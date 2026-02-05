Tecsesi S.A., firma que se dedica a ejecutar trabajos de limpieza pesada, que pertenece al Grupo Techint y que empleaba a 280 trabajadores, dejó de operar en la planta General Savio, y Ternium incorporó como personal propio a unos 170. Mientras tanto, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) San Nicolás intenta reubicar al resto en otras firmas pero la posibilidad cierta es que una gran parte de esa mano de obra quede desempleada.
MÁS AJUSTE
Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM
Techint cierra una de sus tercerizadas y despide 110 trabajadores, que la UOM desespera por reubicar en un escenario "imposible" cuando otras empresas también están ajustando personal.
No se trata más que de un proceso de achique de costos que tiene su correlato en materia de empleo. Y ocurre en medio del cruce de Paolo Rocca con el Gobierno de Javier Milei.
Preocupación en la UOM
Desde el gremio no esconden la preocupación por la posibilidad cierta de que una gran parte de esa mano de obra quede desempleada debido a que la mayor parte de las contratistas se encuentra en proceso de ajustar sus gastos, en el marco general de reducción de costos que pusiera en práctica Ternium Argentina a finales de 2024.
"En estos momentos estamos atravesando una situación muy complicada dentro de la planta (General Savio). Hay una empresa grande como Tecsesi que está saliendo del mercado. Algunos de esos trabajadores serán absorbidos por Ternium. Pero hay un número de personas a las que no les estamos encontrando una ubicación. Nuestra organización gremial sigue trabajando intensamente para tratar de ubicarlas en alguna empresa", confió una alta fuente de la UOM San Nicolás a 'Diario El Norte'.
El riesgo de que los trabajadores queden desempleados es mayor
A ello se suma que otras empresas están ajustando su personal, con lo cual el número de trabajadores en riesgo de quedar sin empleo podría ser mucho más elevado.
Todo esto se produce en un contexto de incertidumbre a futuro por el ingreso de acero chino y la menor demanda interna que obliga a ajustar el nivel de producción.
