carrefour refuerza su presencia con descuentos.
Carrefour apuesta fuerte a tentar a los consumidores con precios recortados en artículos clave para el hogar. Freidoras de aire, cafeteras, pavas eléctricas y picadores aparecen como los grandes protagonistas de una campaña que mezcla oportunidad, urgencia y estrategia comercial.
Qué ofertas de carrefour, electrodomésticos se destacan en febrero
La propuesta de Carrefour se enfoca especialmente en pequeños electrodomésticos. Entre las más llamativas aparece la freidora de aire Mandine de 6 litros, con un precio promocional de $137.000 y un descuento del 26%. Para quienes buscan algo más tecnológico, la freidora de aire digital Hisense se ofrece a $179.999, con una rebaja del 34%. También se destaca la freidora de aire Carrefour Home de 9 litros, a $129.000, aunque con un descuento más moderado del 7%.
En el rubro desayuno y café, las oportunidades también abundan. La cafetera de filtro digital Mandine se consigue a $35.000 con un descuento del 40%, mientras que la versión clásica baja a $29.000 con una quita del 45%. La tostadora Mandine, otro infaltable, figura a $45.000 con un 15% off.
Para la cocina diaria, el picador eléctrico Sansei se transforma en uno de los productos estrella, cuesta $25.999 y tiene un descuento del 40%. A eso se suma la jarra eléctrica Mandine de 1,7 litros, a $59.000 con una rebaja del 32%, y el extractor de jugo Mandine, que baja a $60.000 con un 20% menos.
Cuáles son las promos online de Carrefour y que electrodomésticos convienen más
El canal digital suma incentivos extra. Una de las promociones que más entusiasmo generó es el 2x1 en freidoras de aire Electrolux de 5 litros, donde dos unidades se consiguen por $128.000, con un descuento total del 50%. Eso sí, la oferta es exclusiva para compras online.
También aparecen productos con modalidad de “solo envío”, como la yogurtera Gadnic de seis frascos, a $63.849 con un 23% de descuento, y la arrocera eléctrica Gadnic, que se vende a $90.499 con la misma rebaja.
¿Qué pasa con carrefour, electrodomésticos y el futuro de la empresa en Argentina?
Detrás de estas ofertas aparece un dato que no es menor. La situación de Carrefour Argentina sigue envuelta en incertidumbre. La anunciada salida del país, comunicada oficialmente en julio del año pasado, hoy parece estar en pausa. La venta de la operación local, que incluye más de 700 sucursales, una financiera y alrededor de 17.000 empleados, no avanzó como se esperaba.
Lejos de mostrar señales de retirada, la compañía continúa invirtiendo. Un ejemplo claro es la expansión del sistema de Entrega Inmediata, que permite recibir las compras del supermercado en solo una hora. El servicio ya funciona en 50 tiendas distribuidas entre la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires Norte, Córdoba, Mendoza y Tandil, con los mismos precios y promociones que en las góndolas físicas.
A eso se suma la implementación de tecnología de Computer Vision en algunas cajas, un sistema con inteligencia artificial que busca reducir tiempos de espera y agilizar pagos. La prueba piloto se desarrolla en tiendas de Vicente López, San Fernando y Rincón de Milberg, y apunta a mejorar la experiencia de compra de cara a 2026.
