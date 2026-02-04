Preocupación en Casa Rosada por la chispa que podría encender la mecha

Live Blog Post

Ex N°2 de Luis Caputo: "El IPC estaba listo en 2024, no había razón para postergarlo"

Siguen las repercusiones y la polémica por la decisión del Gobierno de postergar la actualización del índice de precios al consumidor (IPC), mientras continúan los malabares libertarios para justificar la medida.

Joaquín Cottani, ex secretario de Política Económica -en los hechos, viceministro de Luis Caputo en el inicio de la gestión de Javier Milei- dio su versión y cuestionó la postergación del nuevo IPC.

Cottani contó que el nuevo índice "estaba listo en junio de 2024" y que, en ese momento, Marco Lavagna aceptó postergarlo hasta septiembre, dado el contexto, pero "no había realmente ninguna razón para postergarlo demasiado".

"Estaba listo para ser lanzado en junio 2024, Marco Lavagna aceptó que se postergara un poco. Yo me fui en junio, y me sorprende que el tema que supuestamente iba a ser implementado en septiembre, no se implementó ni en 2024, ni 2025 y estamos en 2026. Era un tema además sobre el cual presionaba el FMI".

"Esta discusión fue antes de junio, se podía entender que cómo la inflación estaba cayendo desde un nivel bastante alto fuera pertinente no hacer demasiado ruido con otra cosa, el problema es conocido, o sea el índice tiene mayor ponderación para los servicios, eso obviamente incluye a los servicios públicos que tenían que ajustarse más que el promedio de la inflación para reducir los subsidios, e iba a tener un impacto sobre la inflación en un momento que se estaba intentando contener la expectativa inflacionaria", prosiguió sobre el motivo por el cual se había decidido originalmente postergarlo hasta septiembre 2024.

"Si la inflación del 2027 no llega al nivel que Milei desea, no va a ser porque se cambió el índice sino porque no se implementaron las medidas que hay que implementar ahora", remató.

