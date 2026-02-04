Otro fracaso de Donald Trump en Gaza: Israel ejecutó a 21 palestinos

Embed

Ejecuciones

El ejército israelí (FDI) emitió un comunicado diciendo que sus fuerzas mataron a un comandante de la Brigada del Norte de Gaza del grupo armado Jihad Islámica Palestina (PIJ) en la mañana del miércoles 04/02.

Según el ejército, Ali Raziana "supervisó la retención de rehenes en cautiverio" en el norte de Gaza, y era "responsable de coordinar con Hamás para avanzar y ejecutar ataques terroristas contra las tropas de las FDI".

Las FDI también confirmaron el asesinato del importante militante de Hamas, Bilal Abu Assi, quien, según afirman, lideró la infiltración en el kibutz Nir Oz en el ataque del 07/10/2023.

El comunicado no especificó en qué lugar del norte de Gaza tuvo lugar el ataque.

El ejército israelí anunció que atacó y mató a un 3er. militante palestino en Gaza, quien presuntamente mató a la observadora del ejército Noa Marciano mientras estaba cautiva en Gaza.

Las FDI dijeron que el asesinato del militante de Hamas, Muhammad Issam Hassan al-Habil, fue una respuesta a la "flagrante violación del acuerdo de alto el fuego ocurrida durante la noche".

Marciano, de 19 años y originaria de la ciudad de Modi'in, en el centro de Israel, servía como observadora en la base de Nahal Oz. Ella murió en el Hospital Al-Shifa, y su cuerpo fue recuperado por el ejército israelí en noviembre de 2023, 4 días después de que Hamás publicara un video que la mostraba con vida.

Reclamo de la Cruz Roja

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha expresado sus condolencias a la familia de un paramédico palestino asesinado en el sur de Gaza.

La agencia dijo que Hussein Hasan Hussein al-Sumairy, un socorrista de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS), murió en Khan Younis mientras "prestaba servicios médicos en respuesta a la escalada de hostilidades".

“Es inaceptable que los socorristas en Gaza sigan enfrentando riesgos para sus vidas mientras llevan a cabo una misión humanitaria”, dijo la Cruz Roja en un comunicado.

Cementerio

Las fuerzas israelíes arrasaron parte de un cementerio en el barrio de Tuffah de la ciudad de Gaza, según revelaron imágenes satelitales, removiendo la tierra en un área cuyo tamaño sugiere el uso de equipo pesado.

El periódico británico The Guardian reveló la destrucción sistemática del cementerio, que según dijo contenía los restos de docenas de soldados británicos, australianos y otros aliados muertos en la primera y la segunda guerra mundial.

Se sabe que las fuerzas israelíes han dañado o destruido tumbas en toda la Franja de Gaza, según múltiples informes del Ministerio Palestino de Awqaf y Asuntos Religiosos.

En enero se excavó el cementerio de al-Batsh -en la ciudad de Gaza-, mientras el ejército recuperaba el cuerpo del último cautivo israelí asesinado en Palestina.

Embed The #HindRajabFoundation has filed a complaint in the U.S. against Israeli soldier Adi Karni, already under investigation in Peru, for war crimes and genocide in Gaza.

Karni is currently in the U.S. after being invited to speak this evening at Boston University.

More … pic.twitter.com/P8eJjlm8hp — The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) February 4, 2026

Traducción: El #HindRajabFoundation ha presentado una denuncia en EEUU contra el soldado israelí Adi Karni, ya investigado en Perú, por crímenes de guerra y genocidio en Gaza. Karni se encuentra actualmente en Estados Unidos después de haber sido invitada a hablar esta noche en la Universidad de Boston.

Denuncia DDHH

Un informe del grupo israelí de derechos humanos B'Tselem ha exhibido el trato que sufren los palestinos en las cárceles israelíes.

Al menos 84 palestinos han muerto en centros de detención israelíes desde que comenzó la guerra genocida de Israel contra Gaza en octubre de 2023, e Israel aún no ha entregado 80 de los cuerpos.

Los testimonios recogidos por B'Tselem indican que los presos palestinos se enfrentan a abusos físicos, psicológicos y sexuales sistemáticos, mientras que la organización ha descrito el sistema penitenciario israelí como una red de campos de tortura.

Colonos

Un residente palestino de Burqa, cerca de Ramallah en la Cisjordania ocupada, resultó herido después de que colonos israelíes irrumpieran en la aldea, según la agencia de noticias Wafa.

Wafa dijo que los colonos intentaron robar las ovejas del aldeano y lo atacaron, "causándole moretones en todo el cuerpo".

El incidente se produce en medio de una ola de intensificación de la violencia militar y de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania, a la sombra de la guerra en Gaza.

Según la ONU, más de 1.000 palestinos –1 de cada 4 de ellos eran niños– han muerto en ataques israelíes en Cisjordania desde octubre de 2023.

“Los ataques de los colonos israelíes continúan sin cesar, y las comunidades palestinas son constantemente intimidadas, desarraigadas y sus medios de vida destruidos. Reina la impunidad”, declaró esta semana el director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Philippe Lazzarini .

