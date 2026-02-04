Preocupación en Casa Rosada por la chispa que podría encender la mecha

Este miércoles (04/02) se vivió una situación inédita y de máxima tensión cuando un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) se esposó -con su uniforme y arma reglamentaria- a la reja de la Casa Rosada, con una serie de reclamos que iban de "corrupción" en la fuerza a "sueldos bajos". El Gobierno de Javier Milei mantiene un sugestivo silencio pero la preocupación reina: ¿podría ser la chispa que encienda la mecha?
Minerales críticos: Argentina se mete en el juego de USA contra China
El gobierno de Javier Milei evalúa adherirse a la zona de preferencia de minerales críticos promovida por Estados Unidos, una iniciativa global presentada hoy en Washington, que reúne a más de 50 países para fortalecer cadenas de suministro estratégicas y mitigar la dependencia de proveedores dominantes como China
Según fuentes oficiales que dialogaron con Bloomberg Línea, aunque no hay una confirmación formal todavía, “es muy posible” que Argentina acepte adherir al acuerdo en los próximos días.
La zona de preferencia de minerales críticos propuesta por Washington se apoya en la creación de una reserva estratégica de minerales valorada en casi US$12.000 millones, destinada a asegurar el suministro para la industria estadounidense y sus aliados.
