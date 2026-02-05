"El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, si no colapsa, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo", aseguró Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, António Guterres.
Puede "colapsar": La ONU enciende alertas por la situación en Cuba
"Insta a todas las partes a que prosigan el diálogo y respeten el derecho internacional", agregó.
Guterres advirtió que la situación en Cuba puede "colapsar" si sigue el embargo del petróleo al país, que se agravó después del arresto del líder venezolano, Nicolás Maduro, por parte de la administración del estadounidense, Donald Trump.
Según explicó, la ONU está "viendo el impacto" del embargo con los trabajadores sobre el terreno y está trabajando con el Gobierno cubano para "ver cómo aliviar la situación".
"Durante más de tres décadas, la Asamblea General ha pedido constantemente que se ponga fin al embargo impuesto por USA a Cuba", declaró el portavoz.
La situación de Cuba empeoró tras la captura de Maduro
Pero cierto es que más allá del histórico bloqueo por parte de Washington, la situación empeoró desde que USA arrestó a Nicolás Maduro en Venezuela para presentarlo ante la justicia estadounidense.
La detención del depuesto líder acabó con el suministro de petróleo venezolano a Cuba, lo que ha agravado la crisis económica, energética y social de la isla.
Varias estimaciones apuntan a que el crudo venezolano cubrió en 2025 un 30% de las necesidades energéticas de la isla. Por otro lado, el mandatario estadounidense amenazó con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.
Donald Trump ha advertido en varias ocasiones que el Gobierno cubano tiene los días contados: "Es una nación en bancarrota". Aun así, la Casa Blanca aseguró que está manteniendo negociaciones con La Habana.
Cuba, dispuesta la diálogo pero no al cambio de régimen
Por su parte, Cuba manifestó que está dispuesta a entablar un diálogo "significativo" con USA, pero que no discutirá un cambio en su sistema de gobierno. Lo dijo a la 'CNN', el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba.
"No estamos listos para discutir nuestro sistema constitucional, así como suponemos que Estados Unidos no está listo para discutir su sistema constitucional, su sistema político ni su realidad económica", afirmó Carlos Fernández de Cossío.
Señaló que ambos países aún no han establecido "un diálogo bilateral", aunque sí ha habido "algunos intercambios de mensajes" que estuvieron "vinculados" a los más altos niveles del gobierno cubano.
Sus comentarios llegan días después de que el secretario de Estado de USA, Marco Rubio, dijera que a Estados Unidos "le encantaría ver" un cambio de régimen en Cuba, aunque no necesariamente actuaría para lograrlo.
La semana pasada, Washington amenazó con imponer aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba, al afirmar que La Habana representa una "amenaza extraordinaria" por alinearse con "países hostiles y actores malignos, (además de) albergar capacidades militares y de inteligencia".
Algo que De Cossío rechazó:
E instó a USA a aliviar su campaña de presión, que ya ha perjudicado al país, dijo.
"Lo que sufre Cuba es equivalente a una guerra en términos de medidas económicas coercitivas", afirmó.
Finalmente, De Cossío sostuvo que el diálogo es una mejor alternativa para USA que la coerción. Aunque Cuba no discutiría un cambio de régimen con funcionarios estadounidenses, dijo que está dispuesta a hablar sobre temas que podrían beneficiar a ambos países, incluida la seguridad regional.
"Si USA quiere cooperación en la lucha contra el narcotráfico, Cuba puede ayudar", afirmó. "Hemos ayudado en el pasado y podemos seguir ayudando con el tráfico que ocurre dentro de la región".
