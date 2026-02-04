urgente24
Preocupación en Casa Rosada por la chispa que podría encender la mecha

Silencio en el Gobierno tras la inédita protesta de un efectivo de la PFA, que se esposó a la Casa Rosada. Pero hay preocupación: ¿podría despertar adhesiones?

4 de febrero de 2026 - 18:06

EN VIVO

policia esposado Rosada
El efectivo de la Policía Federal esposado a la Casa Rosada.

El malestar policial -al igual que en el resto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad- por los bajos salarios, el deterioro de las condiciones de trabajo y del sistema de salud no es ninguna novedad. Para colmo, ahora la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, le impuso más tareas a las Fuerzas de Seguridad con la creación del Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SIEFFSS), lo que obliga a la carga de datos a las distintas reparticiones de las fuerzas.

Y si bien los policías no tienen derecho a la sindicalización ni a realizar huelgas, ha habido antecedentes cercanos en la Argentina de protestas de los efectivos.

Por ejemplo, en 2020, policías de la provincia de Buenos Aires realizaron una protesta salarial que incluyó una manifestación frente a la Quinta de Olivos. Años antes, en 2013, efectivos de policías provinciales realizaron un paro, también en reclamo de mejoras salariales y de condiciones de trabajo, que afectaron a 20 provincias: hubo abandono de tareas y toma de edificios públicos, y esta protesta policial derivó en una ola de saqueos en varias provincias. Y un año antes, en octubre 2012, agentes de Prefectura, Gendarmería y la Armada, junto a un grupo de policías de la Bonaerense, realizaron una gran protesta en contra de un decreto que recortaba sus salarios.

La inquietud está: ¿la de hoy fue una protesta unipersonal aislada o podría sumar adhesiones de sus camaradas?

Miércoles movidito en la Argentina... y el Gobierno sigue con varios frentes abiertos.

Todo lo que está sucediendo, te lo contamos en el Vivo de Urgente24:

Live Blog Post

Minerales críticos: Argentina se mete en el juego de USA contra China

El gobierno de Javier Milei evalúa adherirse a la zona de preferencia de minerales críticos promovida por Estados Unidos, una iniciativa global presentada hoy en Washington, que reúne a más de 50 países para fortalecer cadenas de suministro estratégicas y mitigar la dependencia de proveedores dominantes como China

Según fuentes oficiales que dialogaron con Bloomberg Línea, aunque no hay una confirmación formal todavía, “es muy posible” que Argentina acepte adherir al acuerdo en los próximos días.

La zona de preferencia de minerales críticos propuesta por Washington se apoya en la creación de una reserva estratégica de minerales valorada en casi US$12.000 millones, destinada a asegurar el suministro para la industria estadounidense y sus aliados.

Live Blog Post

Policía encadenado en la Rosada: Otro efectivo se solidarizó y pidió que lo "escuchen"

Leonel Gómez Rovenzon, policía de Santa Fe y quien en sus redes sociales exhibe su apoyo a Javier Milei, expresó su solidaridad con el cabo Miguel Ángel Montiel, quien esta mañana se esposó a la reja de la Casa Rosada.

"¿Es necesario que un tipo se tenga que encadenar a una reja para que lo escuchen? ¿O que se pegue un tiro como hizo mi amigo? Si muchos se llenan la boca hablando del valor de las Fuerzas de Seguridad, qué les cuesta escuchar y mejorar las condiciones?", escribió en su cuenta de X.

Ayer, él mismo había posteado que "el descontento en la Policía de Santa Fe es muy grande. Mañana habrá una concentración pacífica en la jefatura de Rosario. Nuestros camaradas se están quitando la vida a causa de la presión que conllevan las nuevas cargas horarias. Se reclamará por un aumento, por volver a los horarios de antes y por una mejor asistencia en la obra social."

image
image
image
Live Blog Post

Otro fracaso de Donald Trump en Gaza: Israel ejecutó a 21 palestinos (¿y la tregua?)

Israel no cumple la tregua en Gaza que anunció Donald Trump y existe la impresión de que el estadounidense es 'ninguneado' por Benjamin Netanyahu y las FDI.

En octubre 2025 el presidente de USA exhibió un plan de 20 puntos para Gaza, que incluía el “alto el fuego” entre Israel y Hamás y una llamada “Junta de Paz” para coordinar cuestiones como la futura gobernanza y la reconstrucción del enclave. Pero casi nada se ha cumplido.

Los recientes ataques aéreos israelíes causaron la muerte de 21 personas (8 niños) en territorio palestino. El ejército israelí afirmó que el ataque fue una represalia por los disparos contra sus tropas que hirieron a un oficial.

Live Blog Post

Miércoles negro para acciones argentinas (y RP volvió a superar los 500pb)

Las acciones argentinas finalizaron la jornada con mayoría de pérdidas. El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió 0,7%, en los 3.015.927 puntos básicos, mientras que los títulos públicos en dólares ganaron un leve 0,1% en promedio.

Los ADR en Wall Street cayeron hasta 5,9%. Las acciones operaron con mayoría de bajas, destacando las caídas de Loma Negra (-6,6%) y Banco BBVA (-4,5%). A contramano, YPF subió 2,8%.

El riesgo país de JP Morgan terminó en los 502 puntos básicos.

Live Blog Post

Marcha de jubilados: Detuvieron a un discapacitado, y un hombre se tiró de la silla de ruedas para defenderlo

Otro miércoles de Policía vs. jubilados y discapacitados: hubo represión, heridos y detenidos en la marcha que todos los miércoles realizan los jubilados con apoyo de otros sectores. Era un grupo pequeño de manifestantes, pero el operativo policial enorme.

Uno de los videos más viralizados en redes sociales es el de un hombre sin piernas que se arroja de su silla de ruedas para defender a otro hombre en muletas (sin una pierna) que era detenido por los efectivos policiales.

Luego, el detenido, en muletas, se descompensó mientras era trasladado y terminó convulsionando. Debió ser trasladado a un hospital.

Live Blog Post

Foreing Policy advierte sobre los riesgos del "cortejo" a Trump

La revista estadounidense Foreing Policy, especializada en política internacional, apuntó a los "riesgos" que acechan a los dirigentes conservadores de la región, entre ellos Javier Milei, que han reducido sus relaciones exteriores a un "cortejo del caudillo", en este caso, de Donald Trump.

La columna se titula "Colmar de halagos a Trump es una estrategia política arriesgada" y está ilustrada con una imagen de Milei y Trump estrechando manos en Davos.

foreing-policy
Javier Milei, un ejemplo exitoso -aunque riesgoso- del

Javier Milei, un ejemplo exitoso -aunque riesgoso- del "cortejo del caudillo" Trump, según Foreing Policy.

"Cortejar caudillos conlleva grandes riesgos" dado que, si bien pude traerles beneficios durante el mandato de Trump, "la estrategia podría socavar los intereses estratégicos a largo plazo de la región".

"Las demostraciones de sumisión de los políticos latinoamericanos hacia Trump pueden generar un acceso a corto plazo a los responsables políticos estadounidenses, pero también pueden socavar la legitimidad interna, alimentando la percepción pública de dependencia y pérdida de soberanía", agrega, entre otros puntos.

Live Blog Post

Ex N°2 de Luis Caputo: "El IPC estaba listo en 2024, no había razón para postergarlo"

Siguen las repercusiones y la polémica por la decisión del Gobierno de postergar la actualización del índice de precios al consumidor (IPC), mientras continúan los malabares libertarios para justificar la medida.

Joaquín Cottani, ex secretario de Política Económica -en los hechos, viceministro de Luis Caputo en el inicio de la gestión de Javier Milei- dio su versión y cuestionó la postergación del nuevo IPC.

Cottani contó que el nuevo índice "estaba listo en junio de 2024" y que, en ese momento, Marco Lavagna aceptó postergarlo hasta septiembre, dado el contexto, pero "no había realmente ninguna razón para postergarlo demasiado".

"Estaba listo para ser lanzado en junio 2024, Marco Lavagna aceptó que se postergara un poco. Yo me fui en junio, y me sorprende que el tema que supuestamente iba a ser implementado en septiembre, no se implementó ni en 2024, ni 2025 y estamos en 2026. Era un tema además sobre el cual presionaba el FMI".

"Esta discusión fue antes de junio, se podía entender que cómo la inflación estaba cayendo desde un nivel bastante alto fuera pertinente no hacer demasiado ruido con otra cosa, el problema es conocido, o sea el índice tiene mayor ponderación para los servicios, eso obviamente incluye a los servicios públicos que tenían que ajustarse más que el promedio de la inflación para reducir los subsidios, e iba a tener un impacto sobre la inflación en un momento que se estaba intentando contener la expectativa inflacionaria", prosiguió sobre el motivo por el cual se había decidido originalmente postergarlo hasta septiembre 2024.

"Si la inflación del 2027 no llega al nivel que Milei desea, no va a ser porque se cambió el índice sino porque no se implementaron las medidas que hay que implementar ahora", remató.

Live Blog Post

Conciliación obligatoria: No habrá paro de trenes este 05/02

La secretaría de Trabajó dictó este miércoles la conciliación obligatoria, por lo que no habrá paro de trenes tal como estaba previsto para este jueves 05/02.

La medida se dicta luego de que fracasara la negociación salarial entre el sindicato de maquinistas (La Fraternidad) y las empresas ferroviarias, incluidas las de gestión estatal.

"Se intima al sindicato La Fraternidad, y por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pudiera afectar la normal prestación del servicio", dice la orden que regirá durante 15 días, según un comunicado del ministerio de Capital Humano.

Live Blog Post

LLA avanza con la Ley Penal Juvenil: Convocan a sesión en Diputados

El oficialismo en la Cámara de Diputados delineó el cronograma para avanzar con la Ley Penal Juvenil: el martes 10/02 quedarán constituidas las comisiones restantes; el miércoles 11 será el plenario que pase a la firma el despacho; y el jueves 12 de febrero habrá sesión extraordinaria con este único tema.

El Gobierno hizo lugar al pedido explícito de la oposición dialoguista para revalidar el dictamen que se firmó el pasado 6 de mayo: bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años; reducir las penas máximas de 20 a 15 años; y la posibilidad de cumplir las condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria, tareas comunitarias, imposibilidad de conducir o reparaciones económicas.

Sin embargo, una fuente presente en el encuentro reveló a Semanario Parlamentario que la única modificación estará en el artículo 52 del dictamen, vinculado a la asignación presupuestaria. Según pudo saber dicho medio, quedará establecida la actualización presupuestaria “sujeta a convenios entre Nación y las provincias”, en virtud de la adecuación de las unidades penitenciarias para que puedan albergar adolescentes.

------------

Otras noticias en Urgente24:

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

Laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"

China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas

