Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM

"En estos momentos estamos atravesando una situación muy complicada dentro de la planta (General Savio). Hay una empresa grande como Tecsesi que está saliendo del mercado. Algunos de esos trabajadores serán absorbidos por Ternium. Pero hay un número de personas a las que no les estamos encontrando una ubicación. Nuestra organización gremial sigue trabajando intensamente para tratar de ubicarlas en alguna empresa", confió una alta fuente de la UOM San Nicolás a 'Diario El Norte'.